Sconti PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di quattro euro

Giocare spendendo poco è il sogno di molti e per fortuna grazie agli store digitali negli ultimi anni questo non è più solo un desidero ma pura realtà. Su queste pagine vi consigliamo spesso giochi economici e anche in questo caso abbiamo deciso di non superare i cinque euro, dando una occhiata alle migliori offerte dell'ultima tornata di sconti di primavera su PlayStation Store.

Tomb Raider Definitive Edition 2.99 euro

Non è un gioco recentissimo ma a questo prezzo la prima avventura della nuova trilogia di Lara Croft è certamente un titolo da tenere in seria considerazione, a patto ovviamente di amare il genere degli action adventure in terza persona. Il gioco è stato pubblicato nel 2013 su PC, PS3 e Xbox 360 per poi arrivare l'anno successivo anche sulle console dell'allora nuova generazione come PS4 e Xbox One, in una versione tecnicamente migliorata e controlli ottimizzati per sfruttare le potenzialità del DualShock 4 su PS4.

Tomb Raider Definitive Edition è compatibile anche con PlayStation 5, sebbene non sfrutti in alcun modo le caratteristiche del DualSense o della nuova console Sony, tuttavia il prezzo contenuto potrebbe darvi la spinta giusta per iniziare la saga continuata poi con Rise of the Tomb Raider e terminata con Shadow of the Tomb Raider, in attesa del nuovo gioco di Lara Croft in Unreal Engine 5.

Star Wars Battlefront Edizione Definitiva 3.99 euro

La serie Star Wars Battlefront sembra essere stata messa in pausa dopo le tante polemiche seguite al lancio di Star Wars Battlefront 2. EA ha continuato a lavorare sui giochi di Guerre Stellari pubblicando Star Wars Jedi Fallen Order (il cui seguito dovrebbe essere annunciato quest'anno, secondo alcuni rumor) mentre Star Wars Battlefront 3 sembra essere scomparso dai radar.

In ogni caso, indipendentemente dal futuro del franchise, il primo Star Wars Battlefront è in vendita ora a poco meno di quattro euro in una versione speciale che include tutte e quattro le espansioni principali e una serie di bonus aggiuntive come emote e pose di vittoria da usare in-game.





Just Cause 3/XXL Edition da 2.99 euro

Se cercate un gioco "casinaro" e scoppiettante lo avete appena trovato. La serie Just Cause non ha bisogno di presentazioni e da anni porta avanti una filosofia "esplosiva" che lascia poco spazio all'impegno a vantaggio del divertimento, lasciando al giocatore notevole libertà d'azione, per un gioco senza freni e senza limiti.

La versione base costa pochissimo (2.99 euro) ma se volete qualcosa in più oltre al gioco completo potete optare per la XXL Edition in vendita a 4.49 euro, questa edizione include in aggiunta il Pass Aria, Terra e Mare con tre espansioni, i pacchetti Veicoli Armati e Armi Esplosive, il Reaper Missile Mech e il fucile Kousavá. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Just Cause 3.