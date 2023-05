Sconti PlayStation Store: migliori giochi in offerta a meno di 10 euro

Dopo due settimane di sconti dedicati ai videogiochi giapponesi, il PlayStation Store è tornato alla carica con una nuova promozione alla quale è difficile resistere. Se vi è rimasto qualche spicciolo dopo aver preordinato Final Fantasy 16, che si preannuncia come il mattatore della stagione estiva di PS5, vi consigliamo di dare un'occhiata a questi ottimi giochi in vendita a meno di 10 euro. Costano poco e vi garantiamo che faranno un figurone all'interno della vostra collezione di giochi digitali.

Sonic Mania (PS4) - 9,99 euro

Se il filone tridimensionale non fa per voi e Frontiers non è riuscito a farvi cambiare idea, allora vi consigliamo di approfittare dei saldi per acquistare quel piccolo gioiellino che risponde al nome di di Sonic Mania.

Rifacendosi alla tradizione classica, Christian "Taxman" Whitehead (divenuto famoso per le conversioni dei primi capitoli della serie) ha tirato fuori dal cilindro un episodio 2D tutto nuovo che amalgama zone inedite, luoghi classici rivisitati e boss mai visti prima, andandosi ad inserire direttamente nella continuity della saga dopo le vicende narrate in Sonic & Knuckles del 1994.



Sonic Mania è un vero e proprio atto d'amore nei confronti di un'icona videoludica, un titolo dalla giocabilità pressoché perfetta e dal level design sopraffino, degno depositario di un retaggio ludico che rischiava di andare perduto. Leggete la nostra recensione di Sonic Mania.

Death's Door (PS4 e PS5) - 9,99 euro

Dopo essersi fatti notare dal grande pubblico con l'ottimo Titan Souls, i ragazzi di Acid Nerve hanno brillantemente superato la prova della maturità con l'eccezionale Death's Door, action RPG con visuale dall'alto frequentemente citato tra le più belle sorprese degli ultimi anni.

Il protagonista è un corvo qualunque che suo malgrado è costretto a svolgere un lavoro estremamente monotono: condurre le anime dei defunti nell'aldilà. Un bel giorno questa noiosa routine lavorativa viene sconvolta da un ladro di anime, che lo conduce in un regno popolato da avide che si beffano della morte vivendo ben oltre le aspettative.



È questo l'incipit di Death's Door, un diorama interattivo che appaga gli occhi con un'invidiabile attenzione ai dettagli, solletica i polpastrelli con un sistema di combattimento semplice ed efficace, e stimola la mente con un design interconnesso alla FromSoftware e occasionali puzzle d'ispirazione zeldiana. Non dovrebbe servire altro per convincervi, per tutto il resto c'è la nostra recensione di Death's Door.

Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition (PS4) - 6,74 euro

Facciamo un bel salto indietro nel tempo, spingendoci fino al 2016, per consigliarvi Deus Ex: Mankind Divided, un prodotto solido in grado di fare la felicità degli amanti dei GDR, dello stealth, del cyberpunk e degli immersive sim.

Due anni dopo i fatti di Deus Ex: Human Revolution, gli esseri umani potenziati sono stati dichiarati fuorilegge e segregati dal resto della società. Adam Jensen, che nel frattempo è diventato un agente dell'antiterrorismo, è dunque costretto a muoversi un mondo che disprezza quelli come lui. La storia comincia a Dubai ma ben presto si sposta a Praga, un piccolo ma denso open-world ricolmo di dettagli tutti da scoprire. L'articolato level design e l'approfondito sistema di dialoghi permettono di affrontare ogni situazione in molteplici modi differenti, così da influenzare anche il prosieguo della storia. Il finale lascia qualche punto in sospeso (dopo sette anni siamo purtroppo ancora in attesa di un sequel), ma non toglie forza ad un'avventura che offre molteplici spunti di riflessione e storie da vivere.



Ulteriori dettagli sul gioco li trovate nella recensione di Deus Ex: Mankind Divided, ma ci teniamo a far notare che l'edizione in sconto è la Digital Deluxe, comprendente anche le buone espansioni narrative Frattura di Sistema, che vede Jensen infiltrarsi in una banca altamente sorvegliata, e Un Passato Criminale, ambientata tra le mura di un carcere ad elevata sicurezza.

Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4) - 7,99 euro

Agli estimatori degli RPG alla giapponese consigliamo invece Tales of Vesperia: Definitive Edition. Lanciato originariamente su Xbox 360 e, solamente in Giappone, su PlayStation 3, il gioco di Tales Studio narra la storia di tre giovani indissolubilmente legati dal destino dai quali dipende il fato del mondo intero.

Tales of Vesperia adotta la versione più classica del Linear Motion Battle System, che consente di controllare un membro singolo del party in combattimenti in tempo reale, mentre gli altri 3 personaggi agiscono sulla base di un set personalizzato di comandi gestiti dall'Intelligenza Artificiale. È possibile passare in ogni istante della battaglia da uno dei quattro personaggi a un altro, in grado di utilizzare attacchi fisici, magie, le potenti Arti Mistiche e i potenti Colpi Fatali.



La Definitive Edition propone una risoluzione upscalata, personaggi, eventi e costumi mai messi a disposizione al di fuori del Giappone e introduce due nuovi membri giocabili nel party: Flynn Scifo, il rivale del protagonista e suo migliore amico, e Patty Fleur, una giovane pirata alla ricerca della sua memoria perduta. Leggete la recensione di Tales of Vesperia: Definitive Edition.

The Talos Principle (PS4) - 4,49 euro

Concludiamo con un vera chicca, che a molti di voi potrebbe essere completamente sfuggita. Tutt'altro che mainstream, The Talos Principle è un puzzle game in prima persona che vi cala nei panni di un'intelligenza artificiale senziente collocata all'interno di una simulazione che riproduce le più grandi rovine dell'umanità.

Tra un rompicapo e l'altro, il filo della narrazione s'intreccia con una parabola metafisica il cui obiettivo è quello di spingervi a riflettere sul significato del libero arbitrio. Il titolo di Croteam, lo stesso studio responsabile della serie Serious Sam, offre più di 120 puzzle basati sulla manipolazione di fasci di laser, il controllo di droni e la gestione del tempo. Se avete gradito giochi come Portal e The Witness, potete andare a colpo sicuro. Ci ringrazierete.