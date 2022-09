Sconti del PlayStation Store: i migliori giochi PS4 e PS5 a 3.99 euro

Le offerte di settembre del PlayStation Store offrono molte occasioni di risparmio, sono tantissimi i giochi per PS4 e PS5 in vendita ad un prezzo estremamente ridotto. Noi, come di consueto, siamo andati in cerca delle occasioni migliori prefissandoci un tetto di spesa: quali giochi si possono comprare con 3.99 euro? Non solo giochi di basso profilo, ve lo assicuriamo e vi ricordiamo che come sempre lo spazio commento qui sotto è aperto ai vostri consigli per gli acquisti.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience

Un pacchetto che non ha bisogno di troppe presentazioni, questo bundle include Metal Gear Solid V The Phantom Pain, il prequel Ground Zeroes e la componente multiplayer Metal Gear Online (non troppo popolato in realtà negli ultimi anni) otre a 36 DLC con due missioni extra, armi e oggetti per la personalizzazione.

Ad un prezzo piccolissimo è possibile rivivere dunque l'ultimo atto della saga di Hideo Kojima, ultimo gioco di Metal Gear Solid supervisionato dal producer giapponese prima di essere allontanato da Konami e fondare Kojima Productions. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain.

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo è un tributo ai vecchi giochi di corse arcade come OutRun e Chase H.Q. con una grafica in Pixel Art che rende omaggio ai grandi classici del genere. Un'esplosione di pixel, poligoni e colori per un gioco che non vuole assolutamente innovare, ma anzi riportare alla mente le emozioni e le sensazioni dei giochi di corse degli anni '80.

Una chicca? La colonna sonora è composta da Barry Leitch, autore dei temi musicali di giochi come Lotus Turbo Challenge, Top Gear e Rush. Non siete ancora convinti? In questo caso potete scaricare la demo gratis che permette di giocare per qualche minuto su un circuito di Horizon Chase Turbo.

Castlevania Anniversay Collection

Una raccolta completa per chi vuole (ri)scoprire le origini di Castlevania, saga entrata di diritto nella storia dei videogiochi. La serie Konami è ferma dal 2014 (escludendo collection e riedizioni), anno di uscita di Castlevania Lords of Shadow 2, ma la serie è ancora molto popolare grazie al buon successo riscosso dalla serie animata su Netflix.



Castlevania nasce negli anni '80 e questa raccolta permette di rigiocare con una selezione di classici immortali, la lista dei giochi inclusi in Castlevania Anniversary Collection è lunghissima e include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula, quest'ultimo mai pubblicato prima al di fuori del Giappone.

In aggiunta, anche l'artbook History of Castlevania Book of Crescent Moon con bozzetti, artwork e altro materiale grafico per scoprire e approfondire le origini di Castlevania. Vi abbiamo incuriosito? Ecco la recensione di Castlevania Anniversary Collection.