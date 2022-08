Sconti PlayStation Store: i migliori giochi in offerta a meno di tre euro

Le offerte roventi del PlayStation Store hanno portato in dote una notevole quantità di giochi in offerta per PS4 e PS5, noi come al solito siamo andati a scavare alla ricerca delle promozioni più interessanti con un budget contenuto. Quanto contenuto? Meno di tre euro, una cifra davvero alla portata di tutti! Come vi ripetiamo spesso, non aspettatevi giochi recenti in questa fascia di prezzo, ma è comunque possibile trovare buoni giochi AAA e AA (oltre a valide produzioni indipendenti) datati ma ancora molto

Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro

Prezzo ridotto per la prima avventura della serie reboot di Lara Croft, gioco originariamente uscito nel 2013 e aggiornato poi nel 2014 in versione Definitive Edition con migliorie al comparto tecnico e tutti i contenuti aggiuntivi. Nel 2022, Tomb Raider è un gioco invecchiato non sempre benissimo ma ad un prezzo così basso vale sicuramente la pena recuperare questo titolo che segna una svolta nella celebre serie dell'archeologa britannica.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Tomb Raider Definitive Edition, ricordandovi che Crystal Dynamics sta attualmente lavorando su Tomb Raider Next in Unreal Engine 5... speriamo di saperne presto di più.

Just Cause 3 a 2.99 euro

Altro gioco che non ha bisogno di presentazioni, in Just Cause 3 dovremo seminare il caos e la distruzione totale utilizzando strumenti come il rampino, il paracadute e la tuta alare, oltre ovviamente ad armi come fucili a pompa, lanciamissili e bazooka, senza dimenticare i veicoli tra cui motoscafi, jet, elicotteri, macchine sportive ultraveloci e super motociclette, per fare danni come in un blockbuster hollywoodiano.

La versione standard del gioco è priva di DLC o contenuti extra ma al prezzo di 4.49 euro potete acquistare la XXL Edition che include in aggiunta anche Il Pass Aria, Terra e Mare, i pacchetti Veicoli Armati e Armi Esplosive, il Reaper Missile Mech e il fucile Kousavá. Vi abbiamo incuriosito? Per saperne di più, ecco la recensione di Just Cause 3.

Friday The 13th Killer Puzzle a 2.74 euro

Chi non conosce Jason Voorhees, l'iconico protagonista della serie horror Venerdì 13? Vero e proprio cult degli anni '80 e '90, la saga cinematografica di Friday The 13th diventa un videogioco... di genere puzzle, per quanto possa sembrarvi incredibile, e vi assicuriamo che questo violentissimo rompicapo vi terrà incollati allo schermo per giorni e giorni.



Oltre 150 livelli suddivisi in vari "episodi" a tema con tanto di costumi speciali da sbloccare tra cui Jason Supermax, Jason Glaciale e Jason Apocalypse, così da adattarsi all'ambientazione. Dal campeggio di Crystal Lake a Manhattan, passando per le fogne, la prigione di massima sicurezza e lo spazio...

Friday The 13th Killer Puzzle è un gioco vario e ben strutturato, in ogni stage dovrete eliminare le vittime senza farvi scoprire, fino a placare la sete di sangue di Jason. Salendo di livello è possibile sbloccare nuove armi e guadagnare punti esperienza che renderanno il protagonista sempre più brutale! Friday The 13th Killer Puzzle ha riscosso un buon successo su smartphone e tablet e la versione console si dimostra comunque valida, anche se passatempi di questo tipo tendono a rendere meglio in versione portatile.