Sconti PlayStation Store: remake, remaster e giochi classici da non perdere

Probabilmente ispirata dal sempre più imminente lancio di Pac-Man Museum+, Sony ha scelto di celebrare ancora una volta i classici del passato ritornati a nuova vita sulle piattaforma di gioco moderne. Come? Ovviamente con una nuova promozione sul PlayStation Store, forte di centinaia di remake, riedizioni e rimasterizzazioni a prezzo scontato! Ce n'è per tutte le età e per tutti i livelli di nostalgia, ma abbiamo pensato di facilitarvi la scelta pescando tre differenti titoli provenienti da altrettante epoche videoludiche: ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Dagli anni 10: Alan Wake Remastered a 20,09 euro

Alan Wake 2 non uscirà prima del 2023, per fortuna Remedy ci offre l'opportunità di rivivere la prima avventura dello scrittore maledetto con Alan Wake Remastered, adesso disponibile a prezzo scontato.

Lanciata sul mercato l'anno scorso, quest'edizione rimasterizzata ha di fatto segnato il debutto del gioco sulle piattaforme PlayStation, che non erano mai state raggiunte negli undici anni precedenti. Per chi tra voi non lo sapesse, Alan Wake è un thriller d'azione in terza persona ad alto tasso cinematografico che vede l'omonimo protagonista lanciarsi alla disperata ricerca della moglie, Alice, scomparsa in circostanze misteriose nella cittadina di Bright Falls, situata nel nord-ovest degli Stati Uniti d'America. Nel corso della storia, fortemente influenzata da opere televisive come Twin Peaks e dalla bibliografia di Stephen King, l'autore metterà fortemente in dubbio la sua sanità mentale, ritrovandosi costretto ad affrontare le forze dell'oscurità armato solamente di una torcia e una pistola.



Alan Wake è figlio di una Remedy in stato di grazia e questa versione Remastered omaggia adeguatamente l'opera originale proponendo in un solo pacchetto anche i due DLC, The Signal e The Writer, e una veste grafica potenziata, che su PS5 si spinge fino alla risoluzione 4K a 60fps (è sufficiente un unico acquisto per ottenere entrambe le versioni per le console PlayStation). Maggiori dettagli possono essere trovati nella nostra recensione di Alan Wake Remastered.

Dagli anni zero: Call of Duty Modern Warfare Remastered a 19,99 euro

Mentre attendete l'annuncio di Call of Duty Modern Warfare 2, il secondo episodio della serie reboot inaugurata da Modern Warfare (2019), potete riscoprire da dove ha preso il via uno dei più grandi fenomeni del gaming moderno acquistando a prezzo scontato Call of Duty Modern Warfare Remastered, versione rimasterizzata e ammodernata del seminale capitolo datato 2007.

Figlio di un'epoca che ormai non c'è più, Call of Duty: Modern Warfare Remastered offre una delle campagne più apprezzate della serie, che con la sua linearità racconta una storia coraggiosa coadiuvata da una grande varietà di luoghi e situazioni. Il gameplay sa essere ancora oggi divertente, rapido e rigoroso, specialmente in un comparto multiplayer al quale si deve "l'invenzione" di Serie di uccisioni e Prestigi, meccaniche divenute imprescindibili nei suoi eredi contemporanei.



Il comparto tecnico rinnova e tira adeguatamente a lucido l'esperienza originale, attualizzandola senza snaturarla. Peccato per l'assenza di una versione espressamente dedicata a PlayStation 5, ma purtroppo all'epoca del lancio della Remastered (nel 2016), la console di Sony era ancora un sogno lontano. Approfondite la conoscenza del gioco nella nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare Remastered.

Dagli anni novanta: The Disney Afternoon Collection a 4,99 euro

La nostra ultima proposta è talmente nostalgica che più nostalgica non si può. Con soli 4,99 euro, potete tornare indietro nel tempo fino ai primi anni '90, quando i giovani dell'epoca trascorrevano i pomeriggi guardando gli show animati di Disney per poi rivivere le avventure dei propri personaggi preferiti in 8-bit sul NES.

Grazie a The Disney Afternoon Collection potete andare a caccia di tesori con Paperon de' Paperoni, combattere il crimine nei panni dell'eroico Darkwing Duck, decollare con l'asso dei cieli Baloo e aiutare Cip e Ciop (anche in cooperativa) a liberarsi del Gattolardo. In un unico pacchetto sono inclusi ben sei classici - DuckTales, Chip 'n Dale Rescue Rangers, TaleSpin, Darkwing Duck, DuckTales 2 e Chip 'n Dale Rescue Rangers 2 - impreziositi da una grafica migliorata e opzioni di filtraggio che ricreano un'atmosfera rétro.



La collection offre anche le nuove modalità Boss Rush e Time Attack, che incoraggiano il gioco contro il tempo e offrono classifiche online, e una nuova funzione di riavvolgimento, che rende le avventure più accessibili ai principianti con la possibilità di tornare indietro e riprendersi velocemente dagli errori. Ad infiocchettare il pacchetto ci pensa infine il Museo, che aggiunge elementi alla storia e offre un sacco di materiali extra, come bozzetti e musiche, accuratamente preservati. Leggete la recensione di The Disney Afternoon Collection.