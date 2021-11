Sconti PlayStation Store: da Sekiro a Horizon, migliori offerte di novembre

Iniziano i saldi di novembre sul PlayStation Store con sconti fino al 70% su una vastissima selezione di giochi per PS4 e PS5. Noi come al solito abbiamo scavato a lungo per proporvi i nostri consigli per gli acquisti, questa volta senza badare al prezzo e senza particolari criteri, selezionando solo quei giochi che ci sono sembrati particolarmente interessanti per il buon rapporto qualità/prezzo. Come sempre lo spazio commenti è a vostra disposizione per suggerire nuove offerte o chiedere consigli sui giochi da acquistare.

Sekiro Game of the Year Edition - 45.59 euro

Lo sconto non è altissimo (-35% sul listino) ma in questo caso non abbiamo voluto imporci limiti di prezzo ed ecco. La Game of the Year Edition del gioco di FromSoftware include oltre al gioco completo anche vari contenuti bonus tra cui Riflessione e Sfida di Forza con modalità sfida contro i boss, tre skin estetiche ed i Cimeli, opzione che vi permetterà di registrare e lasciare messaggi delle vostre azioni che altri giocatori potranno visualizzare e valutare (avete letto la nostra recensione di Sekiro Shadows Die Twice?).

Con oltre 50 candidature ricevute come miglior gioco dell'anno e il premio di Game of the Year ricevuto ai The Game Awards 2019, Sekiro Shadows Die Twice è un gioco che vi consigliamo caldamente di recuperare in attesa di toccare con mano Elden Ring, il prossimo lavoro dello studio guidato da Hidetaka Miyazaki.

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 9.99 euro

A febbraio uscirà Horizon Forbidden West ma se non avete ancora giocato con la prima avventura di Aloy non esiste occasione migliore per recuperare il gioco di Guerrilla Games. A soli 9.99 euro potete acquistare la Complete Edition che include Horizon Zero Dawn e il DLC The Fozen Wilds ambientato nelle fredde terre innevate.

Un prezzo davvero contenuto per gioco ed espansione, un pacchetto che vi permetterà di vivere l'esperienza completa di Horizon così da godersi meglio l'imminente sequel. A proposito, leggete la nostra recensione di Horizon Zero Dawn per altre informazioni sul titolo.

Tomb Raider Definitive Survival Trilogy - 19.99 euro

A ottobre abbiamo festeggiato i 25 anni di Lara Croft e quale miglior occasione per rendere omaggio alla celebre archeologa che non rigiocare le sue avventure? Questo pacchetto include i tre episodi della trilogia reboot, tutti proposti in edizione definitiva con DLC ed espansioni incluse: Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni e Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.

Tre giochi al prezzo di (quasi) uno, una raccolta davvero interessante per chi vuole recuperare l'intera trilogia di Lara in attesa di scoprire cosa ci riserve. Ecco a voi la recensione di Shadow of the Tomb Raider per darvi un'idea dei titoli presenti nella collezione.

Ghost n Goblins Resurrection - 20.09 euro

La saga di Ghost n Goblins è stata purtroppo messa in secondo piano da Capcom e non ricopre nella lineup del publisher l'importanza di altri franchise storici ma gli appassionati delle avventure del cavaliere Arthur possono rallegrarsi in quanto troveranno pane per i loro denti con Ghost n Goblins Resurrection (a proposito, ecco la recensione di Ghost n Goblins Resurrection).

A dispetto del nome non si tratta di un remake o una remaster bensì di un gioco del tutto nuovo ispirato proprio ai classici Ghost n Goblins, Ghouls n Ghosts e Super Ghouls n Ghosts, tre action platform a scorrimento che hanno scritto la storia del genere in sala giochi e su console a 8 e 16-bit. Ghost n Goblins Resurrection è un gioco d'azione appassionante, solido e divertente (ovviamente anche molto... molto difficile), peccato solamente per uno stile grafico non troppo ispirato e non del tutto a fuoco, che rischia di scontentare gli amanti della trilogia originale.

Final Fantasy XIV Online - da 21.99 euro

A novembre Square Enix pubblicherà EndWalker, l'ultima espansione di Final Fantasy XIV Online, per questo abbiamo pensato di segnalarvi l'offerta sull'MMO della casa giapponese.

Le due promozioni attive riguardano la Complete Edition e la Complete Edition Collector's Edition vendute rispettivamente a 21.99 euro e 35,99 euro: la prima include il gioco, trenta giorni di abbonamento e le tre espansioni Heavensword, Stormblood e Shadowbringers mentre la seconda contiene gli stessi contenuti con l'aggiunta di cinque cavalcature e bardature per i Chocobo, quattro pezzi di equipaggiamento esclusivi e cinque seguaci esclusivi Phial of Fantasia. A proposito, se siete nuovi al genere vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Final Fantasy XIV Online.