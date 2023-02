Sconti del PlayStation Store: tanti giochi in offerta a meno di 4 euro

Hogwarts Legacy, Atomic Heart e Wild Hearts hanno depauperato i vostri risparmi eppure non riuscite a resistere alla tentazione di acquistare nuovi giochi? Siete fortunati, perché grazie ai saldi del PlayStation Store potete accaparrarvi degli ottimi titoli spendendo pochi spicci. Non ci credete? Allora date un'occhiata alla selezione che abbiamo operato in occasione del weekend: contiene ben cinque giochi acquistabili a meno di quattro euro!

Transistor (3,79 euro)

Sviluppato da Supermassive Games, rinomato studio di sviluppo indipendente che in tempi recenti si è distinto con l'eccezionale Hades, Transistor è un affascinante gioco di ruolo d'azione dotato di meccaniche peculiari che richiedono un'attenta osservazione del campo di battaglia.

La protagonista è Red, una donna dalla voce celestiale capace di ammaliare gli abitanti di Cloudbank, una maestosa città che cela segreti inimmaginabili. Quando gli Orchestrali, i membri di un'organizzazione segreta, cercano di rubare la voce di Red, un uomo misterioso si sacrifica per proteggerla. La sua essenza è ora racchiusa nel Transistor, una spada ultratecnologica dotata di un potere sconfinato.



Accompagnati dalla sua voce narrante (dinamica e reattiva come in ogni gioco dello studio inglese), potrete esplorare una magnificente città sull'orlo del baratro e affrontare gli scontri scegliendo due differenti modalità di combattimento, liberamente intercambiabili in ogni momento: una in tempo reale, come nel più classico degli action RPG, e una tattica, che consente di pianificare ogni singola mossa e ammirare Red mentre si esibisce nella sua danza di distruzione. Eccovi la recensione di Transistor.

Agents of Mayhem (1,99 euro)

Sviluppato da Volition, studio noto per Saints Row, Agents of Mayhem ha avuto una storia molto sfortunata. Totalmente bistrattato dal pubblico, è in realtà un buono shooter d'azione open world in terza persona, capace di intrattenere e divertire tutti gli appassionati del genere.

Legion, un'organizzazione di sfuggenti super criminali, ha preso il controllo delle principali città del mondo durante la Notte del Diavolo. Nei panni di Super Agenti liberamente personalizzabili per aspetto fisico, carattere, armi e abilità, siete chiamati ad esplorare Seoul e sventare i piani di conquista dell'organizzazione. Meno folle di Saints Row ma egualmente esplosivo, offre tante opportunità blastatorie e un approfondito sistema di sviluppo degli eroi controllabili. A questo prezzo potete dargli serenamente un chance, leggete la recensione di Agents of Mayhem per saperne di più.

Steamworld Heist (2,99 euro)

In un mondo dalle tinte steampunk, siete chiamati a controllare una squadra di robot in una serie di sparatorie tattiche. A differenza di Steamworld Dig, un altro esponente della serie di Image & Form, Steamworld Heist è un gioco di strategia a turni che aggiunge un po' di pepe all'azione lasciandovi il compito di prendere la mira per mettere a segno colpi mirabolanti e sfruttare i rimbalzi.

La storia vi vede al comando di un equipaggio di pirati a vapore intenti ad abbordare e saccheggiare le navi nemiche. Superando le sfide e i livelli procedurali di una campagna di circa 15-20 ore, potrete migliorare le vostre reclute con abilità uniche, armi ancor più potenti e stilosi capi d'abbigliamento. Approfondite la conoscenza del gioco leggendo la nostra recensione di Steamworld Heist.

Valkyria Revolution (3,99 euro)

Fan della serie Valkyria Chronicles? Allora dovete dare un'occhiata a Valkyria Revolution, uno spin-off della serie che mescola meccaniche action RPG col tradizionale sistema Active Time Battle.

L'avvincente storia, ricca di intrighi politici, vede le forze d'élite di Jutland, i Vanargand, unire le forze per sconfiggere il Ruzi Empire e fermare la morte in persona, la Valkyria. Il sistema di combattimento LeGION è frenetico e molto divertente, anche grazie agli spunti strategici offerti dagli stati alterati e dall'alto livello di personalizzazione dei personaggi. Ne ha parlato in maniera più approfondita Antonello "Kirito" Bello nella sua recensione di Valkyria Revolution.



Attenzione! Valkyrie Revolution è adattato solamente in lingua inglese, dunque se non masticate bene la lingua di Shakespeare pensateci bene prima di procedere all'acquisto.

Yoku's Island Express (3,99 euro)

Yoku, di professione postino, è un piccolo scarabeo approdato sull'isola di Mokumana per consegnare pacchi in tutta tranquillità e godersi il sole di un paradiso tropicale. Purtroppo, quando un'antica divinità rimane intrappolata in un sonno irrequieto, è costretto a rimboccarsi le maniche per salvare gli abitanti del villaggio.

Siamo particolarmente affezionati a Yoku's Island Express, un platform 2D che cala meccaniche da flipper all'interno di un'impalcatura da metroidvania. Il risultato è un mix fuori dagli schemi in cui lo spirito d'osservazione, la prontezza dei riflessi e la curiosità ricoprono un ruolo decisivo nel completamento delle sfide ambientali e degli incarichi assegnati dagli stravaganti abitanti di Mokumana.



La fedele palla che Yoku porta con sé, oltre a rappresentare il "motore" dei suoi movimenti, è anche utile per tramortire i nemici e dare il colpo di grazia ai grossi boss, mentre la trombetta permette di aspirare lumache esplosive e svegliare insetti dormiglioni. L'esperienza è inoltre impreziosita da una presentazione grafica vibrante e fresca, ma di questo ne parliamo in maniera più approfondita nella nostra recensione di Yoku's Island Express.