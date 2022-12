Sconti PlayStation Store: tre Complete Edition da comprare in offerta

Sony continua a tentare tutti i suoi giocatori con le Offerte di fine anno del PlayStation Store, una ghiotta occasione per acquistare dei giochi di qualità a prezzo stracciato. Ben consapevoli che resistere al richiamo dei saldi è pressoché impossibile, in questi giorni vi abbiamo già consigliato tre titoli PS4 e PS5 a meno di 5 euro e tre esclusive PlayStation a 9,99 euro, stavolta invece vogliamo concentrarci su tre giochi di alto profilo offerti in Edizione Completa assieme a tutte le loro espansioni.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (PS4) - 11,99 euro

Ultimo tassello di quella che è stata battezzata come la "trilogia delle origini" di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider vede l'avventuriera più famosa del mondo dei videogiochi addentrarsi nelle fitte foreste del Sud America nel tentativo di fermare un'apocalisse Maya che ella stessa ha contribuito ad innescare.

Estremamente fedele ai canoni ludici stabiliti dai suoi diretti predecessori, Shadow of the Tomb Raider offre un riuscito mix di esplorazione, scene al cardiopalma e sessioni stealth, con qualche spruzzatina di horror qua e là. La trama intrattiene il giusto senza regalare grossi scossoni, ma il titolo mostra il meglio di sé quando ci si abbandona alla ricerca dei segreti, alla caccia e al completamento delle tombe e delle cripte. Il comparto tecnico è di pregevole fattura, capace com'è di regalare panorami mozzafiato e foreste ricche di dettagli, anche se purtroppo non ha ricevuto un aggiornamento per PlayStation 5. Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a leggere la recensione di Shadow of the Tomb Raider.



La Definitive Edition include il gioco base, le sette tombe sfida dei DLC e tutte le armi, i completi e le abilità scaricabili, per vivere al meglio il capitolo più importante della storia di Lara. Se vi state avvicinando per la prima volta a questa trilogia, vi consigliamo di partire dai due capitoli precedenti. Per vostra fortuna, sono anch'essi scontati: Tomb Raider Definitive Edition a 4,99 euro e Rise of the Tomb Raider: Edizione Celebrazione dei 20 anni a 5,99 euro.

Control Ultimate Edition (PS4 e PS5) - 11,99 euro

L'esperienza acquisita nel corso due decenni con la pubblicazione di giochi come Max Payne, Alan Wake e Quantum Break è confluita in Control, fiore all'occhiello del portfolio dello studio finlandese Remedy.

La protagonista di questo brillante action/adventure/shooter in terza persona è Jesse Faden, divenuta direttrice del Federal Bureau of Control (un'agenzia segreta impegnata nello studio, nel contenimento e nel "controllo" di eventi paranormali) proprio nel giorno in cui la sede, la Oldest House, è stata invasa da entità provenienti da un altro piano dimensionale. Per sua fortuna, la protagonista potrà fare affidamento su una serie di poteri soprannaturali ed equipaggiamenti modificabili, che si riveleranno indispensabili per muoversi in un ambiente labirintico e ricco di segreti che si presta ad un'esplorazione libera in stile metroidvania.



La Ultimate Edition offre anche le due espansioni The Foundation e AWE, che arricchiscono la storia ed alimentano la mitologia di Remedy, e l'accesso alla versione PlayStation 5 (assicuratevi di acquistare quest'edizione). Ai giocatori next-gen vengono messe a disposizione due modalità grafiche: Performance, che consente al gioco di raggiungere i 60fps con una risoluzione nativa di 1440p upscalata a 4K; Grafica, che imposta il limite a 30fps per applicare il trattamento ray tracing a riflessi e trasparenze, senza modificare la risoluzione.

DOOM Eternal Deluxe Edition (PS4 e PS5) - 17,49 euro

Ragionevolmente annoverato tra i migliori sparatutto degli ultimi anni, DOOM Eternal è uno sparatutto in prima persona frenetico e tamarro, che si distingue dai suoi congeneri grazie ad un gameplay old-school e una spiccata propensione al platforming.

La ricarica non esiste nel mondo demoniaco di DOOM, che aderisce alla filosofia del "push forward combat" spingendovi ad affrontare le belve demoniache a muso duro per placare la perpetua fame di risorse dello space marine, che può prendersi dai nemici tutto ciò di cui ha bisogno: salute extra con le uccisioni epiche, pezzi di armatura con una spruzzata di lanciafiamme e caricatori di munizioni con una sferzata di motosega. Su PS5 supporta vengono supportate tre diverse modalità grafiche, che offrono la la possibilità di scegliere il ray tracing, il framerate a 120fps oppure una via di mezzo tra qualità e performance. Se volete saperne di più sul gioco, sappiate che la recensione di DOOM Eternal è ad un click di distanza.



La Deluxe Edition contiene anche le due ottime espansioni The Ancient Gods Parte 1 e The Ancient Gods Parte 2, che espandono la lore e proseguono la storia del gioco base offrendo diverse ore di gioco aggiuntive, nuovi demoni da maciullare e diverse aggiunte di gameplay adeguatamente innestate nel "combat loop" meticolosamente tarato dai ragazzi di id Software.