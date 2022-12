Sconti PlayStation Store: tre giochi da comprare in sconto a Natale

Sony non perde tempo in chiacchiere e, in netto anticipo rispetto all'inizio del nuovo anno, si è già portata avanti lanciando i nuovi Saldi di gennaio sul PlayStation Store. I videogiochi in offerta sono come al solito centinaia e non mancano produzioni di grande risalto mediatico e qualitativo come Elden Ring, fresco vincitore del premio Gioco dell'Anno 2022 ai Game Awards, tuttavia per il nostro consueto articolo con i consigli per gli acquisti abbiamo scelto di pescare tre Gemme Nascoste, videogiochi meno appariscenti ma ugualmente meritevoli d'attenzione. Ecco a voi le nostre proposte per le feste natalizie!

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge (PS4 e PS5) - 19,99 euro

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è una vera e propria dichiarazione d'amore tanto nei confronti delle Tartarughe Ninja, le cui gesta hanno esaltato più di una generazione di giovani, quanto verso i picchiaduro a scorrimento di una volta, che trasudavano mazzate e divertimento da ogni pixel.

Sviluppato da Dotemu, studio parigino che ha già dimostrato di saperci fare con il genere dei picchiaduro a scorrimento con l'ottimo Streets of Rage 4, TMNT: Shredder's Revenge esibisce un'estetica vintage in stile anni '80, con personaggi, veicoli, armi, oggetti e ambientazioni in pixel art direttamente ispirati dall'iconica serie animata del 1987. Da Manhattan a Coney Island, dai tetti dei grattacieli fino alle umide fogne, Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo sono chiamati a fermare Krang e Shredder, che hanno ordinato a Bebop e Rocksteady di rubare dei dispositivi ultra-tecnologici da Canale 6 per mettere in atto un nuovo malefico piano.



Il gameplay, di palese ispirazione old-school, non rinuncia ad un certo grado di accessibilità per andare incontro anche ai videogiocatori più giovani che non hanno frequentato le sale giochi sul finire dello scorso millennio. La modalità storia consta di 16 stage e fa della rigiocabilità una delle sue carte vincenti, specialmente in multigiocatore, visto che le partite di Shredder's Revenge possono ospitare fino a sei partecipanti in contemporanea, sia online che in locale (oltre alle quattro tartarughe, sono giocabili anche April O' Neil e Casey Jones. Leggete la nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge se volete saperne di più.

Cult of the Lamb (PS4 e PS5) - 19,99 euro

Tra i fenomeni indiscussi dell'anno appena trascorso, che ha visto fiorire delle produzioni indipendenti di assoluto spessore, Cult of the Lamb è un irriverente e sacrilego dungeon crawler roguelite che ha per protagonista un tenero (solo all'apparenza) agnellino posseduto.

Una potente forza semidivina conosciuta come The One Who Waits lo ha salvato da un'atroce morte sacrificale e adesso deve ripagarlo costruendo un culto in suo nome. Come? Creando una setta in una terra di falsi profeti e addentrandosi in regioni sconosciute per soggiogare delle comunità di pelosi animaletti. Traendo ispirazione da prodotti come Hades, Animal Crossing e Binding of Isaac, l'opera di Massive Monster mescola brillantemente combattimenti roguelite ed elementi gestionali. La componente action entra in gioco durante i raid nei boschi alla ricerca di mostri da abbattere e infedeli da convertire, mentre l'aspetto gestionale si esplica nell'amministrazione della fede degli adepti, la risorsa più grande in assoluto. Il gameplay loop, vi assicuriamo, è coinvolgente è stimolante.



L'intento dell'opera prodotta, manco a dirlo, da quei mattacchioni di Devolver Digital, è chiaramente quella di offrire uno sguardo provocatorio e beffardo sulla religione, ma di questo ne ha parlato in maniera molto più approfondita Giulia Martino nella sua recensione di Cult of the Lamb.

Soulstice (PS5) - 27,99 euro

Chiudiamo questa breve rassegna con un sorprendente action tutto italiano, Soulstice, che appena tre mesi fa ha saputo stupirci con un gameplay stylish appagante e innovativo ispirato a capisaldi del genere come Devil May Cry e Bayonetta.

Aquistabile su PlayStation Store solo in versione PS5, Soulstice è ambientato in un mondo fantasy oscuro e carico di mistero dove le "Chimere", esseri ibridi forgiati dall'unione di due diverse anime, rappresentano l'unica speranza dell'umanità. Le protagoniste sono Briar e Lute, due sorelle che sono state trasformate in una Chimera. Il gameplay ruota attorno alla loro particolare condizione: Briar, dotata di una forza e una resistenza sovrumane, combatte in mischia e scatena combo letali, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici capace di dominare il campo di battaglia con abilità ultraterrene.



Il sistema di combattimento funziona a dovere, mentre il mondo di gioco e la storia, ispirati al dark fantasy giapponese, riescono ad affascinare e incuriosire pur non essendo particolarmente elaborati e fantasiosi. Le uniche pecche possono essere riscontrate nella telecamera e nella leggibilità dell'azione che si riduce in alcune circostanze, ma ci sentiamo ugualmente di consigliare Soulstice a tutti gli amanti dei giochi action.