Sconti del PlayStation Store: tre giochi indie in offerta, c'è anche Hades

Questo fine settimana non abbiamo avuto alcuna difficoltà a selezionare i nostri consueti consigli per gli acquisti. Non appena abbiamo aperto la pagina dedicata ai sconti indie del PlayStation Store, il nostro sguardo si è subito posato su questi tre giochi, ognuno capace di appassionare e divertire a modo proprio. Se avete qualcosina da parte, vi consigliamo di approfittare subito degli sconti e aggiungere Kena: Bridge of Spirits, Hades e Trek to Yomi alla vostra raccolta... e adesso vi spieghiamo il perché.

Kena Bridge of Spirits PS4 e PS5 - 23,99 euro

Tra le più belle sorprese della prima annata di PlayStation 5, Kena: Bridge of Spirits è un'avventura d'azione i terza persona vecchio stampo che amalgama narrazione, esplorazione e combattimenti impegnativi. Nei panni di Kena, una giovane Guida degli Spiriti dal sorriso tenero e dagli occhi intrisi di pace, sarete chiamati ad annientare la corruzione che sta divorando poco a poco ogni forma di vita e ricostruire una foresta un tempo maestosa.

Il vostro cammino s'intreccerà con quello dei Rot, spiritelli timidi ed estremamente espressivi il cui compito è quello di trasformare gli organismi morti per preservare l'equilibrio naturale. Sotto la vostra guida, queste creaturine impareranno nuove abilità e scopriranno nuovi modi per manipolare l'ambiente, rivelandosi dei preziosissimi alleati nella lotta contro gli spiriti corrotti.



La forza di Kena: Bridge of Spirits sta nel suo equilibrio tra gameplay e narrazione, oltre che in un comparto tecnico-artistico che riesce a regalare tanta gioia agli occhi, specialmente su PlayStation 5. L'opera prima di Ember Lab è disponibile anche su PS4 (basta un unico acquisto per ottenere entrambe le versioni), tuttavia sulla nuova console di Sony dà il meglio di se con due modalità grafiche: una privilegia la qualità visiva con risoluzione 4K e framerate a 30fps; l'altra punta alle performance, con il 4K dinamico (in media 1800p) a 60fps. Leggete la recensione di Kena: Bridge of Spirits per saperne di più.

Hades PS4 e PS5 - 16,74 euro

Mai troppo osannato, Hades è un dungeon crawler rogue-like sopraffino che fa tesoro di tutte le conquiste compiute dai ragazzi di Supegiant Games nel corso della propria carriera, dal sistema di combattimento rapido di Bastion al setting ricercato di Transistor, fino ad arrivare allo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre.

Hades stupisce fin dal primo sguardo con un aspetto visivo talmente bello da mozzare il fiato, caratterizzato da un impiego magistrale dei colori e un pregevole character design. A sorreggere questo ammaliante fumettone interattivo ci pensano inoltre una narrazione profonda e appassionante, che vede il principe degli inferi Zagreus impegnato in una rocambolesca fuga dal regno dei morti, e un gameplay curato in maniera maniacale, sfidante e assuefacente. Leggete la nostra recensione di Hades per capire perché si tratta di uno dei migliori giochi degli ultimi anni.

Trek to Yomi PS4 e PS5 - 13,99 euro

Concludiamo questa breve ma intensa rassegna con Trek to Yomi, il gioco più economico, nonché più recente, del lotto. Sviluppata da Leonard Menchiari e Flying Wild Hog sotto etichetta Devolver Digital, si tratta di un'avventura a scorrimento orizzontale altamente cinematografica ispirata ai classici film dei samurai della metà del novecento.

La storia narra di Hiroki, un giovane spadaccino che ha giurato al suo maestro morente di proteggere la sua città e i propri cari da qualsiasi minaccia. Vincolato al dovere, sarà chiamato ad un'ardua impresa che lo condurrà fino alla terra dei morti, in un viaggio che potrà concludersi in diversi modi in base alle scelte compiute.



Caratterizzata da tonalità bianche e nere, l'affascinante direzione artistica non deve distogliere l'attenzione dagli spadaccini malvagi e dai nemici sovrannaturali, che possono essere fronteggiati con un sistema di combattimento fluido ed altamente spettacolare basato sulle armi tradizionali dei samurai. Ad accompagnare il tutto ci pensa una colonna sonora che mira a valorizzare l'azione e i momenti più riflessivi ricreando le atmosfere del Giappone feudale. Se amate questo particolare periodo storico e siete affascinati dal genere cinematografico di riferimento, non esitate ad acquistarlo. Trovate altre informazioni nella nostra recensione di Trek to Yomi.