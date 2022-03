Sconti PlayStation Store: tre giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro

Continuano i saldi di primavera su PlayStation Store e noi ne abbiamo approfittato per andare in cerca di giochi interessanti ad un prezzo contenuto, focalizzandoci su un budget massimo di dieci euro. Abbiamo selezionato tre titoli che si distinguono per il buon rapporto qualità/prezzo e che vi consigliamo caldamente di recuperare. Volete spendere meno? In questo caso date una occhiata ai migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 3,99 euro.

Capcom Beat em Up Bundle - 9.99 euro

Se siete stati adolescenti tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni 90, i picchiaduro Capcom hanno probabilmente rappresentato una parte importante della vostra esperienza in sala giochi. Da Final Fight a The King of Dragons, la casa di Osaka ha sfornato alcuni dei migliori beat em up a scorrimento di sempre, contribuendo a rendere popolare questo genere.



Capcom Beat em Up Bundle include Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round, Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuit, questi ultimi due mai usciti prima su console e rimasti confinati dunque al mercato arcade.

Mancano purtroppo giochi su licenza come The Punisher e Cadillacs & Dinosaurs ma la selezione di titoli è certamente interessante e la qualità media molto elevata. Ogni gioco è arricchito dal supporto multiplayer e funzionalità aggiuntivo, non manca inoltre una galleria con bozzetti, artwork e altro materiale per scoprire le origini e il dietro le quinte della lavorazione di ogni titolo contenuti nella raccolta. Per saperne di più ecco la recensione di Capcom Beat Em Up Bundle.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno - 9.79 euro

La serie Ni No Kuni (sviluppata da Level-5 e pubblicata da Bandai Namco) non è mai stata troppo fortunata a livello commerciale ma il secondo episodio è stato particolarmente apprezzato dalla critica e merita assolutamente di essere riscoperto anche dal grande pubblico. Il giovane re Evan ha un solo obiettivo: fondare un nuovo regno, unire il suo popolo e proteggere la nazione dalle forze del male.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Ragno è un vero e proprio anime interattivo con una trama ben scritta e ottimamente narrata, un cast di personaggi di assoluto spessore e uno stile estetico ispirato alle grandi opere del cinema d'animazione giapponese. Se volete espandere l'esperienza, su PlayStation Store trovate il Season Pass in sconto a 9.99 euro mentre il DLC Adventure Pack è gratis e include nuove missioni, abiti e oggetti extra. Volete saperne di più? In questo caso vi rimandiamo alla recensione di Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno.

Darksiders 3 - 8,99 euro

Prezzo ridotto anche per Darksiders III, terzo episodio della saga che narra le avventura di Furia, sorella di Morte e Guerra, protagonisti rispettivamente di Darksiders e Darksiders II. L'obiettivo di Furia è quello di riportare l'equilibrio tra le forze che hanno sconvolto il pianeta Terra, dando la caccia ai Sette Peccati Capitali in un gioco d'azione e avventura che vi mette nei panni del terzo Cavaliere dell'Apocalisse (per saperne di più, la recensione di Darksiders 3 è a portata di clic).

La versione scontata è quella standard, priva di DLC o espansioni, i contenuti aggiuntivi sono tutti venduti a prezzo pieno ma vi segnaliamo il super sconto su Darksiders Warmastered Edition e Darksiders 2 Deathinitive Edition in offerta rispettivamente a 3,39 euro e 4,49 euro.