Sconti PS4 e PS5: Dragon Ball, One Piece e altri giochi anime in offerta

Avete trascorso lo scorso weekend a giocare a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, e adesso vi è venuta voglia di comprare qualche altro titolo in stile anime? Siete fortunatissimi, poiché in questi giorni sul PlayStation Store ci sono diversi giochi che potrebbero fare al caso vostro. Ce n'è letteralmente per tutti i gusti, ma per facilitarvi nella scelta abbiamo ben pensato di effettuare una selezione e proporvi quelli che, secondo noi, sono i giochi maggiormente meritevoli d'attenzione tra quelli in promozione.

One Piece World Seeker Deluxe Edition (14,69 euro)

Cominciamo la rassegna con One Piece World Seeker, action/adventure open world che vi cala nei panni di Monkey D. Rufy e vi spedisce su Jail Island, un'isola carceraria del Nuovo Mondo, per vivere un'avventura originale ricca di colpi di scena e personaggi inediti creati da Eiichiro Oda in persona.

Tanto tempo fa, Jail Island era conosciuta come Jewel Island per via dei suoi minerali preziosi, usati per costruire meraviglie tecnologiche. Purtroppo, non appena i ladri e i pirati sono venuti a conoscenza delle sue ricchezze, l'hanno depredata e gettata in rovina. Il Governo del Nuovo Mondo non è riuscito a riportare l'ordine sull'isola, e adesso tocca alla Ciurma di Cappello di Paglia rimettere tutti in riga.



Nei panni Rufy potete usare il suo Gomu Gomu no Mi (frutto gum-gum) per viaggiare sull'isola più velocemente, oltre a diversi tipi di Haki, come il Kenbunshoku-no-haki (haki dell'osservazione) per vedere i nemici da lontano e il Busoshoku-no-haki (haki dell'armamento) per infliggere colpi ancora più devastanti. Come in ogni action/adventure open world che si rispetti, One Piece World Seeker offre una grande varietà di scenari e tantissimi incarichi da affrontare, oltre ad alcuni elementi ruolistici impreziositi da meccaniche stealth. Ne saprete di più leggendo la recensione di One Piece World Seeker.

La Deluxe Edition include, oltre al gioco base, anche il Pass Episodi, che offre tre avventure aggiuntive nei panni di Zoro, Sabo e Law, che con le loro meccaniche inedite e i boss unici aggiungono un bel po' di varietà all'avventura. Tra le nostre pagine trovate anche la recensione del Pass Episodi di One Piece World Seeker.

Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition (29,69 euro)

Dragon Ball Z Kakarot è un sogno trasformatosi in realtà per tutti quegli appassionati che, stanchi dei soliti picchiaduro, per anni hanno sognato e atteso un gioco di ruolo d'azione ambientato nel mondo immaginato da Akira Toriyama. CyberConnect2 li ha accontentati donando loro un'avventura di tutto rispetto che ripercorre l'intera saga Z nei panni di uno degli eroi più amati di tutti i tempi: stiamo parlando, ovviamente, di Goku.

Dall'arrivo di Radish fino alla sconfitta di Bu: nel corso di circa trenta ore di gioco, Kakarot ripercorre fedelmente tutte le saghe di Dragon Ball Z (eccezion fatta per quelle non canoniche) e le impreziosisce con alcune scene inedite che approfondiscono i rapporti tra i protagonisti.



Pur non configurandosi come un vero e proprio open world, Dragon Ball Z Kakarot offre aree incredibilmente ampie nelle quali muoversi e volare in completa libertà, ricche di missioni secondarie, mini-giochi e segreti da scoprire (ci sono anche le immancabili Sfere del Drago). Il pericolo ripetitività è dietro l'angolo, ma a smorzarlo ci pensa un sistema di combattimento che mette da parte i tecnicismi di un picchiaduro per spingere sul pedale della spettacolarità.

La combinazione di attacchi corpo a corpo, colpi di aura, schivate fulminee, parate e mosse speciali è tanto intuitiva quanto appagante per occhi e polpastrelli. Maggiori dettagli sul gioco potete trovarli nella recensione di Dragon Ball Z Kakarot. A rendere ancor più meritevole d'acquisto la Deluxe Edition proposta in sconto ci pensano i contenuti aggiuntivi inclusi, ossia le due parti del DLC A New Power Awakens, che aggiungono le boss fight con Beerus e Golden Frieza, e soprattutto l'espansione The Warrior of Hope, che ripercorre degnamente la saga di Trunks dal Futuro, tra le più amate in assoluto.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy (13,99 euro)

La collection definitiva per tutti i fan di Naruto: in un solo pacchetto di appena 13,99 euro sono inclusi tutti e quattro i capitoli della serie Storm, uno dei migliori esempi di adattamento di anime e manga in formato videoludico. Non a caso, in cabina di regia c'è il medesimo team di sviluppo del già citato Dragon Ball Z Kakarot, ossia CyberConnect2.

La serie di Ultimate Ninja Storm rappresenta una vera e propria bibbia interattiva per tutti gli appassionati delle avventure di Naruto. I giochi che la compongono sono dei picchiaduro impreziositi da una veste grafica sontuosa degna dell'anime e da un roster di tutto rispetto.



Le meccaniche di gioco si sono evolute da un capitolo all'altro: i primi tre sono nati su PlayStation 3, di conseguenza sono inclusi in versione rimasterizzata; il quarto e ultimo, intitolato Road to Boruto, è invece stato sviluppato appositamente per PS4. Rappresenta una degna conclusione per la saga, nonché un ideale passaggio di testimone per le produzioni future, e presenta un sistema di battaglia totalmente rinnovato che offre la possibilità di passare da un personaggio all'altro con una semplice inclinazione della levetta destra.

Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition (13,99 euro)

Sword Art Online: Fatal Bullet è il primo gioco della serie ambientato nel mondo di Gun Gale Online, originariamente parte di Sword Art Online II. Si tratta di un action RPG/shooter con una storia originale supervisionata dal creatore del franchise Reki Kawahara, che ha il pregio di introdurre tre nuovi personaggi - Kureha, Zeliska e Itsuki.

Fatal Bullet è ambientato dopo i fatti narrati in Hollow Realization (anch'esso in sconto a 7,49 euro) e vede per protagonista un avatar personalizzabile, purtroppo muto. La storia comincia quando quest'ultimo, su invito dell'amico di scuola Kureha, accede a Gun Gale Online, dove riceve inaspettatamente l'aiuto dell'IA ArFA-sys e fa la conoscenza di Kirito, con il quale parte alla conquista della prigione sotterranea della navicella spaziale SBC Flügel.



Sword Art Online Fatal Bullet vanta uno dei gameplay più appaganti della saga, mentre la longevità non entusiasmante della campagna principale è perfettamente compensata dall'espansione Dissonance of the Nexus e dai tre DLC (Ambush of the Imposters, Betrayal of Comrades e Collapse of Balance) inclusi in questa Complete Edition a prezzo scontato. Leggete la recensione di Sword Art Online Fatal Bullet.

Ni no Kuni:Wrath of the White Witch Remastered (9,99 euro)

Concludiamo la rassegna con un videogioco che, nonostante non sia stato tratto da un anime (al contrario, lo ha ispirato), è dotato di tutti i tratti che caratterizzano il genere. Stiamo parlando di Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, gioco di ruolo sviluppato da Level-5 con la collaborazione dello Studio Ghibli (che si è occupato della sceneggiatura e dei disegni delle stupende scene animate) e del leggendario Joe Hisaishi (autore della colonna sonora). Nato su PlayStation 3, è stato portato anche su PS4 in versione rimasterizzata, con grafica e prestazioni migliorate.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch narra del viaggio di Oliver, un ragazzo che si avventura in un altro mondo nel tentativo di riportare in vita la madre scomparsa in un tragico incidente. Munito di una copia del prezioso Abbecedabra e con l'aiuto del fedele Lucciconio, attraverserà terre fantastiche e meravigliose, imparerà a domare i famigli e affronterà nemici insidiosi con un sistema di combattimento che fonde azione in tempo reale ed elementi tattici a turni. Leggete la nostra recensione di Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered se volete saperne di più su questo magico JRPG animato in maniera magistrale.