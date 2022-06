Tre giochi PS5 in sconto da non perdere con i Days of Play

Come d'abitudine, anche quest'anno Sony ha salutato l'arrivo della stagione estiva con i ricchissimi Days of Play, una promozione indirizzata tanto al mercato fisico tradizionale quanto alla sfera digitale. Come ogni cosa bella, in ogni caso, anche questi sconti sono destinati a finire (nella notte tra l'8 e il 9 giugno, per la precisione), pertanto vogliamo assicurarci che ne approfittiate prima che sia troppo tardi. Ecco a voi tre ottimi giochi, tutti dotati di un aggiornamento specifico per PS5, che a nostro parere dovreste seriamente prendere in considerazione.

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition (14,99 euro)

Reduci dall'annuncio di Star Wars Jedi: Survivor, non potevamo certamente non consigliarvi il capostipite della serie, Star Wars Jedi: Fallen Order, action/adventure in terza persona che può essere tranquillamente annoverato tra le più belle sorprese degli ultimi anni.

Ambientato dopo gli eventi di Episodio III: La Vendetta dei Sith, Fallen Order narra di Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto all'epurazione dell'Ordine 66. Dopo cinque anni trascorsi nell'anonimato lavorando come rottamatore sul pianeta Bracca, viene scovato e attaccato dagli Inquisitori, riuscendo miracolosamente a salvarsi. Scampato all'agguato, troverà la forza di completare l'addestramento, sviluppare le proprie abilità della Forza, padroneggiare l'iconica spada laser e opporsi all'Impero.



Con Fallen Order, i ragazzi di Respawn capitanati da Stig Asmussen hanno dimostrato di saper gestire una licenza pesante come quella di Star Wars imbastendo un canovaccio narrativo brillante, che s'inserisce in uno dei periodi più affascinanti della saga, e un gameplay di buona fattura che, pur senza innovare nulla, amalgama le più grandi conquiste ludiche del moderno genere action. Grazie ad una patch specifica specifica per PS5, i giocatori next-gen possono scegliere tra due modalità grafiche: Qualità, in 4K e 30fps, e Prestazioni, a 1440p e 60fps.



L'edizione Digital Deluxe attualmente in sconto include, oltre al gioco base, anche una skin estetica per BD-1 (il simpatico droide che affianca Cal), una skin estetica per la Stinger Mantis (l'astronave con cui i protagonisti viaggiano nella galassia), l'Artbook digitale e un video dietro le quinte "Director's Cut" con oltre 90 minuti di contenuti dedicati allo sviluppo. Ne saprete di più sul gioco leggendo la nostra recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Cyberpunk 2077 (24,99 euro)

Quello di Cyberpunk 2077 verrà ricordato, a ragione, come uno dei lanci più disastrosi della storia videoludica moderna. Da quel lontano dicembre 2020, in ogni caso, i ragazzi di CD Projekt RED hanno lavorato sodo per rimediare agli errori iniziali e donare alla loro opera la forma che ha sempre meritato.

Oggi, Cyberpunk 2077 è un gioco nettamente migliore, specialmente su PS5, dove la patch next-gen dello scorso febbraio ha finalmente reso onore allo splendore di Night City. Se possedete la nuova console di casa Sony e amate le grandi storie sci-fi, i giochi di ruolo e gli sparatutto in prima persona, allora vi consigliamo di dare una seconda chance al kolossal di CD Projekt RED, che adesso se la merita tutta.



Cyberpunk 2077 vi mette nei panni di un fuorilegge urbano dotato di potenziamenti cibernetici, desideroso di scalare i ranghi del crimine organizzato che permea e corrompe tutta la megalopoli, dalle strade dei quartieri più malfamati fino ai piani più alti delle megacorporazioni. Potete aspettarvi un'ampia libertà nella gestione della crescita del personaggio, una campagna principale appassionante e ricca di personaggi memorabili, e una città ricca di attività da svolgere e storie da scoprire. Non è il GDR d'azione rivoluzionario che CD Projekt RED ha promesso per anni (l'IA è il suo punto più debole), ma Cyberpunk 2077 merita di essere vissuto da chiunque, specialmente a prezzo scontato.

Kena Bridge of Spirits (25,99 euro)

Lasciatevi a attrarre dal dolce magnetismo di Kena: Bridge of Spirits, un'avventura d'azione vecchio stampo dai forti elementi narrativi che combina esplorazione e combattimenti frenetici. Nei panni di Kena, una giovane Guida degli Spiriti dal sorriso tenero e dagli occhi intrisi di pace, siete chiamati liberare la Foresta dalla corruzione che la sta divorando poco a poco, annientando ogni forma di vita.

Il vostro cammino s'intreccerà con quello dei Rot, timidi spiritelli dalla marcata espressività il cui compito è quello di trasformare gli organismi morti per preservare l'equilibrio naturale. Al vostro comando, queste creaturine potranno imparare nuove abilità e trovare nuovi modi per manipolare l'ambiente, aiutandovi a combattere gli spiriti corrotti e ricostruire un mondo un tempo maestoso.



La forza di Kena: Bridge of Spirits sta nel suo equilibrio tra gameplay e narrazione, incorniciati da un comparto grafico che regala tanta gioia agli occhi. Su PlayStation 5, l'opera prima di Ember Lab offre due modalità grafiche, una che privilegia la qualità con risoluzione 4K e framerate a 30fps, e un'altra che invece punta alle performance, con il 4K dinamico (in media 1800p) a 60fps. Leggete la recensione di Kena: Bridge of Spirits per fugare ogni dubbio sulle qualità della produzione.