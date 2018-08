11-11 Memories Retold: impressioni di guerra alla Gamescom di Colonia

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Accadde l'11 novembre del 1918. L'armistizio di Compiègne segnò la fine delle ostilità del primo conflitto mondiale. Tutto il mondo lo avrebbe ricordato. Quelle che sarebbero state dimenticate, invece, sono le vite spezzate di quei piccoli soldati che hanno esalato l'ultimo respiro tra le trincee. A raccontarci le memorie degli uomini comuni, di quelli che non trovano spazio tra le pagine dei libri, ci pensa Yoan Fanise, autore francese che ha lasciato un'impronta nel settore videoludico grazie soprattutto al suo bellissimo Valiant Hearts, con il quale è stato in grado di pennellare l'orrore della "grande guerra" con scorci di ricercata poesia. A distanza di anni ci riprova con 11-11: Memories Retold, una nuova esperienza interattiva che compie un deciso passo in avanti sul piano stilistico in confronto all'opera precedente. Un gioco che è la rappresentazione più pura e radicale dell'estro creativo di Yoan, capace di manifestarsi con un piglio visivo estremo e delicato al contempo. Quando abbiamo incontrato per la prima volta Fanise all'E3 di Los Angeles, questa avventura grafica non era ancora pronta per essere mostrata al pubblico: alla Gamescom di Colonia, invece, Bandai-Namco ha alzato il velo che celava alla vista questo quadro interattivo di matrice impressionista. Lo abbiamo provato con mano e lo abbiamo ammirato da vicino, e come per magia ci siamo immergersi in un dipinto di raffinata intensità.

Il gatto che insegue l'uccellino

11-11 Memories Retold vuole proporsi come una storia edificante, come uno spaccato, realistico ed amaro, dei drammi bellici del 15-18. Prova insomma a dar voce e volto ai conflitti più piccoli ed intimi che si svolgevano a margine delle grandi battaglie: ossia quelli che si combattevano, giorno per giorno, negli animi di chi lottava per la vita, per un ideale, per un amore. Harry e Kurt, i protagonisti dell'avventura, in tal senso, sono l'emblema degli eroi silenziosi, degli uomini soffocati dal peso dei grandi eventi, dei soldati che barattano, loro malgrado, una vita per una medaglia. Harry è un fotografo, arruolatosi al fronte come reporter, mentre Kurt un semplice ingegnere, che decide di unirsi alla lotta al solo scopo di ritrovare il figlio, dato per disperso durante una missione con il suo reggimento.

Nessuno dei due, però, sa quello che li attende una volta indossata una divisa. "Alle ragazze piacciono gli uomini in uniforme" - rivela il maggiore Barrett al giovane Harry per convincerlo a seguirlo in prima linea: ma la realtà dei fatti è molto diversa rispetto a quella immaginata da chi la guerra l'ha solo letta sui giornali. I protagonisti lo scopriranno a proprie spese, e noi con loro. Sin dai primi vagiti di gioco, 11-11 Memories Retold mette in mostra una bipartizione: l'obiettivo di Fanise è quello di narrare la trama attraverso la prospettiva dei due personaggi, alternando le fasi in cui saremo al controllo dell'uno o dell'altro. Il titolo si apre così ad una partizione della narrazione che potrebbe avere ampi risvolti con il prosieguo dell'esperienza. Sappiamo che, nella versione definitiva, saranno presenti ben 28 diversi finali, per raggiungere i quali dovremo dipanare un intreccio fatto di decisioni multiple e bivi morali.

L'eco di simili scelte si propagherà lungo tutte le sette ore circa necessarie a vedere una delle conclusioni: per riuscire a mantenere un certo ritmo ed una solida intelaiatura del racconto nonostante la frammentarietà dello storytelling sarà essenziale sorreggersi su una sceneggiatura coerente, solida e toccante. Se la memoria vola a ritroso nel tempo verso i fasti di Valiant Hearts, il nostro "cuore" si tranquillizza, consci come siamo delle grandi capacità narrative di Fanise. E chissà che Memories Retold non riesca addirittura a superare i traguardi di delicatissima poesia toccati dal precedente lavoro a marchio Ubisoft. Le battute iniziali dell'avventura hanno il compito di introdurci, chiaramente, gli antefatti della vicenda, ossia i motivi che hanno spinto i due avventurieri ad arruolarsi: lo fanno con una scelta di linguaggio piuttosto "romanzata" che, di pari passo con lo stile visivo dell'opera, ricerca costantemente la raffinatezza. I primi momenti sono un susseguirsi di quotidianità: Harry, prima di imbattersi nel maggiore che lo avrebbe circuito di lì a poco, si lascia catturare dalla bellezza della sua amata tramite istantanee che possiamo scattare a nostro piacimento, mentre Kurt svolge le tipiche mansioni operaie all'interno della sua fabbrica. Ci muoveremo quindi liberamente in ambienti tridimensionali dalla grandezza alquanto ridotta, interagendo con alcuni oggetti e dialogando con gli altri NPC: i minuti nei quali familiarizzare con i meccanismi di controllo nella pacatezza della "pace" dureranno quanto un rapido soffio di vento. Dopo poco, del resto, un fast forward ci catapulta tra la polvere delle trincee, dove cambiano radicalmente le azioni da eseguire. Invece di dedicarsi con calma ad inquadrare l'angelico viso della sua donna, Harry dovrà cristallizzare i fuochi della morte, le scintille dei proiettili ed il propagarsi delle fiamme.

Allo stesso modo, Kurt raccoglierà munizioni e riparerà ingranaggi inceppati: a differenza di come avveniva nella sua fabbrica, insomma, dove il progresso della meccanica è utilizzato per migliorare la vita degli uomini, il nostro ingegnere diviene così, suo malgrado, fautore della tecnologia come veicolo di morte. E poi d'un tratto il ritmo si accelera, si fa più sincopato ed incalzante. Spari, esplosioni, rovinose cadute. Di colpo, con una transizione alquanto straniante, ci ritroviamo nei panni di un agile gatto, che insegue un uccellino tra i cunicoli, in mezzo alle urla, alle bombe, all'odore di cadaveri. È una scena apertamente metaforica, nella quale gli animali simboleggiano a chiare lettere i due soldati. E quando finalmente il micio sembra catturare la sua preda, ecco che la scena si modifica nuovamente, ponendo faccia a faccia i due protagonisti per la prima volta: il giocatore, nel ruolo di Kurt, dovrà decidere se sparare a quello sconosciuto dai capelli biondi, che ha il suo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

Quadri di trincea

Se nella struttura Memories Retold non è certo un prodotto rivoluzionario, il vero piglio distintivo è incarnato da un tratto grafico originalissimo e coraggioso. Modellato come se fosse un dipinto impressionista, l'opera di Fanise ci porta ad esplorare un quadro dalle tinte accese. Ciò che compare dinanzi ai nostri occhi è incantevole, e poco importa se l'espressività facciale viene penalizzata ed il livello di dettaglio sfuma in una tavolozza di colori a volte sbiaditi.

Tutto è accuratamente ricercato, ed il lavoro svolto, per quanto possa non essere apprezzato da tutti i giocatori a causa del suo radicalismo, possiede un coraggio che meriterebbe di essere riconosciuto e valorizzato. A riprova della grandissima attenzione posta nella realizzazione estetica di Memories Retold ci pensa anche il coinvolgimento di attori come Elijah Wood e Sebastian Koch, rispettivamente la voce di Harry e di Kurt. È da questi dettagli che si nota come Yoan Fanise sia fieramente intenzionato a produrre un gioco che possa rimanere "impresso" con forza nella nostra memoria.