Agatha Christie Murder on the Orient Express: risolverete il mistero?

La cornice della Gamescom 2023 si è tinta di giallo con Agatha Christie - Murder on the Orient Express, il videogioco ispirato al più celebre romanzo della scrittrice britannica da cui sono state già tratte innumerevoli versioni cinematografiche. Ospiti allo stand di Microids abbiamo potuto provare una brevissima sezione della nuova avventura investigativa sviluppata dallo Studio Lyon, che non punta certo a rivoluzionare il genere di riferimento ma che in compenso promette di regalare una manciata di ore a suon di intrighi e colpi di scena appassionanti.

Oltre Agatha Christie

Il mondo videoludico, di recente, ha riscoperto la passione nei confronti delle opere di Agatha Christie. D'altronde è appena uscita la nostra recensione di Agatha Christie Hercule Poirot The London Case, che potete recuperare qui sulle nostre pagine. A ottobre, però, arriverà per l'appunto il videogioco tratto da Assassinio sull'Orient Express, titolo che porta con sé più di qualche ambizione.

Oltre a riadattare uno dei romanzi gialli più celebri e amati di tutti i tempi, infatti, vuole aggiungere diversi elementi inediti rispetto alla storia che gran parte dei lettori conosce. Durante la nostra prova, infatti, gli sviluppatori ci hanno confidato che nel corso dell'avventura ci sarà spazio per svariati approfondimenti sui personaggi, oltre al fatto che l'epilogo dell'indagine di Poirot sarà differente rispetto a quello del libro e delle sue incarnazioni cinematografiche.



Il motivo è semplice: Microids punta a stupire il suo pubblico, che si tratti di fan che conoscono a menadito il racconto originale o di giocatori che non hanno mai avuto l'opportunità di scoprirlo. Eppure il cuore pulsante della trama non cambierà: il nostro brillante detective dovrà risolvere un inspiegabile omicidio a bordo del treno più famoso al mondo, analizzando minuziosamente anche il più piccolo indizio presente sulla scena del crimine e scavando a fondo nel passato dei sospettati coinvolti nella vicenda. Ma l'Orient Express non sarà l'unica location a ospitare l'indagine.

Al fianco del buon Hercule, infatti, ci sarà un'altra co-protagonista: si tratta di Joanna Locke, una giovane donna che permetterà di lasciare il treno durante alcuni flashback giocabili ambientati in altre iconiche location ispirate all'immaginario delle opere di Agatha Christie.

Indagini e misteri

La demo che abbiamo giocato a Colonia durava soltanto una manciata di minuti, ma ci ha permesso di saggiare le meccaniche di gameplay e la cornice visiva della produzione. A tal proposito, un elemento che vale la pena citare è proprio la direzione artistica, che ci è parsa estremamente gradevole.

Non è un caso, poiché porta la firma di Cédric Peyravernay, artista francese e veterano dell'industria che ha lavorato a grandi successi come Diablo IV (qui la recensione di Diablo IV), Dishonored e persino ad un paio di episodi di Love, Death and Robots, la serie TV antologica di Netflix che sperimenta svariate tecniche di animazione. Agatha Christie: Murder on the Orient Express non punta tantissimo sulla ricchezza grafica quanto sull'atmosfera, e sul restituire un'estetica particolarmente gradevole. In termini di gameplay, l'esperienza sembra non discostarsi dalle classiche avventure investigative basate sulla raccolta di indizi e sulle opportune deduzioni per risolvere il caso preso in esame. La porzione di gioco che abbiamo testato ci ha fatto vestire i panni di Poirot all'interno di un vagone del treno, intento a ispezionare la scena del crimine legata a un omicidio apparentemente impossibile.



Dopo aver interrogato uno dei possibili indiziati, ci siamo cimentati nell'analisi dell'ambiente circostante e nella risoluzione di alcuni enigmi utili ad elaborare un'ipotesi di delitto. Abbiamo quindi esaminato le parti del cadavere e gli oggetti collegati alla vittima, leggendo con attenzione i documenti e stando ben accorti a ogni singolo effetto personale del defunto, così da carpire anche il più minuscolo dei dettagli.

Ed ecco che, dopo aver appreso tutto il possibile, abbiamo dovuto mettere insieme i pezzi di un puzzle complesso, attraverso uno scolastico sistema di deduzione: in un'apposita schermata è infatti necessario combinare gli elementi giusti per elaborare uno scenario credibile e coerente con il crimine verificatosi. La demo, purtroppo, si è interrotta sul più bello, ossia quando Poirot ha fatto alcune riflessioni utili allo sviluppo della vicenda. Obiettivo di Microids era dunque darci nient'altro che un piccolo assaggio del gioco.



Come abbiamo detto in precedenza, la produzione sembra voler puntare più sull'atmosfera che sulla profondità dell'impasto ludico, che ci è parso molto vicino a quello di altri congeneri. La differenza, però, potrebbero farla gli spezzoni narrativi inediti rispetto alla trama originaria, che speriamo possano stupirci nel prodotto finale.