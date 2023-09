Alan Wake 2 stupisce! Da Remedy un survival horror d'autore

A tredici anni di distanza dalla misteriosa scomparsa di Alan Wake, il romanziere di casa Remedy è pronto ad aprire ancora una volta la sua mente tormentata al pubblico. Al suo fianco, l'autore accoglierà la co-protagonista Saga Anderson, sagace detective dell'FBI. Come vi avevamo anticipato sulle pagine di Everyeye, di recente siamo volati a Los Angeles per provare Alan Wake II.



Dopo una lunga sessione di gioco, possiamo senza dubbio affermare che il tanto atteso sequel rappresenta l'opera più ambiziosa confezionata sino a oggi dalla software house finlandese. Guidati dalla visione creativa di Sam Lake, gli adetti ai lavori sono determinati a terrorizzare il pubblico come mai prima d'ora, con Alan Wake II che si presenta come un vero e proprio survival horror. Preparate le torce, ne avrete bisogno.

Saga Anderson: la ragazza del posto, o forse no

La nostra prima destinazione è Watery, una piccola cittadina nel nord-ovest degli Stati Uniti. Raggiungiamo la località nei panni di Saga Anderson, agente FBI specializzata nel risolvere complessi cold case. Sappiamo che l'arrivo della detective nel paese è legato a una inquietante serie di omicidi rituali e all'altrettanto disturbante diffusione del Culto dell'Albero.

La donna è inoltre sulle tracce del Clicker, uno strumento appartenuto in passato allo stesso Alan Wake, celebre scrittore scomparso misteriosamente tredici anni prima. Al di là di queste premesse, non disponiamo di troppe informazioni sul contesto: la missione che Remedy ci affida - intitolata "The Local Girl"/"La ragazza del posto" - è infatti la terza affrontata da Saga all'interno dell'avventura.



Non ci servono però troppe informazioni preliminari per capire che stiamo inseguendo qualcosa di molto pericoloso. Il sole rischiara ancora la cittadina, ma di una luce che ci appare tutt'altro che rassicurante. Una sensazione acuita dal fatto che ogni abitante del luogo sembra conoscere perfettamente la protagonista: peccato solo che Saga non sia mai stata a Watery in vita sua.

Dialogando con i locali, la confusione si fa sempre più grande, sino a culminare nel corso dell'incontro coi fratelli Koskela. I due uomini gestiscono diverse attività, da un piccolo luna park battezzato Coffee World a un parcheggio per roulotte e caravan. In quest'ultimo, a quanto pare, è custodita persino la - mai esistita! - roulotte della stessa Anderson.



Le nostre domande a questo punto sono già moltissime, ma il Palazzo Mentale della detective FBI è pronto a guidarci alla ricerca di alcune delle risposte.

Tra le novità di Alan Wake II spicca infatti la possibilità di raccogliere le idee all'interno di una dimensione interiore. A disposizione per entrambi i protagonisti del gioco, questo non-luogo assume forme differenti. Nei panni dell'agente basta un solo tasto per ritrovarsi in una specie di piccolo ufficio investigativo, con pareti ricoperte di indizi, scrivanie e banchi da lavoro presso cui potenziare le armi, accumulare i fascicoli dei casi e dedicarsi al profiling. Interagendo con il mondo reale, Saga apprende nuove informazioni, tra le quali dovrà cercare di fare ordine nel Palazzo Mentale. Indizi e prove, in particolare, devono essere correlati gli uni alle altre presso un'apposita bacheca, così da condurre a ulteriori deduzioni e all'attivazione di opzioni di dialogo aggiuntive con gli NPC. Nel corso della nostra prova, la gestione degli indizi si è rivelata piuttosto semplice e lineare, perfetta per non perdere il filo di quanto accadeva intorno a noi: una funzione particolarmente utile in un mondo in cui realtà e immaginazione continuano a sovrapporsi. A dir poco suggestive le sezioni dedicate all'analisi degli individui incontrati a Watery. Saga ha la capacità di tratteggiare con precisione la personalità di chi le si trova di fronte, per identificare sentimenti e pensieri che si celano dietro a dialoghi e atteggiamenti. La riflessione vede gli NPC palesarsi in live action nella mente dell'agente, con atmosfere oniriche davvero coinvolgenti, grazie anche a un comparto audio che ci ha lasciato impressioni eccellenti.

Da action a survival horror

Riemersi dalle nostre elucubrazioni mentali, è tempo di dirigersi verso la misteriosa roulotte della Anderson, la cui presenza a Watery sembra avere in qualche modo a che fare con un manoscritto di genere horror. Quanto contenuto tra le sue pagine, ipotizza Saga, sta infatti modificando la memoria degli abitanti della cittadina, già provati da molteplici eventi di natura violenta. Determinata a scoprire cosa si celi nel parcheggio gestito dai fratelli Koskela, la detective si inoltra tra le strade di una cupa foresta, mentre - neanche a dirlo - il sole inizia a tramontare.



È qui che ci si imbatte nel connubio tra scontri ed esplorazione elaborato da Remedy per Alan Wake II. Mentre il precedente capitolo seguiva le orme della tradizione action adventure, con questo sequel il team finlandese abbraccia completamente il genere dei survival horror.

I combattimenti si fanno meno numerosi, ma più incisivi, sia a livello scenico sia emotivo: una scelta fatta per correggere uno degli elementi effettivamente meno riusciti del primo episodio. L'esplorazione del mondo di gioco - a patto di recuperare la mappa dell'area - si rivela un'esperienza ben bilanciata tra percorsi lineari e piccole deviazioni. In giro sono ancora disseminate cassette degli attrezzi e box metalliche stracolme di oggetti utili, come batterie e proiettili. La torcia e le armi da fuoco sono infatti i nostri migliori amici anche in Alan Wake II, che tuttavia sembra promettere novità piuttosto interessanti sul fronte dell'arsenale. Come accennato, nel Palazzo Mentale di Saga è infatti possibile potenziaregli strumenti di morte, ma purtroppo non abbiamo avuto modo di testare questa funzionalità.



Quello che invece possiamo sin da ora confermare è un'ottima responsività dei comandi, la base di un gunplay che ci ha colpito positivamente. Tra una schivata e un colpo ben assestato, la detective FBI non ha troppe difficoltà nel superare i Posseduti - bentornati! - che le sbarrano la strada: l'importante è ricordarsi di usare prima la torcia per annichilire l'aura di oscurità che li protegge.

A volte, tuttavia, la fuga può essere la migliore, o l'unica, opzione a disposizione del giocatore, soprattutto se non si è dedicato molto tempo all'esplorazione o si è a corto di risorse. Nel corso della sessione di prova con Saga abbiamo avuto anche un assaggio di quelle che saranno le boss fight, con un'inquietante jingle a fare da colonna sonora a una sparatoria tra Posseduti amanti delle giostre e del lancio dell'accetta. Sullo sfondo di un parco a tema nel quale si sarebbero sentiti molto a proprio agio i palloncini rossi di It, debuttano anche enigmi e puzzle ambientali, che sembrano avere tutto il potenziale per riuscire a variegare l'esperienza in modo efficace. Le prove con cui ci siamo cimentati ci hanno lasciato buone impressioni, ma ovviamente sarà necessario attendere il gioco completo per poterne giudicare la varietà complessiva.

Alan Wake, smarriti nel buio

Arriviamo così alla seconda metà della demo: la sessione di gioco nei panni di Alan Wake. Anche in questo caso la porzione da noi testata è piuttosto avanzata, parliamo infatti della quinta missione alla guida dello scrittore statunitense. Intrappolato nel Dark Place da ben tredici anni, l'autore si presenta a noi incamminato su di un instabile confine tra ossessione, follia e onirica razionalità.

Visioni, mondo materiale, allucinazioni si confondono a ogni passo, complice un comparto artistico che promette grandi cose. Gli allegri abitanti e i boschi di Watery lasciano il posto a una distorta metropoli urbana ispirata a New York, la città in cui Alan Wake è cresciuto e ha ambientato i suoi thriller letterari.



Le insegne al neon si riflettono nella pioggia che scroscia incessante in questo luogo da incubo, mentre voci sconosciute riecheggiano tra vicoli e grattacieli. Pad alla mano, il passaggio da Saga ad Alan ci pare molto ben congegnato. I co-protagonisti hanno elementi distintivi e propongono gameplay differenti, eppure c'è una gradevole continuità nel loro sistema di controllo e nelle dinamiche di base.

Lo scrittore è ad esempio a sua volta armato di torcia, bocche da fuoco e bengala, ma la postura e le movenze non sono quelle precise e professionali dell'agente Anderson. Il suo sguardo sul mondo è distorto: uno smarrimento che si riflette sul giocatore, soprattutto quando suggestive sequenze in live action irrompono a schermo.



La sessione con Alan Wake ci ha trasmesso una genuina inquietudine, grazie anche già elogiato comparto audio. Determinato a raggiungere l'Oceanview Hotel, il romanziere arranca tra ombre, murales che riflettono le sue angosce e sentieri evanescenti.

Questi ultimi non a caso rappresentano un elemento di gameplay centrale: la New York del Dark Place è infatti estremamente fluida, riflesso del mutevole rapporto tra chiarore e tenebre. Nelle mani di Alan troviamo l'Angel Lamp, un nuovo strumento volto proprio a manovrare le fonti di luce. Interagendo con esse, è possibile intrappolare un globo di luce all'interno dell'oggetto, per portarlo con sé. Più avanti si andrà a rilasciare per attivare lampade o lampioni spenti. Per quanto vincolata ad alcune specifiche fonti di illuminazione, la meccanica è stimolante, soprattutto quando integrata in puzzle ambientali.Rischiarare od oscurare un'area può infatti aprire sentieri alternativi, sbloccando ad esempio un percorso dietro a una porta che prima conduceva a un vicolo cieco. Ad ogni modo, l'utilizzo dell'Angel Lamp si è rivelato essenziale per raggiungere l'Oceanview Hotel, alla disperata ricerca della stanza 665.

Riscrivere la realtà

All'interno dell'albergo, è invece il momento di ricorrere alla Stanza dello Scrittore, un non-luogo equivalente al Palazzo Mentale di Saga. Nel suo rifugio, però, Wake non accumula indizi o prove, ma fonti d'ispirazione. Esplorando il mondo materiale, lo scrittore raccoglie spunti per la trama del suo romanzo, lo strumento con il quale sta cercando di evadere dal Dark Place. Interagendo con una bacheca collocata nella sala è possibile applicare un elemento di trama a un'ambientazione, con quest'ultima che nel mondo materiale vedrà mutare radicalmente il proprio aspetto. Una meccanica che ci ha costantemente sorpreso durante la nostra prova e che Remedy ha ribattezzato - con una scelta a dir poco calzante - Riscrittura della Realtà.

Improvvisandoci autori di racconti del brivido, siamo così riusciti a guidare Alan dalla lobby dell'Oceanview Hotel sino alla famigerata stanza 665, in cui però avremmo forse preferito non mettere piede. Una rovinosa fuga al cardiopalma ci ha infatti definitivamente convinti di quanto sia pericoloso sguinzagliare l'immaginazione di un romanziere isolato da tredici anni in una dimensione alternativa brulicante di ombre.