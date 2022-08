Alone in the Dark terrorizza la Gamescom: provata la demo prequel

Uno dei titoli di spicco della Gamescom 2022 è stato certamente l'Alone in the Dark di Pieces Entertainment. Eravamo molto curiosi di provarlo, sia per avere conferma delle buone potenzialità della produzione, sia perché alcune componenti del gameplay - una su tutte lo shooting - non ci avevano colpito nei filmati precedenti.



Gli sviluppatori però non si sono limitati a prendere una sezione del gioco per farne una demo, bensì hanno realizzato un contenuto del tutto inedito, un playable teaser che funge da prequel agli eventi narrati nel corso dell'avventura. In aggiunta, abbiamo avuto modo di partecipare a una presentazione a porte chiuse dedicata alla stampa, in cui ci sono stati svelati ulteriori dettagli sul gruppo creativo che sta riportando alla luce questa storica IP. Ma adesso bando alle ciance: Derceto ci attende.

Una squadra di talenti

Questo reimagining in Unreal Engine 4 del titolo degli anni ‘90 (a tal proposito, ripercorriamo la storia di Alone in the Dark) presuppone un lavoro tutt'altro che semplice, ed è un bene che ad occuparsene ci sia un collettivo che si è servito del contributo di diverse menti brillanti. In primis non possiamo che citare Mikael Hedberg, che come scrivevamo nella nostra precedente anteprima di Alone in the Dark è la mente che si nasconde dietro le trame scioccanti di SOMA e della serie Amnesia.

In questo racconto che durerà circa 12 ore, almeno stando alle parole degli sviluppatori, potremo scegliere se vestire i panni del detective Edward Carnby o di Emily Hartwood, la nipote di Jeremy. A seconda del protagonista che andremo a utilizzare però la storia cambierà, perché il personaggio scartato si comporterà in modo differente, non essendo più al centro del viaggio dell'incubo. In altre parole, per avere una visuale realmente completa sull'intreccio narrativo sarà necessario portare a termine due volte l'opera di Pieces Entertainment. Il monster design invece è a firma di Guy Davis, il concept artist e illustratore che ha già dimostrato di saper portare alla vita gli orrori partoriti (almeno su carta) da grandi geni creativi. Un esempio lampante il tal senso è rappresentato dalla serie TV dedicata al The Strain di Guillermo del Toro, che ha visto la partecipazione diretta di Davis.



Quando abbiamo visionato alcuni dei suoi bozzetti, ci siamo augurati che gli addetti ai lavori siano riusciti a sfruttarli pienamente, perché non trarre il massimo da queste basi così convincenti sarebbe delittuoso. Se a ciò aggiungiamo il commento musicale Doom Jazz a firma di una leggenda come Jason Kohnen, le premesse per consegnare ai giocatori un'esperienza dotata di un'atmosfera avvolgente sembrano esserci tutte.

Un assaggio dell'incubo

Nel teaser giocabile abbiamo impersonato la piccola Grace Saunders, una paziente di Derceto già apparsa nel classico Alone in the Dark 2. Dopo un dialogo assai ben scritto con Jeremy Hartwood, in cui sono emerse le stranezze di individui consci di trovarsi in una struttura abitata da presenze oscure, abbiamo recuperato la lettera che l'artista voleva inviare a sua nipote per spedirla di persona, nei panni di Grace.

Da qui l'esplorazione di diverse stanze del maniero, che in tutta franchezza ci hanno intrigato sul fronte della presentazione visiva, perché impreziosite da tanti oggetti che reagivano in modo coerente con i movimenti della giovane e caratterizzate da un livello di dettaglio di tutto rispetto. Grazie all'attenta direzione artistica, legata sia ai colori della produzione, sia a un chiara attività di ricerca volta a restituire al pubblico tutte le minuzie legate agli anni ‘20 degli Stati Uniti, siamo stati colti dal desiderio di poter esplorare il più possibile la struttura.



Dai riflessi sulle cornici dei quadri, fino al mobilio, quasi ogni superficie ci è parsa rifinita e ulteriormente valorizzata da quella che potrebbe rivelarsi una valida illuminazione globale (il condizionale è d'obbligo perché dobbiamo accertarci della sua bontà negli esterni).

A un certo punto le stanze di Derceto hanno cambiato volto, trasformandosi nei bui covi di creature mostruose, intenzionate a cibarsi della piccola. Allagate da pozze d'acqua piene di abomini assetati di sangue, quelle sale rassicuranti si sono riempite di strani manichini e pericoli d'ogni sorta, che Grace ha potuto oltrepassare giocando d'astuzia, grazie a un grosso orso imbalsamato utilizzato a mo' di ponte. Purtroppo però la piccola è stata fagocitata da un essere gigantesco, il che ci fa sorgere ancor più dubbi in relazione al vero mittente della lettera inviata a Emily. La demo si è conclusa con l'arrivo a Derceto di Edward Carnaby e della stessa Hartwood, che si sentivano quasi come se fossero già stati nel luogo in cui stavano per entrare.



Purtroppo, vista la struttura della sezione dimostrativa, non abbiamo potuto misurarci coi puzzle o tuffarci in degli scontri a fuoco, che pur non essendo una componente fondamentale dell'economia ludica dovranno dimostrarsi degni di essere vissuti. Detto questo, il teaser ci ha lasciato delle sensazioni positive in merito alla caratterizzazione dei personaggi e al comparto audiovisivo, il che - considerata la natura di Alone in the Dark - è già un risultato degno di attenzione. Visti i tre anni di sviluppo, speriamo che non manchi poi molto al debutto di questa avventura orrorifica, che potrebbe riportare in auge una serie iconica ma a lungo maltrattata.