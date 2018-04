Animal Force: un colorato tower defense per PlayStation VR Durante lo showcase londinese dedicato a PlayStation VR abbiamo provato Animal Force, un peculiare tower defense in realtà virtuale.

Lo Showcase PlayStation VR allestito di recente in quel di Londra aveva principalmente un unico, grande obiettivo: far comprendere al pubblico che la realtà virtuale può adattarsi a differenti esperienze ludiche, andando al di là dei semplici shooter in soggettiva come Blood & Truth o dei platform bidimensionali in stile Star Child. Le potenzialità del visore di casa Sony posseggono del resto una versatilità tale da coinvolgere numerosi generi, anche quelli che, in apparenza, non sembrano sposarsi adeguatamente con i meccanismi di simile tecnologia. È il caso, ad esempio, dei tower defense, una tipologia di gioco che obbedisce a regole sulla carta poco "immersive", più riflessive e flemmatiche. Ebbene, Animal Force, del team cinese ISVR, intende proprio smentire questi preconcetti, coinvolgendoci all'interno di un mondo colorato e cartoonesco, dove, a scapito delle apparenze, dinamismo e strategia si muovono in simbiosi.

Il pianeta degli animali

Alla base di Animal Force trova spazio anche un leggerissimo e stravagante pretesto narrativo: il pianeta Terra è stato invaso da un esercito alieno intenzionato a catturare la razza umana. L'unica speranza per la sopravvivenza del mondo risiede quindi in un gruppo di animali, pronti a combattere gli invasori con tutte le armi a loro disposizione. Una volta indossato il caschetto osserveremo l'orbita terrestre dall'alto, come se ci trovassimo in una sorta di "god game": potremo quindi spostarci lungo la curvatura del pianeta, muovendoci in un ambiente interamente tridimensionale. Il nostro scopo consisterà banalmente nel raggiungere la navicella nemica in uno specifico punto della mappa ed eliminare tutti gli alieni che ne fuoriescono. Da questo punto di vista, Animal Force sembra mescolare i ritmi veloci e fulminei di Space Invaders con quelli più tattici di un tower defense. Dall'astronave, difatti, spuntano delle sottili striature luminose, le quali rappresentano il percorso che gli extraterrestri seguiranno per giungere sulla superficie del globo e rapire gli umani. Simili linee non saranno perfettamente diritte, ma assumeranno forme contorte ed articolate, finendo addirittura per intersecare i loro percorsi, similmente a dei buffi ghirigori. Toccherà al giocatore, in sostanza, posizionare su questi segmenti vari tipi di animali, i quali attaccheranno in automatico i mostri in avvicinamento: in base alle caratteristiche delle bestioline e a quelle degli avversari, occorrerà un diverso quantitativo di colpi prima di abbattere le minacce. In tal modo, spetterà a noi capire accuratamente a quale distanza disporre panda, tori o rinoceronti, nel tentativo di far fuori ogni ostacolo prima che sia troppo tardi. Se dieci umani verranno fatti prigionieri, d'altronde, la missione potrà considerarsi fallita.

Man mano che proseguiremo nell'avventura, sbloccheremo nuove categorie di animali, da utilizzare anche in contemporanea nel medesimo stage: in aggiunta, più crescerà il nostro punteggio, più creature inizieranno a comparire sullo schermo, dandoci l'opportunità di coprire un'area maggiormente estesa. Con l'incremento delle possibilità, tuttavia, si amplifica anche quello della complessità. Tenere d'occhio diversi fronti e maneggiare numerosi generi di animali non sarà un'impresa da prendere sottogamba, e conquistare i punteggi più alti potrebbe anche impensierirci lievemente.

Il campo visivo, del resto, non è certo di quelli più ampi: pertanto, con il visore ben saldo sulla nostra testa, dovremo spostare lo sguardo rapidamente in più direzioni, così da tenere sott'occhio ogni fronte scoperto. Una prova di appena 15 minuti non ha potuto purtroppo darci prove concrete sulle variabili delle dinamiche ludiche, né sulle strategie da attuare negli stage più avanzati, ma siamo quasi certi che, se escludiamo quel pizzico di difficoltà dato dalla necessità di elaborare ed attuare velocemente delle tattiche vincenti, nell'insieme Animal Force sarà un prodotto piuttosto accessibile e spensierato.

Un piccolo indizio ce lo fornisce, in tal senso, anche il comparto visivo, che si fregia di una resa grafica in stile cartoon simile a quella apprezzata in Beautiful Katamari, piena di colori e di allegria. Ma l'opera di ISVR non si limita soltanto alla Storia in singleplayer: nell'offerta è contenuta anche un peculiare reparto multigiocatore PVP che - nelle tre varianti di cui si compone - modifica sensibilmente le dinamiche di gameplay, rendendo Animal Force un gioco del tutto nuovo. A causa del tempo molto limitato, abbiamo avuto modo di testare soltanto due delle tre modalità previste.

In Steal the Statue, un utente (armato di PSVR) sarà chiamato ad impersonare le telecamere di sorveglianza di un museo, passando da un'inquadratura all'altra nel tentativo di scovare i rivali che - dalla televisione - controlleranno alcuni ladri intenti a rubare una preziosissima statua e condurla in uno specifico punto della mappa. Tra angoli ciechi, paraventi che nascondono le silhouette dei manigoldi e diversivi di varia natura, riuscire a scovarli e a metterli KO si rivelerà un'attività tanto stimolante quanto spassosa. Divide & Conca, invece, ci vedrà impegnati ad eliminare un manipolo di esseri umani che si moltiplicano a dismisura. Un po' come accade in Puzzle Bubble, in base al diverso colore del nostro mirino dovremo scagliare un personaggio esattamente nella fila di omuncoli vestiti con il medesimo cromatismo, così da annientarli in massa. Il problema, semmai, è legato al movimento continuo dei bersagli, che serpeggiano in un ambiente 3D, e alternano individui di diverso colore anche all'interno della stessa coda. Ci toccherà insomma essere precisi, tempestivi e pazienti, aspettando il momento giusto per colpire ed anticipando anche i possibili percorsi del nostro avversario. Oltre alle differenze in termini di gameplay, nella porzione multiplayer di Animal Force i contorni dell'ambiente e dei personaggi umani assumono forme più tondeggianti e paffute, meno spigolose e squadrate, pur conservando, ovviamente, lo stesso tratto allegramente fanciullesco. Alla luce di quanto provato con mano, il lavoro del team ISVR è eterogeneo, vivace e curioso, capace di miscelare variegate soluzioni ludiche in un unico pacchetto.

Sebbene le dinamiche mutino di modalità in modalità, il nucleo alla base resta sempre connesso al concetto di "strategia", utile ora per eliminare gli alieni in un tower defense in realtà virtuale, ora per sconfiggere gli amici in una stramba variante di uno stealth game o del mitico Puzzle Bubble. Nell'attesa di scoprire cosa ci riserveranno i livelli avanzati dello Story Mode e la terza modalità multiplayer (chiamata Odd One Out), possiamo dormire sogni tranquilli: qualora un giorno gli extraterrestri dovessero invaderci, ci penseranno i nostri animali a salvarci la pelle.