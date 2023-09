Another Crab's Treasure: il soulslike che non ti aspetti!

In occasione della GamesCom 2023, Microsoft ha allestito un'area consumatori di notevoli dimensioni, adatta a poter ospitare un gran numero di prodotti e non solo first party come Starfield (qui la prova prima della recensione di Starfield). Pensiamo infatti a diversi titoli legati all'universo di ID@Xbox, certo più piccini rispetto ai grandi tripla A, ma non per questo meno interessanti (qui lo speciale sulle ambizioni di ID@Xbox). Un posto d'onore tra i più intriganti lo ha trovato Another Crab's Treasure, che in una demo di soli 15 minuti ci ha dato più di un buon motivo per parlarvene.



Spesso - non sempre - i soulslike trovano terreno fertile in mondi sull'orlo dell'abisso, popolati da letali abomini e caratterizzati da atmosfere a tinte dark (qui la prova di Lords of the Fallen). Il gioco di Aggro Crab, al contrario, è ambientato "in fondo al mar", si fregia di colori vivaci e ha il più insolito dei protagonisti: un impavido granchio incaricato di salvare l'oceano dal male incombente.

L'inquinamento è parte del gameplay

Data la brevità della nostra prova, non molto sappiamo della trama di Another Crab's Treasure: Kril è un granchio eremita che deve avventurarsi in ambienti variegati - tra città e castelli di sabbia - pieni di meraviglie ma anche di rifiuti. Stando alla pagina ufficiale di Steam, l'immondizia porta con sé un una misteriosa infezione nota come "The Gunk", che potrebbe annientare la vita nell'oceano. Per arrivare a scoprire gli oscuri segreti dietro questo fenomeno saremo chiamati a battagliare con temibili nemici della fauna marina, armati di un forchettone arrugginito ma anche consci di poter sfruttare l'odiato inquinamento a nostro vantaggio.

In quest'avventura pensata per strappare sorrisi a più riprese - e basta guardare le buffe movenze del protagonista per accorgersene - dovrebbe esserci anche un po' di spazio per la riflessione sulle tematiche ambientali alla base dell'esperienza. Per adesso è solo un'ipotesi, ma ci aspettiamo che gli sviluppatori le abbiano utilizzate per dar vita a boss più particolareggiati e magari anche a specifiche meccaniche di gameplay.



Su questo secondo aspetto, abbiamo già una conferma. Il nostro eroe infatti può raccogliere rifiuti da usare a mo' di guscio per proteggersi dagli attacchi nemici. Lattine di soda, tappi di bottiglia, vecchi bicchieri di vetro: ogni scarto è buono per restare in vita un po' più a lungo.

Quando abbiamo varcato le soglie delle Moon Cave non ci è voluto molto prima di trovare una lenza, utile sia ad acciuffare gli oggetti lontani, sia ad avanzare nei livelli aggrappandosi a delle reti da pesca logore, situate magari su una superficie sopraelevata. Per continuare l'esplorazione abbiamo dovuto superare delle fasi di platforming, balzando su meduse in movimento o superfici rocciose. A tal proposito, abbiamo trovato i salti un po' imprecisi, con atterraggi "scivolosi" che ci hanno fatto cadere nell'oscurità e perdere parte della salute. Riteniamo che questo sia un aspetto da rifinire, perché sacrificare in questo modo porzioni di barra della vita non è esattamente l'ideale, dato che stiamo parlando di un soulslike. Ad ogni modo, superata questa sezione abbiamo visto una fune arrotolata, che abbiamo calato giù dal dirupo per farne una classica scorciatoia.

In battaglia con un granchio

Prima di arrivare alla classica boss fight di fine demo ci siamo trovati a sfidare dei nemici minori, tra granchietti facilmente eliminabili e altri più corazzati, che indossavano tappi di plastica dura a mo' di elmo e impugnavano un'arma... a cui non siamo certamente abituati. Ci riferiamo a un cotton fioc visibilmente usato e impiegato come una potente mazza dai nostri avversari.

I colori accesi alla base della direzione artistica non ingannino: gli sviluppatori vogliono consegnare ai patiti del genere un prodotto dall'alto tasso di sfida, in cui lanciarsi senza precauzioni contro due o tre sfidanti significa morire rapidamente. In Another Crab's Treasure bisogna badare alle dimensioni del terreno di scontro per non cadere nel vuoto, schivare un attacco al momento opportuno e sapere quando sferrare una sequenza di colpi col nostro forchettone. Ci auguriamo chiaramente di incontrare una maggior varietà di nemici nel prodotto finito, così come di poter raccogliere altri gingilli letali per il nostro arsenale.



In aggiunta, nel gioco completo potremo sfoderare delle potenti Tecniche Umami, probabilmente legate al consumo di magia, ma la demo non ci ha permesso di utilizzarle. Facendoci largo tra matite spezzate, mozziconi di sigaretta e bottiglie di plastica, siamo infine giunti al confronto col boss. Il Polluted Platoon Pathfinder è un altro granchio, ma decisamente più grosso del protagonista e con un fiocco di una vecchia confezione regalo sul capo. Il nemico dagli occhi illuminati di un viola innaturale ci ha messo a dura prova, con un moveset abbastanza variegato.

Oltre a poterci colpire con le chele, infatti, ha usato delle bottiglie di vetro come fossero mazze per distruggere rapidamente i nostri gusci di fortuna, o per scagliarle sul terreno con violenza. Pur studiando con attenzione i suoi pattern d'attacco, così da schivare quando necessario, non siamo riusciti a sconfiggerlo nei pochi minuti che ci erano rimasti (senza ricorrere a trucchi, almeno). Come ribadito in un apposito menù della demo, il team vuole approntare un'esperienza soulslike con tutti i crismi, ma senza lasciare indietro gli utenti meno disposti a sopportare le continue sconfitte.



Grazie ad alcune soluzioni di accessibilità, sarà possibile aumentare la resistenza dei gusci, ridurre i danni subiti, rallentare la velocità dell'azione ed estendere la finestra per eseguire un parry. La vera ciliegina sulla torta - che ci ha permesso di eliminare il boss senza alcuna difficoltà - è l'opzione "dai un'arma a Kril". Attivandola, siamo scesi in campo con una pistola, con cui abbiamo intombato il grosso granchio con un singolo proiettile. Nell'accasciarsi al suolo ormai privo di vita, l'avversario ci ha donato del Pollution, un valore che serve a potenziare i tre rami dello skill tree del nostro eroe (Way of the Hermit, Way of the Predator, Way of the True Crab).

Purtroppo non abbiamo potuto indagare oltre sui talenti di Kril, né avere un'idea chiara su come spendere le Microplastiche acquisite. Sappiamo invece che nelle nostre peregrinazioni potremo trovare degli oggetti speciali, equipaggiabili fino a un massimo di tre, con cui guadagnarci dei vantaggi in battaglia. E così si è concluso il nostro incontro con Another Crab's Treasure, un prodotto che sembra avere personalità da vendere, al pari di un livello di difficoltà da non sottovalutare. L'opera di Aggro Crab ha ancora tanto da dimostrare, è vero, ma d'ora in avanti la terremo certamente sul nostro radar.