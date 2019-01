Anthem: il grido di battaglia di BioWare è più forte che mai

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

All'esterno dei bastioni di Fort Tarsis si estendono gli spazi selvaggi e indomiti del mondo di Anthem. Un dedalo scomposto di gole e precipizi, solcato da fiumi imperiosi e coperto da una vegetazione vergine e ribelle. È una regione dall'estensione apparentemente sconfinata, che scende in verticale fino a perdersi in una nebbia impenetrabile, abitata da creature sfuggenti e misteriose. Di fronte a questo spettacolo, guardando in basso verso l'ignoto, una lieve vertigine videoludica coglie i sensi del giocatore, pronto a flettere la leva del pad e lanciarsi nell'abisso di un altro bellissimo universo sci-fi. Ed eccoci pronti, allora, per il "salto della fede", con cui abbandonarci all'esperienza tratteggiata dai ragazzi di Bioware, per la prima volta alle prese con un titolo a mondo condiviso e a supporto continuo, decisi a sfidare a viso aperto i due concorrenti che tutti conosciamo: Destiny 2 e il secondo The Division.



È un gesto istintivo, primordiale: un balzo in avanti e un tuffo verso l'avventura, che simboleggia la volontà di liberarsi di tutti i pregiudizi con cui il prodotto è stato accolto. Per un attimo proviamo a dimenticare i recenti trascorsi di Bioware, la gestione non proprio virtuosa dei team interni di Electronic Arts, la fase di crisi che il gaming online sembra vivere in questo periodo: per un attimo proviamo invece ad inseguire la nostra sincera curiosità.

Avanziamo di qualche passo e siamo nel vuoto. Premiamo lo stick per attivare i propulsori del nostro Strale. L'armatura trema, vibra per la forza incessante dell'attrito; e le sue vibrazioni passano dalle linee di codice al pad, dal pad ai palmi del giocatore attonito, in un momento di piena esaltazione. Investito da un'indimenticabile sensazione di potenza, dal senso di velocità inaspettato, da un istante di dolce stordimento virtuale, il neo-pilota sa già di essersi innamorato del suo Javelin, di un sistema di movimento libero e dinamico, della forza meccanica ed esplosiva che il volo di Anthem trasmette in ogni frangente. Potrebbe essere un amore fugace, una breve avventura videoludica durata il tempo di una (VIP) Demo, oppure una passione lenta e costante, protratta per mesi e anni a venire. Senza certezza del domani, tuttavia, sappiamo già che ne sarà valsa la pena.

3...2...1... Anthem

Una prova lunga e approfondita della nuova fatica di Bioware, che ci ha dato l'opportunità di testare i primi momenti dell'avventura e con alcuni dei contenuti endgame, non è certo sufficiente a farci capire se ci sarà un futuro, nel mercato dei "game as a service", per la produzione pubblicata da Electronic Arts. Ci sono troppi elementi con cui ancora non siamo entrati in contatto, come la qualità della progressione, la profondità del sistema di loot, e ovviamente il supporto post-lancio, che - ci confermano i ragazzi del team - è già stato calendarizzato nella testa del team.



La domanda a cui possiamo rispondere oggi, tuttavia, è di quelle altrettanto importanti, e suona più o meno così: che cos'è Anthem? Anthem è, senza mezzi termini, la "media pesata" degli altri due sparatutto a mondo condiviso che abbiamo già citato nel paragrafo d'apertura. È il punto d'incontro fra il dinamismo di Destiny e l'anima matematica e statistica di The Division, quello che per molti potrebbe addirittura essere considerato il "giusto mezzo".

Da una parte è chiaro che il prodotto nasca come risposta al titolo targato Bungie. A Destiny si avvicinano alcune delle premesse del racconto (con il Viaggiatore e la Luce che vengono sostituiti dai Creatori e dal loro Inno), il design di certe unità (quanta differenza c'è fra Storm e Warlock?), persino la volontà di creare una sorta di Grimorio (che in questo caso di chiama Cortex) dove appuntare tutta la lore dell'universo di riferimento. Paradossalmente anche la prospettiva esattamente speculare a quella utilizzata da Bungie (prima persona tra le mura della Torr... ehm, di Fort Tarsis; terza quando si va in battaglia) sembra far parte del "guanto di sfida" che EA lancia al team di Seattle. Dall'altra però l'aspetto ruolistico sembra più vicino a quello del gioco Ubisoft, con tanto di effetti elementali, abilità speciali che rappresentano un pilastro portante degli scontri, un'abbondante quantità di numeri e persino un po' del classico "effetto spugna", cioè la tendenza degli avversari ad assorbire decine e decine di proiettili.

Alla fine, badate bene, la mescolanza di questi elementi crea un impasto ludico che ha una sua precisa identità, e che non vive solo sulle spalle dei due concorrenti. Perdonateci se, almeno per questo primo contatto con la produzione continuiamo ad utilizzare qualche paragone con due prodotti sicuramente molto conosciuti all'interno del mercato, nella speranza di aiutare i lettori ad inquadrare meglio il gameplay di Anthem.

Un gameplay che si è rivelato fin da subito molto più dinamico di quanto ci aspettassimo. Come accennavamo poco sopra il sistema di movimento è piuttosto scattante, soprattutto se si scelgono gli Strali più agili, e avere una buona mobilità sul campo di battaglia è davvero fondamentale per portare a casa la pelle. A patto di non scegliere il Colossus, imponente Tank che baratta lo scatto laterale con uno scudo che gli permette di assorbire i colpi dei nemici, affrontando gli sciami di avversari alieni è opportuno schivare spesso e volentieri, lanciarsi di lato per raggiungere una copertura, oppure ancora avviare il protocollo di volo per guadagnare una posizione di vantaggio. Da questo punto di vista l'azione di Anthem è ben ritmata, intensa, martellante. Il feeling delle armi, sulle prime, è altrettanto piacevole. Gli archetipi delle bocche da fuoco ricordano da vicino quelli di Destiny, tra strumenti da ricognizione a colpo singolo, fucili a impulsi che sparano raffiche brevi e precise, mitragliette, pistole pesanti e lanciagranate. Tempi di ricarica, velocità della raffica e autofuoco, gittata e potenza d'impatto sono parametri importantissimi per definire il carattere di ogni arma.



Dopo qualche missione si capisce però che in battaglia la capacità di mira ha un valore molto relativo, ovvero tutto il contrario di ciò che succede in Destiny 2. Questo dipende un po' dalla prospettiva in terza persona, un po' dai rapidissimi tempi di recupero delle abilità speciali degli Strali: fatto sta che il gameplay vira molto spesso in direzione di un'esplosiva esaltazione "numerica". La strategia migliore per affrontare diverse situazioni, e soprattutto i nemici più coriacei, è spesso quella di riversargli addosso granate, gadget, razzi speciali e "magie" elementali, cercando di sfruttare le combinazioni di status per massimizzare i danni.

Ed ecco insomma quella che sarà probabilmente una caratteristica divisiva di Anthem, un approccio che scontenterà, ad esempio, chi cerca uno shooter puro, chi apprezza un gunplay "incontaminato" e sempre protagonista dell'esperienza di gioco. Dal canto nostro abbiamo molto apprezzato questa forma di ibridazione, che coniuga la "fissità" delle statistiche con il dinamismo del sistema di movimento. Sappiamo benissimo, in ogni caso, che per rendere stimolante questo mix ci sarà bisogno di un'ottima varietà in termini di skill e di loadout, e a dire il vero una prova di qualche ora non può darci tutte le sicurezze di cui avremmo bisogno. Sulle caratteristiche degli oggetti masterwork e sull'impatto che questi avranno nell'economia ludica, ad esempio, non potremo pronunciarci finché non avremo esplorato a fondo l'endgame ed il sistema di loot.



Al momento possiamo però garantire che i quattro Strali (che il giocatore può sbloccare e potenziare senza dover cambiare account) sono ben diversificati. Il Colosso, come dicevamo poco sopra, è un tank inamovibile che si piazza al centro dell'arena e reclama su di sé tutte le attenzioni - e i proiettili - dei nemici.

Forse è quello che ci è piaciuto di meno, un po' troppo statico e per questo meno divertente da controllare. Diametralmente opposto è l'Intercettore, un Javelin snello dotato di triplo salto e doppia schivata, perfetto per assalti mordi e fuggi e dotato di una super abilità che potenzia i suoi attacchi corpo a corpo.

La Tempesta fa le veci del classico mago, con dardi a ricerca e granate che evocano fulmini e saette, ed una super esplosiva che scatena sui nemici la forza degli elementi. Durante il volo stazionario la Tempesta è protetta da uno scudo che riduce l'efficacia dei colpi avversari, e gli permette di colpire mentre si libra a mezz'aria. Infine c'è il Ranger, classe equilibrata e bilanciatissima forse quella che più riesce a valorizzare le armi tradizionali, alternandole efficacemente con granate e colpi criogenici. Le "classi", con l'eccezione del Tank, sono soddisfacenti da giocare e da scoprire, e sarà sicuramente un piacere capire quali possono essere le sinergie più efficaci per affrontare gli avversari in cooperativa.

Missioni, Co-Op e Comparto Tecnico

A proposito di co-op, tutte le missioni - persino quelle endgame - si possono svolgere in matchmaking, o addirittura in solitaria, se non vi sentite particolarmente socievoli. L'unica attività in cui il gioco non permette di "chiudere" la partita è l'esplorazione libera del mondo, utile per accumulare esperienza e raccogliere materiali. Non dimenticate che in Anthem ci sarà anche un rudimentale sistema di crafting, che potrebbe aiutare a velocizzare la progressione. A tal proposito possiamo comunque dire ben poco, dal momento che abbiamo solamente "assaggiato" l'avanzamento verso il level cap (fissato per attualmente a 30). Nelle prime fasi dell'avventura il level-up sblocca degli slot extra per gadget, abilità e per una seconda arma, vedremo poi come sarà scandito il processo di potenziamento degli strali.

A livello strutturale il gioco alterna missioni principali e secondarie ad un comparto narrativo che ci è sembrato molto presente. Le prime quest servono a presentare l'universo di Anthem e la città, mentre le fasi ambientate a Fort Tarsis, rigorosamente in prima persona, permettono di parlare con gli abitanti dell'insediamento. C'è un sistema di dialoghi che dà la possibilità di scegliere qualche risposta, ma almeno per il momento non si tratta di scelte morali che possono determinare diramazioni nel racconto. Sembra più una soluzione che concede all'utente di interpretare il proprio personaggio, delineando qualche tratto della sua personalità.



I dialoghi sono comunque ben scritti, e sebbene il ritmo di gioco all'interno di Fort Tarsis sia abbastanza lento, è bello conoscere qualcosa di più delle personalità che compongono il tessuto di questa società. Importante citare che fra una missione e l'altra compaiono anche delle scene d'intermezzo che presentano le fazioni avversarie e raccontano la storia del mondo, aiutando l'utente ad immaginare le grandi battaglie che sono entrate nella memoria collettiva dei sopravvissuti.

A questo punto saranno in molti a chiedersi se Anthem è un titolo che può essere giocato soltanto per vivere la sua storia principale. Purtroppo non abbiamo tutti gli elementi per rispondere con certezza, ma ci è sembrato che il racconto abbia una sua ragion d'essere soltanto in funzione dell'esperienza continuativa. La storia serve più che altro per dar forza all'ambientazione, e non per sorreggere la sequenza di incarichi. A proposito di organizzazione delle missioni, di solito le spedizioni partono nel mondo esterno, una mappa dalle dimensioni davvero imponenti che sfrutta in maniera incredibile la sua verticalità, e finiscono all'interno di veri e propri "dungeon", che siano basi militari della fazione avversaria, tunnel e caverne scavate da creature aliene, oppure architetture fatiscenti di cui non si conosce la funzione.

L'alternanza di aree aperte e sezioni più contenute ricorda l'impostazione di certi MMO, ai quali Anthem deve molto in termini di struttura. Sulla varietà delle quest principali non possiamo ancora esprimerci, sappiamo però che il team di sviluppo è molto attento al replay value, ed ha inserito un sistema di livelli di difficoltà crescenti che dovrebbe rendere più stimolante anche la ripetizione dei vecchi incarichi.

Alle attività principali si alterneranno missioni secondarie assegnate al giocatore dalle quattro fazioni che si dividono la città, inoltre ci saranno incarichi giornalieri, settimanali e (finalmente!) mensili, che dovrebbero convincere gli utenti a tornare con costanza sui server. L'efficacia di tutti questi aspetti dovrà ovviamente essere misurata dopo qualche settimana passata in compagnia della produzione.



Gli ultimi appunti prima di chiudere riguardano la componente tecnica, sicuramente spettacolare anche se non certo ai livelli del video reveal con cui Anthem si mostrò al pubblico due anni fa. Di quella demo sono rimasti gli effetti speciali davvero esaltanti, l'inseme di esplosioni e particellari che anima ogni battaglia, ma di sicuro non ci sono più routine fisiche tanto credibili e pure il dettaglio di qualche texture è meno esaltante.

La staticità del mondo di gioco potrebbe bastare per sollevare diverse accuse a chi teme lo spauracchio dei downgrade; d'altro canto il fatto che il team abbia organizzato una open beta per i primi di febbraio rende se non altro più trasparente la comunicazione. Tornando al comparto tecnico ci sono sembrati ottimi gli shader, la resa dei materiali e gli effetti di luce: tutti elementi che risaltano soprattutto negli spazi ristretti di Fort Tarsis, ma che dicono la loro anche negli ambienti esterni. Bisogna però specificare che la demo girava su PC, con lievi tentennamenti del framerate (e qualche piccolo inciampo dei server); siamo quindi molto curiosi di sapere come se la caverà il titolo su hardware sicuramente meno prestanti di quello che avevamo a disposizione.