Apex Legends non è più solo un Battle Royale: aggiornamento rivoluzionario

Apex Legends compie cinque anni. Dall'incredibile shadow drop di febbraio 2019, alla fondazione di uno tra i più grandi circuti esportivi dell'industria videoludica, il popolare Battle Royale di Respawn Entertainment è stato protagonista di una scalata notevole che lo ha reso uno dei Game as a Service più di successo dello scorso decennio. Il motivo? È presto detto. Il titolo sviluppato dagli stessi autori dei recenti Star Wars: Jedi è stato da sempre sostenuto da un programma di aggiornamenti strutturato e costante, volto sia a garantire l'arrivo di nuovi contenuti capaci di mantenere fresco l'interesse del grande pubblico che a rispondere in maniere puntuale alle richieste della community (qui la recensione di Star Wars Jedi Survivor).



Per festeggiare il quinto anniversario di Apex, i suoi creatori si apprestano a lanciare un gustoso update che promette di scuotere la formula del gioco fin nelle fondamenta. Siamo volati a Los Angeles, negli studi di Respawn Entertainment, per provare in anteprima tutte le novità che approderanno nel client di Apex Legends a partire dal 13 febbraio, in concomitanza col lancio della Stagione 20 - Svolta: stiamo per parlarvi di una delle patch più significative mai pubblicate e probabilmente destinata ad accendere il dibattito tra i fan per le settimane a venire.

Livelli EVO e il nuovo sistema di armature

Nel corso della presentazione a cui abbiamo assistito, gli sviluppatori di Respawn sono stati chiari: la Stagione 20 - Breakout è stata espressamente concepita per sconvolgere l'esperienza con una serie di modifiche strutturali atte a trasformarne radicalmente alcuni aspetti importanti. Partiamo dal cambiamento che balza subito all'occhio sin dalle prime partite sulla nuova versione del titolo: la rimozione totale delle armature come loot sul campo di battaglia.

Si tratta di una scelta coraggiosa da parte della compagnia, che cancella una delle meccaniche basilari che hanno accompagnato Apex sin dal suo esordio. Il potenziamento delle armature, da ora in avanti, sarà demandato all'avanzamento tra i livelli EVO, legato a doppio filo a un nuovo sistema di accumulo di Punti XP (il cui quantitativo è sempre visibile grazie ad un indicatore posto appena sopra alla barra della salute): ottenendo punti esperienza durante i match sarà possibile aumentare progressivamente l'efficacia della propria armatura passando da quella standard di colore bianco a quella blu, fino ad arrivare alle più performanti viola e rossa.



Sì, questo implica che, almeno per il momento, la corazza dorata che migliorava l'efficacia degli oggetti di cura è stata del tutto accantonata. I Punti XP, dal canto loro, non vengono attribuiti solo a seguito delle uccisioni (che rimangono comunque il modo migliore per raggiungere rapidamente il grado massimo) ma anche eseguendo assist, danneggiando i nemici o giocando in modo efficace il ruolo di ciascuna Leggenda.

I personaggi da Ricognizione, ad esempio, possono ottenere dei punti extra fornendo informazioni utili ai compagni per mezzo delle abilità attive o scansionando la mappa presso una delle stazioni disseminate nel mondo di gioco; analogamente, gli eroi di Supporto guadagnano XP curando gli alleati o riportandoli in vita dopo l'abbattimento. È senza dubbio una trovata brillante e che abbiamo apprezzato molto, poiché scongiura una delle dinamiche più fastidiose insite nel DNA di questo tipo di produzioni: lo sbilanciamento legato alla casualità degli oggetti presenti al momento dell'atterraggio. In passato, infatti, capitava molto spesso di trovarsi a combattere, già dopo pochi secondi, contro giocatori in possesso di corazze di livello alto, il che portava a una probabile sconfitta nella maggior parte dei casi. Con questa modifica, Respawn assicura ai giocatori uno stato di parità, specie nelle prime fasi del match, un fattore che contribuisce a rendere gli scontri più simmetrici, accessibili e piacevoli per tutti. Che dire invece dei momenti più avanzati della partita? Cosa succede se si riesce ad eliminare un team dotato di armature più potenti?



Sarà comunque possibile raccogliere un cosiddetto 'Shield Core' dalla Cassa della Morte e ottenere qualche segmento di scudo aggiuntivo: eppure il potenziamento conquistato in questo modo sarà solo temporaneo e svanirà del tutto dopo qualche secondo. Durante i nostri test, eseguiti in loco su server privati, ci siamo scontrati con gli altri giornalisti e influencer invitati e abbiamo potuto saggiare la bontà di questi interventi con battaglie che ci sono parse più equilibrate: a prevalere è sempre il team che riesce a collaborare meglio nonché, ovviamente, i giocatori più abili. A nostro avviso, quando in un titolo con focus sul competitivo si riesce a mitigare il fattore RNG, gli effetti non possono che essere positivi.

Capiamo che qualcuno dei più navigati fan di Apex potrebbero storcere il naso di fronte a questa modifica poiché viene del tutto meno la facoltà di scambiare le armature coi compagni e approfittare del vantaggio garantito da una corazza di fascia più alta ma, dopo averla testata per diverse ore, ci diciamo colpiti in positivo da questo importante cambiamento, che da solo potrebbe riuscire a infondere nuova linfa nel Battle Royale di Respawn.

Legends Upgrades: il Battle Royale si tinge di RPG

La progressione tra i Livelli EVO, ad ogni modo, non si limita a irrobustire l'armatura in dotazione alle Leggende: Breakout porta con sé una meccanica del tutto inedita che introduce la possibilità di selezionare le abilità passive di ciascuno dei personaggi per l'intera durata della partita in corso. Accumulando XP e salendo di livello, infatti, il gioco vi assegnerà uno Skill Point da spendere tramite un rapido menu richiamabile con la semplice pressione di un tasto. Cosa fanno nel concreto questi punti? Aprono la strada ad una profonda personalizzazione delle Leggende, un elemento che finisce per aggiungere spessore alle già stratificate dinamiche che caratterizzano la produzione.



Durante le nostre prove abbiamo dato un'occhiata alle capacità di ogni singolo combattente e abbiamo trovato qualche interessante sorpresa. Per fare degli esempi, la combattente d'Assalto Bangalore può sostare nella cortina di fumo prodotta dalla sua Abilità Tattica per curare le proprie ferite; il colossale Gibraltar può scegliere se posizionare un coriaceo scudo a cupola dalle generose dimensioni o optare per lo scudo tradizionale ma con cooldown decisamente ridotto; il Medico da Campo Lifeline, una volta abbattuta, può addirittura lanciare il suo drone D.O.C. per auto-rianimarsi. Ci sono, poi, Leggende capaci di vedere a distanza il tipo di munizioni o ordigni esplosivi presenti nelle Casse della Morte o altre, come la temibile Mad Maggie, la cui mossa Ultimate assume modificatori elementali in grado di infliggere danni addizionali nel tempo.



Si tratta di un'inattesa contaminazione quasi 'ruolistica' per il Battle Royale di Respawn Entertainment, che potrebbe letteralmente sconquassare il meta stagionale grazie a strategie sempre imprevedibili da parte delle squadre più talentuose. La facoltà concessa agli utenti di adattare il proprio alter-ego alle esigenze del momento significa del resto dargli delle chance in più per raggiungere la vittoria.

Resta da chiarire che tipo di impatto avranno queste implementazioni quando verranno date in pasto alla nutrita community di Apex Legends e, soprattutto, bisognerà valutare l'effettivo bilanciamento di queste abilità una volta scatenate sui campi di battaglia classificati di più alto livello. Ad ogni modo, l'inclusione di queste skill sbloccabili potrebbe rappresentare il proverbiale asso nella manica per Respawn ed è già riuscita a intrigarci.

Modifiche alle Partite Classificate e nuove modalità Mixtape

Rimanendo in tema, anche le Partite Classificate hanno subito una netta rivisitazione, col team che voleva renderle più divertenti e gratificanti. A differenza di quanto accadeva in passato, a partire da Breakout verranno rimossi i 10 match di di assestamento che ogni giocatore era chiamato a disputare prima di ricevere il rispettivo Grado, in favore di un sistema molto più snellito: ad ogni nuova Stagione, tutti gli utenti partiranno da un solo RP (Ranking Point) e dovranno scalare l'intera classifica che spazia dal Bronzo fino ad arrivare all'elitario rank Apex Predator.

Ciò significa, ovviamente, che i primi giorni dall'inizio della Season potrebbero apparire un po' caotici tra giocatori più esperti e novizi che vengono mandati uno contro l'altro, ma anche che i requisiti per avanzare di grado verranno sensibilmente alleggeriti (anche per rispondere a una delle principali critiche mosse dalla community negli scorsi mesi, ndR). Respawn ha introdotto, inoltre, una comoda schermata riepilogativa alla fine di ogni match che spiega nel dettaglio quali azioni dell'utente hanno contribuito alla valutazione complessiva e quali aspetti della prestazione andrebbero migliorati per ottenere risultati più soddisfacenti.



Le uccisioni e il piazzamento avranno di certo il peso maggiore ma anche diverse imprese come gli assist, le serie di kill e le altre operazioni di supporto agli alleati incrementeranno il punteggio in RP utile a salire velocemente di grado. Nota a margine: il matchmaking delle partite sarà sempre eseguito sulla base dell'RP più alto tra i giocatori che compongono la squadra, perciò anche i team pre-formati dovrebbero vedersela con squadre di abilità simile. Anche in questo caso, abbiamo apprezzato la volontà del team di svecchiare e alleggerire quella che è indubbiamente la modalità più prestigiosa di Apex Legends ma l'effettiva efficacia di queste modifiche andrà valutata sul lungo periodo, quando Breakout giungerà "tra le mani" del pubblico.

Ci sono novità anche sotto il profilo delle cosiddette modalità Mixtape, le varianti di Apex Legends pensate per la fetta d'utenza che predilige un'esperienza meno impegnativa ma ugualmente soddisfacente. La prima è sicuramente il ritorno del Thunderdome, una porzione dell'originale King's Canyon che era una delle location più amate dai giocatori ma che è andata distrutta nel tremendo scontro tra Loba e Revenant. Questa volta, il Thunderdome ritorna sottoforma di mappa a sé stante dalle dimensioni decisamente ridotte, perfetta per ospitare modalità più lineari come il classico Deathmatch o la nuova 'Straight Shot'.



Quest'ultima è una peculiare variazione del classico Battle Royale e prevede una pletora di modifiche fondamentali che vanno da un minor numero di squadre coinvolte ad armi già accessoriate presenti come loot sul terreno e, soprattutto, nessun lancio dalla navetta di trasporto: le squadre saranno proiettate direttamente sulla mappa nelle vicinanze di almeno un altro team. Va da sé che Straight Shot può offrire match notevolmente più veloci e incentrati sul combattimento puro rispetto al corrispettivo BR tradizionale.



Davvero un bel tocco. In ambito contenutistico, Breakout verrà accompagnato dall'immancabile Battle Pass che garantirà inediti oggetti estetici per personalizzare le proprie Leggende preferite nonché da un nuovo sistema di sblocco per i personaggi già pubblicati che sarà legato al completamento di una serie di sfide settimanali. C'è davvero tanta carne al fuoco.