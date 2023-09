Arizona Sunshine 2: apocalisse zombie in realtà virtuale, parte seconda

Avvistato in versione PlayStation VR 2 durante il PlayStation Showcase 2023 dello scorso maggio, Arizona Sunshine 2 è stato uno degli annunci più graditi dagli appassionati della realtà virtuale. Dopo il primo fortunato capitolo lanciato nel 2016, Vertigo Games torna con il suo shooter in prima persona a tema apocalisse zombie, ovviamente con un comparto tecnico migliorato, una nuova storia e con alcune interessanti novità di gameplay (per approfondire, qui la recensione di Arizona Sunshine). Siamo volati in quel di Rotterdam per provare in anteprima Arizona Sunshine 2 e dopo una prima sessione di gioco siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni sulla seconda iterazione di questa apprezzata IP.

Di zombie e umanità

Vivere un'apocalisse in totale isolamento non è di certo un'esperienza piacevole, anche quando si è armati fino ai denti. Sebbene Arizona Sunshine 2 sia una shooter pieno di azione e zombie, non manca di dare spazio alla narrazione. Nello scorso capitolo, il personaggio principale aveva finito quasi per umanizzare i non morti che incontrava, chiamandoli "Fred". Era il suo modo per combattere la sua estrema solitudine, ma nella nuova avventura le cose cambieranno.

Nel battagliare tra gli scenari rurali del sud-ovest degli Stati Uniti, il sopravvissuto continuerà a riservare battute taglienti agli zombie, che però non tratterà più come amici. Tutto questo grazie alla figura di Buddy, un simpatico e prezioso pelosetto a quattro zampe diventato il compagno di viaggio ideale per il nostro eroe. Al momento purtroppo non sappiamo molto di più delle vicende narrate in Arizona Sunshine 2. Grazie ai dialoghi e alle dinamiche tra i due protagonisti, questa seconda parte non si limiterà a raccontare una storia di sopravvivenza ma ci trasporterà in un viaggio all'insegna dell'amicizia.

Fisica dell'apocalisse

La nostra prova ci ha permesso di testare quasi un'ora della nuova avventura targata Vertigo Games, direttamente dalla versione per Steam VR del titolo. Dal punto di vista grafico il secondo capitolo si è presentato piuttosto in forma: la buona qualità delle texture, il gran numero di elementi su schermo, la possibilità di armeggiare con quasi tutti gli oggetti dello scenario, l'ottima fattura dei modelli delle armi e degli zombie contribuiscono a creare un contesto ludico più immersivo.

La caratteristica più virtuosa di Arizona Sunshine 2 è da ricercarsi nelle alte possibilità di interazione com l'ambiente, che coinvolgono diversi aspetti del titolo: ci è praticamente concesso di aprire ogni sportello o bagagliaio di automobile, cassonetti e vari mobili delle abitazioni, così da trovare non solo munizioni e strumenti utili ma anche modi per completare i tanti puzzle disseminati lungo il percorso. Ogni parte dell'equipaggiamento trova spazio nella nostra cintura tattica (opportunamente calibrata prima di iniziare il gioco): munizioni sulla parte frontale, armi a canna corta nelle fondine laterali, strumenti a canna lunga dietro le spalle, granate e oggetti utili ai polsi. Estrarre un'arma o un determinato oggetto richiede quindi il dover ricorrere a gesti piuttosto naturali, proprio come se fossimo nella realtà. In fase di reload, se per ricaricare una revolver occorre estrarre il rullo con un rapido movimento laterale della mano, per rifornire un fucile d'assalto bisognerà agganciare un caricatore e tirare la sicura. In sintesi, studiare il reload degli strumenti di morte ed eseguirlo velocemente sono pratiche fondamentali se si vuole salvare la pelle.



Va da sé che questo tipo di approccio regala momenti frenetici e ad alto tasso di adrenalina: rimanere chiusi in un angolo mentre si tenta di caricare un fucile a pompa con orde di zombie a pochi metri è stata un'esperienza carica di tensione. Per quanto concerne lo shooting, colpire alla testa un nemico può fare la differenza tra la vita e la morte ma è anche possibile utilizzare tattiche differenti. Noi per esempio ci siamo divertiti a gambizzare i poveri malcapitati e a finirli con un colpo di accetta in testa. Una pratica sadica forse ma, vi assicuriamo, molto divertente.

In questi frangenti diventa fondamentale poi la principale aggiunta di gameplay, ossia l'utilizzo di Buddy, il nostro fedele amico a quattro zampe. Buddy può infatti essere mandato in avanscoperta, per fiutare i nemici in agguato, o lanciarsi direttamente nello scontro: i nostri strumenti di morte e gli assalti del cane, in sinergia, possono cambiare completamente le carte in tavola. Il co-protagonista peloso può anche interagire con l'ambiente circostante e dar vita a momenti epici: abbiamo potuto caricare l'animale da battaglia su un carrello e utilizzarlo come un vero e proprio ariete contro i non morti. Inoltre, può aiutarci nella risoluzione dei puzzle, raccogliendo chiavi o oggetti fondamentali per proseguire.



Le meccaniche di gioco legate a Buddy sono ancora "work in progress" e durante la nostra prova non abbiamo potuto sperimentare tutto il ventaglio di possibilità che verranno offerte nella versione finale del gioco. Ci è parso chiaro però che proprio intorno al nostro compagno di viaggio saranno costruite le principali novità del titolo, non solo dal punto di vista narrativo ma anche sul fronte del gameplay.

Tante piattaforme, stessa qualità?

Arizona Sunshine 2 uscirà su tutte le piattaforme VR disponibili, a partire da Steam VR e PlayStation VR 2, passando per le versioni "mobile" di Meta Quest 2 e Pico 4. Durante la nostra visita presso gli studi di Vertigo Games abbiamo scambiato quattro chiacchiere con gli sviluppatori e non ci siamo fatti sfuggire la possibilità di conoscere le differenze tra le varie versioni della produzione.

Stando a quanto dichiarato, l'esperienza complessiva del titolo rimarrà invariata a prescindere dalla piattaforma di riferimento, ma ci saranno alcune differenze dal punto di vista tecnico. Le versioni PC e PlayStation VR 2 infatti potranno godere di una qualità grafica migliore, con una risoluzione di base più alta e texture più dettagliate delle controparti mobile. L'intenzione degli addetti ai lavori è comunque quella di sfruttare al massimo le capacità hardware e le funzionalità di ogni piattaforma disponibile. PSVR 2 in particolare potrà godere del supporto al feedback aptico sui controller e sull'headset stesso, fino all'utilizzo dei grilletti adattivi, fattori che potrebbero contribuire a migliorare l'immersività complessiva. Purtroppo non abbiamo potuto provare con mano l'efficacia di queste caratteristiche, quindi dovremo mettere mano all'edizione definitiva di Arizona Sunshine 2 per tornare sul discorso.