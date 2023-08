Assassin's Creed Jade: Assassini in Cina in un gioco da non sottovalutare

Ubisoft si prepara ad accogliere un quantitativo considerevole di nuovi capitoli legati al brand degli Assassini, molti dei quali non sono altro che spin-off che proveranno a colonizzare quante più piattaforme possibili. Oltre ad Assassin's Creed Nexus, il gioco VR di cui non si è ancora vista una vera sequenza di gameplay, tra i vari progetti collaterali troviamo anche Assassin's Creed Codename Jade, il free to play con cui Ubisoft vuole provare a conquistare il mercato mobile. A distanza di qualche mese dall'annuncio, il gioco ha aperto le sue porte ad un ristrettissimo numero di utenti in occasione della prima Closed Beta. Per nostra fortuna, siamo stati selezionati per prendere parte ai test e abbiamo trascorso un bel po' di ore nella Cina del terzo secolo a.C.

Benvenuti in Cina

Ad aprire la nostra avventura in Assassin's Creed Codename Jade è stata una missione introduttiva che proprio non ci aspettavamo e che ha lo scopo di chiarire sin da subito che il titolo è a tutti gli effetti un episodio canonico della serie. Ci troviamo in una non ben precisata zona del Mediterraneo, nel bel mezzo di quello che resta da un feroce scontro tra l'esercito romano e quello cartaginese.

Sulle prime vestiamo i panni dell'abile maestro di lancia cinese Wei Yu e al nostro fianco, a farci da guida, c'è un personaggio ben noto ai fan dell'IP Ubisoft: stiamo parlando di Kassandra, protagonista di Assassin's Creed Odyssey. La coppia di assassini si fa largo tra i soldati superstiti fino a raggiungere un generale romano che possiede uno dei Frutti dell'Eden e che, di fatto, funge da boss di finale del tutorial.



Il gioco vero e proprio inizia nei momenti immediatamente successivi con l'editor del personaggio, che permette di creare un assassino o un'assassina.

Tale guerriero è uno degli allievi di Wei Yu, i quali durante il viaggio di lavoro del maestro devono vedersela con una serie di problematiche che, per ragioni che non vi sveleremo per evitare qualsiasi tipo di spoiler sulle fasi più avanzate dell'intreccio narrativo, metteranno in ginocchio il villaggio e provocheranno un bel po' di morti. Per un giudizio definitivo sarà necessario raggiungere le battute finali della campagna, ma da quello che abbiamo visto nella Closed Beta siamo dinanzi a un intreccio non particolarmente coinvolgente, poco più che un timido pretesto per inviarci in giro per la Cina con lo scopo di eliminare personaggi di spicco dell'impero unificato o banditi che infastidiscono la popolazione. Bisogna ammettere che comunque il gioco è ancora un work in progress, e magari l'aggiunta nel futuro di cinematiche più elaborate potrebbe dare a Codename Jade quel tocco di personalità narrativa che ci si aspetta da un Assassin's Creed. Staremo a vedere.

Un po' Odyssey, un po' Genshin Impact

Sul fronte ludico, l'eredità di Odyssey si sente tutta, ed è su di essa che si basa la maggior parte delle meccaniche di gameplay. Dallo stealth al parkour, passando per le eliminazioni silenziose che sono possibili solo ed esclusivamente se il bersaglio non è di un livello troppo alto rispetto al nostro: tutto funziona esattamente allo stesso modo.



La build attualmente disponibile per i tester non gode del supporto ai pad, ma possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti del lavoro svolto dagli sviluppatori con i controlli touch. Nei combattimenti tutto scorre fluidamente, e gli unici intoppi li abbiamo rilevati durante i movimenti di precisione e in alcune fasi di parkour, con il personaggio che talvolta esegue azioni diverse da quelle che stiamo cercando di fargli compiere.

In realtà non è solo Odyssey il titolo da cui trae ispirazione Codename Jade, visto che il free to play ha deciso di implementare in maniera tutt'altro che velata una serie di meccaniche provenienti da Genshin Impact, di cui ritroviamo anche interi elementi dell'interfaccia. A differenza del gioco Hoyoverse, qui i giocatori dispongono di un solo personaggio che può equipaggiare contemporaneamente un massimo di quattro armi: ciascuna di esse è dotata di un attacco standard, un'abilità speciale e una Ultimate. Gli strumenti di morte sono quindi gli oggetti del desiderio di questo Assassin's Creed, visto che possono essere sbloccati esclusivamente tramite le classiche meccaniche gacha, che approfondiremo in un secondo momento.



Le armature vengono invece gestite in modo piuttosto insolito, poiché hanno la medesima valenza degli artefatti di Genshin Impact ed è possibile assegnare un set diverso ad ogni singola arma per attivare una serie di bonus alle statistiche, così da sfruttare al meglio quel pezzo d'equipaggiamento. La creazione di quattro build differenti non serve tanto per cambiare stile di combattimento, ma per sfruttare il tipo di danno dello strumento in dotazione. Nelle fasi più avanzate dell'avventura inizieranno a palesarsi nemici e boss dotati di uno scudo elementale che, senza il mezzo corretto, richiederanno uno sforzo immane per poter essere mandati al tappeto.

Un open world tutto da esplorare

Passando invece alla struttura di Assassin's Creed Codename Jade, anche in questo caso siamo dinanzi un mix fra Odyssey e Genshin Impact. Tralasciando le missioni principali, l'open world è pieno zeppo di attività secondarie che il giocatore può completare al fine di mettere da parte risorse utili per il potenziamento delle armi, ripulire i covi dei banditi, risolvere semplici enigmi con cui accedere a forzieri nascosti e raggiungere i punti più alti per eseguire l'immancabile sincronizzazione.

Da questo punto di vista, il tipo di esperienza è in linea con gli altri episodi della serie, sebbene vi sia una certa ripetitività degli enigmi e non manchino piccole imperfezioni nella realizzazione di alcuni edifici, le cui facciate non corrispondono agli interni. Piccoli difetti a parte, le fasi di esplorazione sono piacevoli e mai frustranti, anche grazie ad alcuni accorgimenti che rendono i viaggi più lunghi davvero semplici. Oltre alla presenza di una cavalcatura, il giocatore può premere un tasto per far sì che il destriero calcoli un percorso e si metta in movimento autonomamente verso l'obiettivo, dando modo così all'utente di destreggiarsi fra i menu, visualizzare la mappa o fare tutt'altro fino all'arrivo.

È chiaro che chi gioca ad Assassin's Creed Codename Jade non si limita ad andare a zonzo per la mappa senza uno scopo ben preciso e, mentre si procede con l'esplorazione ed il completamento delle varie aree, è importante dedicarsi anche alle attività indispensabili per la progressione, che richiedono il consumo di energia, una risorsa identica alla Resina di Genshin Impact, la quale si ricarica nel tempo. Queste brevi missioni, che si possono affrontare da soli o in cooperativa con altri tre utenti, prevedono l'eliminazione di orde di nemici per ottenere una ricompensa finale. Le attività in questione sono la principale fonte di armature e risorse per l'upgrade delle armi ed è quindi molto importante completarle più e più volte, soprattutto quando si raggiungono i livelli più alti e tra i possibili drop vi sono le armature leggendarie.

Armi e microtransazioni

Molto probabilmente vi starete chiedendo che ruolo hanno le microtransazioni nell'esperienza patrocinata da Tencent. Precisando che gli elementi che abbiamo visto nella Closed Beta potrebbero arrivare in forma diversa nella versione finale, gli acquisti in-app del free to play riguardano esclusivamente le armi e le gemme che ne amplificano alcuni attributi, anch'esse disponibili in vari livelli di rarità. Nella Beta è disponibile un solo banner, il cui funzionamento ci è sembrato più che ragionevole: alla cinquantesima pull si ottiene una lancia leggendaria e alla novantesima un'arma leggendaria casuale.

Ciò che sorprende è il fatto che l'eventuale ritrovamento di uno strumento di morte ‘dorato' non resetta il contatore. Complice anche una serie di colpi di fortuna non indifferenti (ma che serviranno a ben poco, visto l'azzeramento dei progressi al termine della prova), abbiamo messo le mani su due lance e un'ascia della massima rarità. Questo non solo ci ha permesso di testare l'efficacia di queste armi speciali, ma anche di valutare gli effetti della loro fusione, dal momento che unire oggetti identici consente di renderli ancora più forti.



La sensazione che abbiamo avuto è che le armi leggendarie siano incredibilmente efficaci, ma anche con quelle meno rare è possibile godersi perfettamente il gioco. Occorre anche precisare che alcune main quest premiano il giocatore con lame epiche, più che sufficienti a tener testa ai nemici. Certo, bisognerà valutare l'endgame e l'incidenza delle leggendarie nelle sfide più avanzate, ma è probabile che con una buona build sarà possibile fare piazza pulita anche senza ricorrere agli strumenti di morte più rari e, di conseguenza, più costosi.

A tal riguardo, non abbiamo alcuna idea di quale sia il costo della valuta premium e il solo completamento di obiettivi e missioni ci ha permesso di fare un centinaio di pull. In sostanza, se questo fosse stato il gioco finale, saremmo arrivati all'endgame con un arsenale di tutto rispetto senza spendere un solo centesimo.

Work in progress

Sarebbe prematuro esprimere un giudizio sul comparto tecnico di Assassin's Creed Codename Jade, anche perché il gioco manca del tutto di una schermata delle impostazioni grafiche e non sappiamo quale fosse il preset attivo durante la nostra esperienza. Ciononostante, possiamo dire che il colpo d'occhio non è affatto male e si pone al di sopra della media dei titoli mobile. Ripetiamo però che si tratta di un parere provvisorio, visto che la build è ancora in lavorazione e mancano asset, filmati e in alcuni casi persino parti di doppiaggio, sostituite da sintetizzatori vocali.

Insomma, questo primo contatto con Assassin's Creed Codename Jade ci ha convinto. Al netto di una trama al momento non particolarmente stuzzicante, il nuovo free to play di Ubisoft riesce piuttosto bene a proporre su mobile un'esperienza quanto più vicina possibile a quella vista sulle piattaforme domestiche.