Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: aspettando la recensione

Morte e distruzione stanno per abbattersi su Asgard. Le sale degli Aesir si tingeranno di rosso, del fuoco dei demoni e del sangue della stirpe di Odino. Eppure Havi, il Padre di Tutti, ha tentato l'impossibile per prevenire la fine del mondo e spezzare il giogo che lo tiene incatenato al suo gramo destino: ha rubato, ha tradito, ha ucciso. Accecato non solo nel corpo, ma nell'animo, dalla sua stessa ossessione salvifica, il Supremo non ha notato però che altre forze si muovevano all'ombra di Asgard, macchinando perché la casa degli dei cadesse in rovina.



Il demone Surtr, sovrano di Muspelheim, vanagloriosa mostruosità, brama di annientare gli Aesir, di gettarne la casata nel caos e nella devastazione. Rapisce quindi Baldr, amato figlio di Odino e della guerriera Frigga, destinandolo ad un'esistenza di prigionia e tortura. E mai come questa volta il Padre non può rimanere a guardare: con animo rinvigorito, cuore infiammato e mente in tempesta, Havi corre in aiuto della sua preziosa progenie. Ma il Ragnarok incombe. Il fuoco divampa. La morte è vicina.



Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok mette in chiaro sin dall'inizio che la temibile guerra per il destino dei Nove Regni, e soprattutto di Asgard, è ancora lontana dal concludersi. Come suggerisce il sottotitolo della nuova espansione, l'avventura tra i reami del pantheon norreno non è che un lungo e sofferto preludio al disastro che sta per abbattersi nelle visioni di Eivor Morso di Lupo, che in questo corposo DLC prosegue il suo viaggio onirico nei panni di Odino. Abbiamo giocato un bel po' di ore impersonando Havi nel regno di Svartalfheim, la patria dei nani, e alla scadenza dell'embargo abbiamo deciso di raccontarvi le nostre prime impressioni in attesa della recensione completa. Non ci sentiamo ancora pronti per dare un giudizio definitivo a L'alba del Ragnarok: la nuova epopea del Supremo si preannuncia molto lunga, e per viverla appieno sviscerandone per bene anche aree e attività opzionali abbiamo scelto di prenderci tutto il tempo necessario.

Padri e figli

Svartalfheim, un tempo glorioso e fertile mondo abitato dai nani, è adesso una landa di desolazione e magma. I demoni muspel, seguaci del malvagio Surtr, hanno da tempo invaso il Regno, seminando morte e distruzione, riducendo il povero popolo nanico in schiavitù, costringendoli ai lavori forzati nelle miniere e negli insediamenti predisposti alla lavorazione di metalli, armi e ricchezze.

Al centro di questo scenario, tra acque color smeraldo e impervi monti colorati di rosso lavico, si erge l'imponente fortezza in cui Surtr si è insediato, portando con sé lo sventurato Baldr e sottoponendolo alle più crudeli angherie. Il viaggio di Odino per strappare suo figlio alla furia del demone entra sin da subito nel vivo, quando lo jarl di Ravensthorpe si rivolge nuovamente alla strega Valka perché tormentato da sogni che riguardano Muspelheim e Svartalfheim. Spronato dalla consigliera ad abbandonarsi ancora una volta ai rimedi delle erbe e delle pozioni che stimolano la sua percezione sensoriale, Eivor cade nel sonno, tornando a incarnare le vesti del Padre di Tutti. Quest'ultimo, insieme a Frigga, ha preso d'assalto il castello in cui è insediato il suo nemico, e dopo aver sgominato i suoi sudditi si ritrova ben presto faccia a faccia con Surtr in persona, affiancato dalla compagna Sinmara. Gli asgardiani ingaggiano un furioso duello con i demoni, ma vengono sconfitti. Odino così si risveglia accudito da alcuni nani, e giura vendetta contro i suoi avversari: pur di raggiungere il suo scopo, vendicarsi di Surtr e portare in salvo Baldr, stringe una precaria alleanza con la resistenza nanica, disseminata in svariati rifugi nascosti nelle viscere del Regno.



Come dicevamo, la campagna principale de L'alba del Ragnarok è un lungo antefatto alla guerra vera e propria che molto presto si abbatterà su Asgard, e per questo il ritmo dell'avventura si è rivelato finora estremamente compassato, con pochi guizzi sia in termini di scrittura sia per quanto concerne una messinscena a tratti un po' frettolosa. Ci sembra chiaro, d'altronde, che con Dawn of Ragnarok Ubisoft vuole dar vita ad nuovo arco narrativo per Assassin's Creed Valhalla (ecco la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla), una Saga che ci accompagnerà per tutto l'Anno 2 del Season Pass e che potrebbe condurci verso le tanto agognate risposte al finale del gioco base.

I riferimenti alla storyline degli Isu e alle mosse future dei suoi esponenti sembrano esserci, e la sensazione è che questo nuovo racconto voglia portarci a svelare un ulteriore tassello sui collegamenti tra il passato e il presente del franchise. Non siamo ancora in grado di dirlo, poiché stiamo vivendo l'esplorazione di Svartalfheim con la dovuta calma, soffermandoci sui luoghi, sui personaggi e sugli eventi posizionati tra un obiettivo e l'altro della main quest: un po' come durante la campagna nell'arcipelago britannico, dedicare il giusto tempo alle missioni trasversali, alla caccia agli scrigni e agli equipaggiamenti inediti è infatti piuttosto importante.



Non solo espande in maniera notevole l'esperienza di gioco, ma arricchisce discretamente il viaggio di Havi, dando modo al giocatore ora di sperimentare varie meccaniche, ora di scoprire storie affascinanti. Vivere appieno il mondo di gioco creato dal team di Ubisoft Montreal richiede insomma la giusta dose di tempo, altrimenti la storia principale rischia di esaurirsi in poco meno di 15 ore. Una durata sicuramente dignitosa per un DLC, soprattutto considerato che è destinata a raddoppiare, se vi dedicherete all'esplorazione e alla scoperta.

Le sottotrame opzionali sono poche ma significative, caratterizzate da un indicatore azzurro, mentre risultano abbastanza diversificate le altre attività. A Svartalfheim troverete anche l'Arena delle Valchirie, miniboss facoltativi e nuove Razzie: tutte componenti slegate dalla main quest, ma necessarie per aumentare ulteriormente il potere di Havi e stratificare la propria build. Sviscereremo meglio queste meccaniche nella nostra recensione finale: per adesso, basti sapere che le sfide dell'Arena sono fatte per mettere alla prova i giocatori ben oltre i semplici seguaci di Surtr, e che ad attendere chi completerà queste imprese ci saranno succose ricompense per il bottino e l'arsenale del protagonista.



Cuore pulsante della trama, ma anche della componente esplorativa, sono invece i rifugi nanici. La loro posizione sulla mappa è solo orientativa: bisogna infatti seguire i simboli nascosti, addentrandosi in profondità nei boschi e nelle montagne per scovarli. Una volta raggiunti, i Rifugi diventano veri e propri hub sulla scia degli Insediamenti, poiché al loro interno troverete negozi, fabbri e svariati punti di interesse.

Le lande di Svartalfheim

Il reame nanico è una mappa molto diversa dalle precedenti ambientazioni proposte nei primi due DLC. L'estensione e il level design di Svartalfheim sono infatti più simili a quelle di Asgard e Jotunheim, per ovvie ragioni di continuità stilistica.

Ne consegue che la superficie di gioco non è molto vasta, ma si sviluppa prevalentemente in verticale. Fortezze altissime e imponenti, montagne che sovrastano il paesaggio circostante, impervie colline ricoperte di magma incandescente: la composizione di questo scenario, e dei suoi predecessori, richiama dunque quella dell'aldilà ellenico proposto nei tre DLC di Odyssey dedicati ad Atlantide. Se in quell'occasione, però, sopraggiungevano interessanti stratagemmi ludici per velocizzare gli spostamenti dal basso verso l'alto e viceversa, ne L'Alba del Ragnarok ci si ritrova a scalare manualmente strutture gigantesche e altissime: diventa ben presto noioso, insomma, dedicarsi esaustivamente all'esplorazione.



A giungere in aiuto del nostro alter ego stavolta ci sono i rinnovati poteri magici di Havi, la cui gestione si è rivelata sorprendentemente centrale sia nel free roaming sia durante le quest: Odino, sin dai primi minuti del DLC, riceve in dono un bracciale che gli permette di incanalare l'energia dei suoi nemici. Sgominando muspel e bestie varie è quindi possibile assorbirne le capacità, inglobandole in uno slot da cui potete attivarle nei momenti più opportuni.



Tra le skill di partenza abbiamo il camuffamento, che trasforma Odino in un guerriero muspel: così facendo possiamo passare inosservati negli avamposti, ma anche camminare incolumi nei fiumi di lava, che spesso conducono ad aree nascoste ma essenziali per risolvere enigmi o recuperare oggetti. C'è poi il potere della Rinascita, che conferisce al Supremo di riportare in vita gli avversari uccisi così che possano seguirlo in battaglia, e ovviamente la trasmigrazione in Corvo, in cui si assumono le sembianze di un volatile.

C'è da dire che, rispetto a quanto preventivato nella nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla L'alba del Ragnarok, questa feature non rivoluziona più di tanto lo stealth. Tutt'altro: l'ammontare combattivo del nostro Odino, a fronte di oltre 170 ore pregresse tra gioco base e DLC, ci ha permesso di costruire una build quasi del tutto invincibile, e per questo motivo nessuna battaglia dell'espansione ci ha finora messo anche solo minimamente in difficoltà nonostante il livello delle varie regioni di Svartalfheim oscilli tra 360 e 400.



Ne consegue che, complice la cornice prepotentemente action dell'avventura, abbiamo preferito in larga parte gli scontri a viso aperto alle incursioni furtive. In tal senso, il combattimento proposto in Dawn of Ragnarok non aggiunge nulla rispetto alle sue precedenti iterazioni. Tuttavia Havi è dotato di una nuova classe di armi, l'Atgeir, un ibrido tra ascia e lancia che conferisce un considerevole raggio d'azione. Ma non mancano armature e armi inedite, tra spade e martelli, di cui non vi sveleremo la natura per non rovinarvi il piacere della scoperta.



Per arricchire come si deve il combat system è anche opportuno esplorare il mondo di gioco in cerca dei già noti leggii dorati, grazie ai quali è possibile sbloccare abilità in grado di valorizzare l'aura divina di Odino, ancora più potenti e spettacolari di prima.

Come anticipato più volte dal team di sviluppo, ancor più che negli episodi precedenti, L'alba del Ragnarok spinge appieno l'acceleratore sulla componente fantasy (vi raccontiamo il gameplay di Assassin's Creed Valhalla L'alba del Ragnarok grazie alla nostra intervista al game director!): i muspel più insidiosi sono in grado di evocare barriere di fiamme e colpi infuocati, e d'altro canto le capacità ultraterrene di Havi non sono mai state così reboanti ed esagerate. Tutto questo, a nostro parere, aumenta di gran lunga la spettacolarità dell'avventura, ma riduce la leggibilità degli scontri, che ci sembrano adesso più confusionari ed esagerati che mai.





Un dio tra demoni e nani



Il fiore all'occhiello della produzione rimangono. Consumarle riduce il quantitativo di energia a disposizione del manufatto. Sono tre le opzioni per ricaricarlo: uccidere nemici, assorbire l'aura dalle piante o approfittare del potere emanato dalle radici di Yggdrasil, il cui utilizzo prosciuga considerevoli quantità di salute., previo il possesso di sufficienti materiali reperibili in tutta Svartalfheim: ad esempio si possono ampliare gli slot di ricarica, o selezionare tra diverse varianti dello stesso potere.

Quello che ci ha colpito è che i poteri in questione sono una manciata, ma non si possono collezionare in modo permanente: è opportuno sceglierne due, i più congeniali o utili alla missione in corso, sottraendoli ai nemici posizionati casualmente nel mondo di gioco, e una volta sostituito uno di essi non avrete occasione di recuperarlo, se non mettendovi alla ricerca di un avversario che lo possiede. Superare certi incarichi, insomma, richiederà che abbiate il potere giusto al momento giusto. Durante la nostra avventura, ad esempio, ci è capitato di trovarci di fronte ad incarichi opzionali che chiedevano di raggiungere luoghi inaccessibili, di risolvere particolari enigmi, o di aiutare persone a ricongiungersi con i propri cari. Nel primo caso era necessaria la trasfigurazione in corvo, nel secondo il camuffamento e nel terzo la Rinascita. A seconda delle skill a nostra disposizione nel bracciale (è possibile equipaggiarne solo due per volta, almeno nelle fasi iniziali del viaggio) potremmo dunque sia portare a conclusione un'attività collaterale, sia rinunciarci momentaneamente, in attesa di ottenere l'abilità richiesta. L'anima da GDR di Assassin's Creed Valhalla ne esce insomma arricchita, con un intero ventaglio di poteri ben distinti nella ruota delle abilità e anche nel fittissimo (e ampliato) albero dei Talenti.



Anche gli altri contenuti dedicati alla progressione del personaggio, dagli elementi estetici a quelli ruolistici, si presentano in varianti inedite: dagli schemi dei tatuaggi alle componenti della nave, passando per le opportunità di personalizzazione presso i fabbri. Tutto, dalle armi alle armature, è adesso potenziabile oltre il terzo livello di forgiatura, fino al rango "Celestiale". La realizzazione di questi upgrade avviene tramite i nuovi materiali, collezionabili grazie agli immancabili forzieri e agli stabilimenti minerari, che potete assaltare nel corso delle già ampiamente rodate Razzie.