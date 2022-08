Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia: botte da orbi, anche in co-op

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Ci sono certe icone che non muoiono mai, come Asterix e Obelix. La saga di XXL, storico franchise di adattamenti videoludici del brand francese, sta per arricchirsi con un nuovo capitolo: abbiamo provato una demo di Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia tra le mura della Gamescom 2022. Quel che abbiamo trovato è un action game molto rispettoso della mitologia originaria, seppur non troppo rifinito e piuttosto semplicistico nelle meccaniche di gameplay. Ma d'altronde, come ci insegnano da svariati anni i racconti, le produzioni animate e live-action, i Galli sono davvero gente semplice.



Rotta verso Hibernia

Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia, come ci hanno raccontato gli sviluppatori di Microids, avrà una storia completamente originale, ma comunque intrisa dell'umorismo e dell'amore del franchise nei confronti di una precisa finestra storica.Questa volta l'improbabile duo di eroi dovrà imbarcarsi verso Hibernia, l'attuale Irlanda, per aiutare un capo Gallo e la sua giovane figlia a sfuggire dalle grinfie dei perfidi e ottusi romani.

Per il momento non ci è dato sapere altro sull'avventura, ma abbiamo potuto osservare Asterix e Obelix muovere i primi passi sull'isola per farci prendere la giusta dimestichezza con le dinamiche di gameplay. Una storia semplice e senza fronzoli, che non si prende troppo sul serio, tanto nella caratterizzazione dei personaggi quanto negli snodi di trama. Anche nelle fasi narrative Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia fa quello che deve fare senza particolari guizzi, ma con una decisa spolverata di fanservice: le sequenze dedicate ai dialoghi ci sono sembrate piuttosto statiche, e in generale la Campagna vi chiederà di spostarvi da un punto A ad un punto B risolvendo semplici enigmi ambientali e sgominando orde di soldati imperiali. Questo, almeno, è quanto abbiamo visto nella demo, pertanto non siamo in grado di dirvi quanto durerà la storia né se ci saranno elementi aggiuntivi come boss o eventuali minisfide.



I Galli in azione

Per quanto concerne la formula di gameplay, Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia è un action con una preponderante anima platform non particolarmente profondo in nessuna delle due componenti, ma funzionale e coerente con il target di riferimento. La principale novità è la co-op locale fino a quattro giocatori: durante l'avventura, l'host potrà ospitare altri tre compagni, che impersoneranno alcuni dei personaggi più iconici del brand.

Nel corso della nostra prova ci siamo calati inizialmente nei panni di Obelix, con la possibilità di passare ad Asterix in qualunque momento, anche perché switchare da un protagonista all'altro è fondamentale per superare alcune specifiche sezioni, poiché ciascuno dei due eroi è in possesso di peculiarità necessarie alla risoluzione di puzzle. Sfruttando la sua enorme stazza e la forza bruta, ad esempio, Obelix è in grado di spostare elementi dello scenario di grandi dimensioni, come blocchi di pietra o grossi massi. L'agilità e la rapidità di Asterix, invece, gli permettono di raggiungere piattaforme che altrimenti cederebbero sotto il peso del suo ingombrante compagno.



Oltre agli attacchi di base, i due Galli possono inoltre afferrare un discreto numero di elementi presenti nello scenario e utilizzarli a mo' di arma: dai rami caduti dagli alberi ai pezzi di armatura dei romani, inclusi i pesci con cui malmenare i nemici, tutto può diventare uno strumento di morte. È addirittura possibile, una volta stordito un nemico, afferrarlo per le caviglie e sfruttarlo per sbaragliare gli altri soldati. Il prodotto prevede insomma una varietà di situazioni che si sono rivelate estremamente divertenti e goliardiche.

Va specificato comunque che ogni arma presenta una barra che permette di monitorarne lo stato e il consumo, e dopo aver mandato a segno un bel po' di fendenti lo strumento non sarà più utilizzabile. Infine, Asterix e Obelix possono attivare - cliccando sull'apposito grilletto del pad e a patto di aver accumulato abbastanza energia - una supermossa in grado di sgominare orde di romani ancora più ampie.



Dobbiamo riconoscere che siamo rimasti soddisfatti anche dal comparto visivo dell'opera, che sfoggia una modellazione poligonale in stile cartoon colorata e vivace. Insomma, Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia ci è sembrato un tie-in degno di questo nome, forse lontano da molti capisaldi dell'action isometrico ma comunque solido e divertente al punto giusto, soprattutto per tutti quei fan che sentivano la mancanza di una nuova avventura videoludica dedicata ai Galli più famosi nella storia dell'intrattenimento.