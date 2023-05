Atelier Marie Remake The Alchemist of Salburg: i disastri di Marlone

Il 23 maggio 2023 la serie di Atelier compirà la bellezza di 25 anni. È un traguardo davvero importante per un franchise che ha faticato non poco a conquistare il pubblico occidentale, e che solo negli ultimi anni, con l'avvento della Tetralogia Misteriosa e dell'ancor più rivoluzionaria Trilogia Secret, ha infine raggiunto la popolarità sperata (per tutti i dettagli rileggete la recensione di Atelier Ryza 3).



Per celebrare tale ricorrenza, nel mese di luglio Gust Corporation e Koei Tecmo Games pubblicheranno in tutto il globo un rifacimento del primo episodio, che per la prima volta presenterà i testi localizzati in lingua inglese. Incuriositi dalla possibilità di rigiocare un classico degli anni '90, abbiamo dunque provato le prime ore di Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, scoprendo l'agrodolce verità che ci apprestiamo a raccontarvi.

I disastri di Marlone

Per poter analizzare l'impianto narrativo di Atelier Marie Remake occorre anzitutto fare un salto a quel non troppo lontano passato in cui le iterazioni della saga non presentavano ancora degli intrecci degni di tale nome.

Se i moderni titoli di Atelier tendono a proporci delle avventure anche piuttosto coinvolgenti, i primi tredici esponenti del brand si limitavano a usare espedienti narrativi estremamente semplicistici e poco fantasiosi per trascinare le rispettive protagoniste in altrettanti laboratori alchemici e "obbligarle" a creare delle lunghe liste di oggetti entro specifiche finestre di tempo. Come risultato, delle insopportabili limitazioni temporali costringevano gli utenti a pianificare con largo anticipo gli eventi e persino eventuali sessioni di grinding, ponendo addirittura dei freni all'esplorazione del mondo di gioco. Una formula che, a differenza di quella adottata dai Persona, lasciava poco spazio all'avventura e obbligava a rientrare continuamente nell'atelier dell'eroina di turno. Trattandosi del capostipite del franchise di Gust, l'originale Atelier Marie non faceva eccezione alla regola, abbozzando a malapena un breve racconto che potesse giustificare le ore spese in prossimità del calderone alchemico.



Nella città di Salburg, capitale del Regno di Schigsal, si erge una famosa accademia specializzata nello studio dell'alchimia e che storicamente ha visto la formazione di alcuni dei migliori alchimisti dell'intero continente. Benché frequenti il suddetto istituto, il rendimento scolastico della protagonista Marlone (per gli amici "Marie") lascia molto a desiderare, tant'è che questa ha ottenuto i voti più bassi sin dalla fondazione dell'accademia.

Dinanzi all'ennesimo esame miseramente fallito, l'istruttrice Ingrid, che in qualche modo ha intuito il talento della fanciulla dalla scarsa concentrazione, stabilisce che Marie va preparata con metodi non convenzionali. Anziché bocciarla o comunque spingerla a ritirarsi, la gentile insegnante permette alla problematica studentessa di aprire un suo personale laboratorio, affinché possa studiare e praticare l'alchimia lontano dai banchi di scuola: se la ragazza riuscirà a creare un determinato strumento in grado di soddisfare gli altissimi standard qualitativi di Ingrid entro un tempo massimo di cinque anni, l'accademia riconoscerà le sue doti e le rilascerà l'agognato diploma. Un successo tutt'altro che assicurato, visti i disastri che Marie provoca frequentemente.



Rispetto agli episodi della saga di Arland, in cui Rorona, Totori e Meruru dovevano necessariamente produrre dei risultati ogni 3-4 mesi circa, pena l'impossibilità di proseguire con la campagna, in Atelier Marie Remake l'obiettivo è uno soltanto e il giocatore ha due possibili percorsi per provare a conseguirlo. All'inizio dell'avventura l'utente è infatti chiamato a scegliere se affrontare il gioco in modalità normale, che rispecchia in tutto e per tutto l'esperienza originale, o se impostare invece la modalità Unlimited, ossia una novità che consente di andare oltre il sesto anno senza incappare nel game over.

Se da parte nostra abbiamo gradito l'inserimento di questa inedita opzione, in quanto rimuove a conti fatti qualsiasi limitazione temporale e favorisce un'esperienza più rilassata (in linea con quanto offerto dai moderni Atelier), va tuttavia precisato che l'intreccio sembra essere rimasto immutato. Non solo l'incipit è esplorato attraverso un frettoloso flashback, ma la caratterizzazione dei personaggi continua ad apparire lacunosa e grossolana. A nostro avviso il rifacimento di Atelier Marie poteva e doveva essere l'occasione per migliorare - per non dire re-immaginare - alcuni aspetti dell'originale, fornendo ad esempio ai comprimari delle valide ragioni per accompagnare Marie nei suoi vagabondaggi. Oggi come allora, invece, i membri del party vanno assoldati al pari di mercenari e la narrazione li coinvolge solo di rado. Dal momento che la nostra prova è durata poco meno di due ore, permettendoci di rivivere soltanto il primo dei cinque anni a disposizione di Marie, non sappiamo se e quanto il team di Gust abbia apportato modifiche alla campagna; il timore, però, è che questo possa rivelarsi un remake in scala 1:1 e che abbia quindi ereditato tutti i difetti dell'originale, come ad esempio l'esigua longevità. Nonostante Atelier Marie presentasse sette finali, determinati in base alle azioni compiute dal giocatore durante la corsa, un playthrough durava tra le nove e le undici ore al massimo, contro le oltre 30-40 cui ci hanno abituati gli ultimi esponenti del brand.

Un mero remake grafico

L'impianto ludico non si comporta di certo meglio, offrendo un sistema di combattimento a turni piuttosto lento e privo di profondità. Come imposto dalla tradizione, le azioni di Marie e dei due compagni che di volta in volta la accompagnano fuori città sono stabilite dall'utente, il cui compito è quello di sconfiggere i mostri prima che il party venga annientato.

Ciascun personaggio giocabile ha a disposizione gli immancabili attacchi standard, la parata e le tecniche speciali, che ad ogni singolo utilizzo consumano un certo quantitativo di MP e ritardano il successivo turno di azione. Non essendoci assalti combinati, combattenti nelle retrovie con cui rimpiazzare i titolari o anche solo dei power-up temporanei da innescare al momento propizio, la componente strategica di Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg è pressoché esistente, motivo per cui gli scontri - già afflitti da un bestiario alquanto limitato e che si avvale di misere varianti ricolorate - finiscono alla lunga per assomigliarsi eccessivamente. Allo scopo di mantenere intatta l'esperienza originale, lo sviluppatore nipponico non ha insomma escogitato nessuna diavoleria capace di rinnovare o svecchiare anche solo in parte le dinamiche del combat system, che pertanto appare assai povero e datato.



Discorso analogo vale per la racconta dei materiali durante le fasi esplorative, che il più delle volte risultano purtroppo infruttuose. Laddove i più recenti Atelier presentano cestini capaci di contenere dai 300 agli 800 oggetti circa, quello di Marie può ospitarne soltanto 40, cosa che obbliga a scartare gli strumenti in eccesso o rientrare continuamente nel laboratorio per depositare le materie prime trovate strada facendo. Se a questo aggiungiamo che esaminare un singolo punto di raccolta fa avanzare addirittura di un giorno il calendario interno, le scampagnate di Marie non sono solo brevi e poco proficue, ma possono sottrarle un prezioso mese e avvicinarla pericolosamente alla deadline stabilita dall'istruttrice Ingrid.

Mentre in Unlimited Mode questo problema non si pone, in modalità normale è imperativo selezionare con cura i punti di raccolta da esaminare e, una volta rientrati dall'escursione, occorre prestare la massima attenzione alle sintetizzazioni, al fine di evitare gli sprechi. Viceversa, un continuo uso scellerato delle risorse accumulate da Marie non farebbe altro che bruciare il tempo ancora a sua disposizione e spalancare le porte al game over, poiché persino la creazione di nuovi oggetti attraverso dell'alchimia richiede un lasso di tempo che varia da ricetta a ricetta.



Le poche ore trascorse in compagnia di Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg non sono sufficienti per valutare la bontà del sistema di crafting, che a prima vista sembra però non prevedere affatto la trasmissione dei tratti. Tenendo presente che molte meccaniche potrebbero diventare disponibili soltanto a partire dal secondo anno di studi, durante la nostra prova non abbiamo infatti notato delle opzioni volte a personalizzare un minimo l'esito delle sintetizzazioni. Anche in questo caso non riusciamo a scacciare l'insistente sospetto che i ragazzi di Gust non abbiano toccato praticamente nulla dell'impianto originale, ponendo nelle nostre mani un sistema di crafting troppo antiquato e basilare.

Al momento l'unico aspetto convincente di Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg va dunque individuato in una direzione artistica deliziosa e insolita per la serie di Atelier. Mentre la Trilogia di Ryza puntava tutto sulle forme della sua irresistibile protagonista, il rifacimento del capostipite si serve di un gradevole stile "chibi" non troppo diverso da quello adottato un paio di anni orsono dai remake di Pokémon Diamante e Perla (qui trovate la recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente).



Una soluzione interessante e che spingerà tanti affezionati a ripiegare sulla portabilità offerta dalla versione per Nintendo Switch, ma che d'altro canto contribuisce a delineare una produzione sicuramente meno ambiziosa di quanto avremmo desiderato.