Atelier Ryza 3: l'ultimo viaggio sull'isola di Kurken

Se Koei Tecmo Games non avesse posticipato di un mese la data di uscita di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, in questi giorni di febbraio 2023 avremmo emesso il nostro verdetto sulla terza e ultima avventura dell'alchimista più amata del franchise. Dal momento che il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, PS5, PC e Nintendo Switch a partire dal prossimo 24 marzo, non abbiamo ancora messo le mani sul codice finale, ma per ora ci siamo accontentati di poter provare in anteprima le battute iniziali di quella che il producer Junzo Hosoi e il resto dello staff di Gust Corporation hanno più volte definito "l'ultima estate di Ryza e compagni".



In attesa di poter tornare definitivamente al villaggio di Rasenboden e riabbracciare i nostri beniamini, proviamo a capire cosa è cambiato rispetto al già strepitoso secondo capitolo della trilogia (per tutti i dettagli correte a rileggere la recensione di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy).

Ritorno all'Isola di Kurken

Cronologicamente collocato un anno dopo le vicende vissute nella capitale di Ashra-am Baird, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key si apre anzitutto con un esaustivo riassunto dei precedenti capitoli. Similmente a quanto fatto lo scorso anno con Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, i ragazzi di Gust hanno preparato un filmato che in circa dieci minuti fornisce al giocatore tutti gli elementi necessari per mettersi in pari con la storia e lanciarsi a capofitto nella nuova disavventura di Ryza. Sia chiaro, il suddetto non copre tutti gli eventi dei suddetti, tuttavia siamo dell'idea che un utente non particolarmente interessato alla trama e alla mitologia della Trilogia Misteriosa vi troverebbe comunque tutte le informazioni indispensabili per giocare direttamente il capitolo finale.

Come dicevamo poc'anzi, è trascorso un altro anno da quando Ryza ha lasciato la capitale di Ashra-am Baird per tornare sulla pacifica e sempre soleggiata Isola di Kurken, ossia il luogo in cui il suo lungo viaggio ha avuto inizio. Se in passato questa era vista soltanto come un'inguaribile combinaguai, oggi la nostra eroina è divenuta una figura estremamente importante per il suo villaggio natale, tant'è gli abitanti sono ormai soliti chiedere il suo aiuto per qualsiasi cosa: che si tratti di preparare semplici medicine per il mal di schiena o addirittura esplosivi, la brillante Ryza è puntualmente la persona cui avanzare le proprie richieste. A ragion veduta, quando degli isolotti finora sconosciuti cominciano ad apparire misteriosamente attorno a Kurken, provocando dei terremoti improvvisi e in grado di destabilizzare il congegno che tiene a galla l'isola artificiale, la giovane alchimista viene subito incaricata di esplorare le terre emerse dall'oceano e porre rimedio alla terribile emergenza.



Chiamate "Isole Kark", le nuove aree esplorabili non saranno però l'unico grattacapo con cui Ryza dovrà fare i conti a questo giro, giacché sin dai primi minuti della campagna la ragazza comincerà a udire una strana voce nella propria testa. Da questa apprenderà non solo di dover raggiungere un luogo non meglio specificato, ma seguendone le indicazioni, la fanciulla ricorrerà alla propria alchimia per creare una misteriosa chiave, ignorandone tuttavia l'utilità.

A cominciare dagli amici di infanzia Tao Mongarten e Bos Brunnen (che per la prima volta si unirà al party giocabile), l'affascinante Reisalin Stout riunirà quindi la banda per setacciare le Isole Kark e capire quale legame vi sia tra queste, la voce misteriosa che le sussurra informazioni e le chiave magica ottenuta attraverso l'alchimia.



Trattandosi dell'ultima avventura di Ryza e soci, che già due volte hanno dovuto respingere l'invasione dei terrificanti Philuscha provenienti dall'Underworld, è praticamente certo che la bizzarra comparsa di terre emerse sia in qualche modo collegata al mondo parallelo, di cui tuttora sappiamo davvero poco. È dunque auspicabile che l'episodio conclusivo della Trilogia Misteriosa trascini di nuovo il gruppo in quella terra inospitale e che risponda finalmente ai numerosi quesiti lasciati in sospeso dai primi due capitoli.

L'evoluzione finale del combat system

Ribadendo quanto detto nella nostra precedente anteprima di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, uno degli aspetti più interessanti del prodotto è rappresentato dall'immenso party giocabile su cui potremo contare questa volta. Chiaramente la formazione in prima linea continuerà ad essere composta da un massimo di tre combattenti titolari, che tuttavia potremo rimpiazzare in qualsiasi momento della lotta con una delle tante unità lasciate in panchina e in attesa di poter invadere il campo di battaglia. Mentre Atelier Ryza e Atelier Ryza 2 vantavano rispettivamente sei e sette personaggi giocabili, il terzo episodio ne pone sul piano addirittura undici, tra vecchie conoscenze, ritorni importanti e volti completamente inediti: un numero sorprendentemente elevato per gli standard della serie, grazie al quale potremo dar vita a innumerevoli formazioni d'attacco e altrettante strategie.

Avendo accesso soltanto a Ryza, Tao e Bos, ancora non ci è stato possibile assaggiare tutte le novità proposte dal sistema di combattimento a turni in tempo reale. Rispetto al secondo episodio, che da parte sua aveva perfezionato la formula dell'originale Atelier Ryza, nel terzo abbiamo notato già al primissimo scontro una differenza enorme: se nel primo titolo alzare il cosiddetto "Livello di Tattica" della squadra riportava a zero gli AP accumulati, obbligando il giocatore a scegliere con molta attenzione il momento ideale per eseguire l'upgrade, nel secondo il level up era la diretta conseguenza di un attacco follow-up ben riuscito, motivo per cui era estremamente importante assecondare le richieste dei compagni e creare le condizioni per l'innesco degli attacchi in sequenza.

In entrambi i casi, alzare il Livello di Tattica anche di un solo livello poteva portar via qualche turno prezioso. In Atelier Ryza 3, invece, non solo accrescere il Livello di Tattica non azzera affatto gli Action Point e non richiede il gioco di squadra, ma oltretutto incrementa progressivamente il numero massimo di AP accumulabili dai combattenti. Prendendo spunto da quanto fatto in Blue Reflection: Second Light (siete a un click di distanza dalla recensione di Blue Reflection: Second Light), lo sviluppatore ha insomma escogitato un sistema per snellire l'intero processo e movimentare in maniera significativa gli scontri, che oggi più che mai risultano adrenalinici e soddisfacenti. Tra l'altro, sappiamo già che nelle fasi avanzate della campagna le Chiavi Magiche realizzabili da Ryza impatteranno parecchio sul sistema di combattimento, garantendo tra le altre cose uno spaventoso quantitativo di AP da spendere in una manciata di secondi per mandare a segno tanti colpi consecutivi.

Alla scoperta di un mondo immenso e interconnesso

Se per conoscere tutte le diavolerie immaginate da Gust per diversificare il sistema di combattimento e soprattutto il crafting (che almeno in questa fase della campagna non ci è parso troppo differente da quello del precedente episodio) sarà quindi necessario sottoporre il titolo a una prova più approfondita, questo primo contatto con Atelier Ryza 3 ci ha dato almeno un sostanzioso assaggio della rinnovata componente esplorativa.

Riprendendo tutte le location visitabili nel primo capitolo della trilogia, cui si aggiungeranno le Isole Kark, l'immancabile Underworld e forse persino la stessa Ashra-am Baird di Atelier Ryza 2, che curiosamente compare in diverse sequenze del filmato di apertura, l'ultima fatica di Gust e Koei ci trascinerà in un mondo immenso, le cui mappe saranno interconnesse. Ricorrendo a brevi transizioni continue tra i diversi segmenti, la modalità cui gli sviluppatori hanno dato il nome di "Open Field" permetterà ad esempio di viaggiare da una regione all'altra del mondo senza alcuna interruzione ed esplorarlo liberamente, anche in groppa ai delfini e alle altre creature che Ryza potrà adottare come cavalcature per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.



A nostro avviso, poter migrare da un capo all'altro della regione di Kurken (quella da noi setacciata in sede di preview) senza limitazioni di alcun tipo agevola tantissimo le meccaniche legate all'esplorazione e alla raccolta dei materiali, che nel nuovo gioco potranno essere recuperati anche durante la corsa. Tenendo presente che persino l'avvio degli scontri coi nemici - sempre visibili sulla mappa di gioco - è pressoché istantaneo, la sensazione è che lo studio nipponico abbia davvero cercato di eliminare tutti i tempi morti (per quanto brevi) che rallentavano i passati episodi della serie.

Solo il tempo ci dirà se le numerose trovate di Gust siano effettivamente riuscite a migliorare ancora una volta la formula ludica della Trilogia Misteriosa, che da quel fantomatico novembre 2019 è sempre stata capace di sorprenderci e superare di gran lunga le nostre aspettative. Appuntamento a fine marzo per la recensione finale!