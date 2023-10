Avatar Frontiers of Pandora è avvolgente, ma ha ancora tanto da dimostrare

Dopo Assassin's Creed Mirage (qui la recensione di Assassin's Creed Mirage), Ubisoft si prepara a un altro appuntamento per il 2023. Il 7 dicembre infatti segnerà il debutto di Avatar: Frontiers of Pandora, il colossale action adventure dei ragazzi di Massive ambientato nell'universo partorito da James Cameron. Con la produzione il team vuole mostrare i muscoli di Snowdrop Engine sulle console dell'attuale generazione e farci vivere un viaggio a tema Na'vi con tutti i crismi. Abbiamo giocato a Frontiers of Pandora per più di due ore, così da avere un assaggio del gioco: un'esperienza ludica in apparenza "tradizionale", ma non per questo priva di ambizione.

Le meraviglie di Pandora

La nostra prova su PC si è svolta in streaming e con risoluzione limitata, quindi non parleremo approfonditamente del comparto grafico o del dettaglio di ogni singola superficie. Eppure il titolo di Massive sembra intenzionato a meravigliare costantemente il giocatore. Una volta presa confidenza coi comandi, abbiamo ammirato subito le alte densità e varietà della vegetazione aliena, tra alberi imponenti o dai filamenti violacei, fiori che si ritraevano al nostro passaggio e piante più pericolose, in grado di produrre scariche elettriche.



Mossi dal rispetto dell'armonia con la natura tipica dei Na'vi, nel recuperare alcuni frutti abbiamo dovuto coglierli dalla giusta angolazione tramite un minigioco. Il raccolto gentile ci conferirà dei benefici tangibili: praticandolo infatti otterremo migliori materiali per il crafting o ingredienti da cucinare. In generale, la porzione di mappa da noi visitata era limitata e non molto possiamo dirvi sulla sua reale estensione. In compenso abbiamo già attraversato diversi biomi, trovandoci dinanzi a splendidi cieli stellati o a panorami da cartolina valorizzati dalla luce diurna, coi raggi che filtravano tra gli alberi delle foreste.



Se non si fosse capito, siamo cautamente ottimisti circa l'efficacia del sistema di illuminazione e dell'impatto visivo nel suo complesso, per un'esperienza che su questo fronte potrebbe rivelarsi degna dell'attuale generazione. Grazie ai nostri sensi Na'vi, abbiamo raccolto il nettare che ci è stato richiesto da Etuwa e Nefika, per completare un peculiare rituale. Connettendosi a un insetto, la nostra protagonista ha compreso cosa stesse disturbando la quiete della terra di Kinglor: un segnale proveniente da un'antenna dell'RDA.

Per spingerci sino alle strutture della fazione nemica, nella seconda quest della demo abbiamo dovuto ottenere la fiducia di un maestoso Ikran. Giunti alla colonia di queste creature, è iniziata una scalata piuttosto lineare ma soddisfacente, complice anche una vegetazione che reagiva ai nostri movimenti in tempo reale, suggerendoci come proseguire. Il mondo di Pandora promette dunque di essere un alleato importante, da affiancare alle abilità del nostro Na'vi, che può eseguire balzi caricati per raggiungere maggiori altezze o protendersi in avanti a mezz'aria. Ad ogni modo, alla fine siamo riusciti ad avvicinare l'Ikran, ammirando la cura con cui i ragazzi di Massive l'hanno modellato (a proposito di Massive, qui la nostra anteprima di Star Wars Outlaws). Quando ci siamo gettati in caduta libera con la bestia, per rinsaldare il legame, abbiamo potuto chiamare per la prima volta la nostra cavalcatura alata, mentre alle note tribali del sottofondo musicale si è aggiunto uno splendido coro. Sì, mentre ci libravamo tra le rocce fluttuanti di Pandora con l'Ikran ci è sembrato di essere in uno dei film di Cameron, e questo crediamo sia un gran complimento da rivolgere al gioco di Ubisoft.

I combattimenti e lo stealth

Nell'avventura di Ubisoft potrete dare un nome al vostro accompagnatore alato: noi lo abbiamo chiamato Temek, il corrispettivo Na'vi della parola falco. Offrendogli del cibo per ripristinarne il vigore, terremo sempre in forma questo formidabile alleato, che ci ha convinto sia in materia di animazioni (si pensi a quando frena bruscamente per poi cambiare direzione di volo), sia per le risposte ai nostri input.



Ci siamo quindi ricongiunti con la coraggiosa Etuwa, intenzionata a contravvenire agli ordini del padre Ka'nat, leader del clan Aranahe, e scendere in guerra contro il Popolo del Cielo. Al momento non molto possiamo aggiungere sull'efficacia dell'intreccio narrativo, che si sviluppa poco prima degli eventi raccontati ne La Via dell'Acqua, o sulla caratterizzazione dei personaggi.



Siamo stati a contatto con loro per troppo poco tempo, ma in compenso sembrano esserci le premesse per trovare fazioni ricche di personaggi di spessore: spulciando nei menu infatti abbiamo trovato una moltitudine di comprimari umani e Na'vi. Assieme a Temek siamo arrivati poi nei pressi delle piattaforme volanti dell'RDA, che abbiamo hackerato con un dispositivo utile per violare le strumentazioni dei nemici. Siamo convinti che lo useremo molto spesso durante il gioco.

Quando abbiamo iniziato a far saltare in aria le piattaforme, abbiamo attirato gli elicotteri high tech dell'RDA. Le raffiche dei velivoli sono in grado di infliggere gravi danni ma i mezzi corazzati si muovono molto lentamente, dandoci così modo di distruggerli piuttosto in fretta. In groppa all'Ikran del resto possiamo utilizzare gli strumenti di morte a nostra disposizione, tra l'arco pesante dei Na'vi e il fucile d'assalto. È un parere del tutto preliminare il nostro, ma stando a quel che abbiamo sperimentato gli scontri aerei ci sono parsi più statici del previsto, a causa della scarsità di manovre difensive da parte degli avversari. Per raggiungere la base RDA potremo sia sfruttare i classici punti di interesse, sia orientarci con il minor numero di aiuti possibili, basandoci quindi solo sugli indizi presenti nella mappa, come avviene anche negli ultimi Assassin's Creed. Ad ogni modo, per disattivare i macchinari nella nostra lista ci siamo addentrati nel campo nemico col favore delle tenebre: il buon level design dell'area ci ha permesso di nasconderci nelle pozze d'acqua, così come di passare rapidamente da una struttura all'altra per eliminare gli uomini di guardia.



Mentre i soldati a piedi sono facilmente assassinabili con una freccia ben piazzata, bisogna prestare più attenzione a quelli in esoscheletro, che soprattutto in gruppo hanno rappresentato una seria minaccia per la nostra Na'vi. Con un maggior numero di armi nell'inventario e rami di abilità più sviluppati, lo scontro aperto con questi avversari corazzati potrebbe diventare più abbordabile. Nella demo però, seppur non particolarmente reattivi, i nemici ci hanno schiacciato un paio di volte con la loro superiorità numerica e la loro potenza di fuoco.



Nelle battaglie è possibile usare i sensi Na'vi per scovare i punti deboli degli esoscheletri, così da distruggerli più agevolmente. Per quanto concerne la sonorizzazione e il feedback pad alla mano, il fucile di assalto ci ha piacevolmente colpito, al pari degli archi, con la traiettoria delle frecce che cambia a seconda della forza profusa nel tendere la corda. Prima di fornire un'opinione definitiva sulla qualità dell'arsenale, attendiamo comunque di provare strumenti come il fucile a pompa e il lanciarazzi, senza contare che restano da scoprire le reali possibilità d'utilizzo di gingilli come l'asta per piazzare esplosivi.



In ogni caso, durante le sparatorie, abbiamo trovato un po' eccessivi il numero e le dimensioni degli indicatori a schermo, che sono riusciti a distrarci in più di un'occasione. Quando si viene scoperti in zone piene di soldati bisogna poi subito trovare un riparo: una volta allertati, nella nostra partita i nemici non sono tornati più a uno stato di quiete. Anche i soldati che non ci hanno individuato, ma hanno soltanto avvertito la nostra presenza, sono rimasti sempre guardinghi nei pressi della loro posizione. Potrebbe essere questa una feature molto stimolante durante l'approccio stealth, ma attendiamo di saggiarne l'effettiva implementazione nel gioco completo.

Lo sviluppo del personaggio e le attività secondarie

Per la prova, il team ha preparato un Na'vi con alcune abilità già sbloccate e in possesso di indumenti e oggetti di varia rarità. Nella nostra avventura chiaramente ne creeremo uno a piacimento e ai banchi da lavoro potremo realizzare vesti d'ogni sorta, in grado di offrire resistenze elementali a specifici attacchi. Armi e abiti si potranno arricchire inoltre con mod applicabili in appositi slot.

Vitale per la crescita del protagonista sarà anche lo sviluppo dei vari rami di abilità, utile a estendere il numero di oggetti curativi trasportabili, a migliorare la forza in battaglia e altro ancora. Il personaggio principale è infatti uno degli ultimi sopravvissuti del clan Sarentu, una caratteristica che gli permette di accedere a ulteriori skill che potrebbero modificare concretamente l'esperienza di gioco. Dopo aver ottenuto un numero sufficiente di talenti in un ramo e aver completato una sfida ad hoc, potremo ad esempio guadagnare la possibilità di rialzarci dopo una sconfitta e tornare a combattere. Inutile dirlo, per guadagnare punti abilità potremo terminare le molteplici attività secondarie offerte dal mondo di gioco. Purtroppo, le missioni opzionali costituiscono la componente della demo che ci ha impressionato di meno. Gli incarichi di contorno più complessi ci sono parsi strutturati in modo schematico, mentre altri si sono rivelati sin troppo basilari nella forma.



Ad esempio, dopo aver parlato con un personaggio abbiamo atteso il calare della notte presso un falò, per poi indagare sull'origine di un misterioso segnale. Dopo aver trovato una comunicazione dell'RDA siamo tornati dal committente per riferirgli quanto scoperto e la missione è finita. Durante l'esplorazione ci siamo avventurati nell'area di uno schianto e, in una fase francamente dimenticabile, ci è stato chiesto di unire indizi tra loro per ricostruire l'accaduto.

Soltanto dopo aver trovato il sopravvissuto siamo tornati al luogo dell'incidente per recuperare la nostra ricompensa, apparsa per magia nella zona che avevamo già ispezionato. Insomma, un lavoro di scrittura non proprio encomiabile. Oltre a cercare antichi totem Sarentu, custodi di misteriosi segreti, e a liberare splendidi animali dalle gabbie dell'RDA, abbiamo anche contribuito alle necessità del clan, donando oggetti ai suoi membri, con conseguenze effettive ancora tutte da scoprire. Complice la piacevolezza dell'esplorazione, non abbiamo per fortuna mai avvertito un senso di reale pesantezza nel completamento di queste side quest, al netto di una struttura non certo stimolante. Attendiamo infine di studiare a fondo i comportamenti della fauna di Pandora, nonché di far guarire le zone inquinate, scacciando i soldati dell'RDA a suon di proiettili. Ci auguriamo solo che l'offerta secondaria continui a risultare valida anche dopo aver speso diverse ore nel mondo creato da Massive, quando il "fattore meraviglia" si sarà naturalmente attenuato.