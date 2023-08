Baldur's Gate 3: il nuovo re dei gdr? La lunga prova prima della recensione

Dopo un triennio passato a fantasticare su quel - potenziale - crogiolo di meraviglie che risponde al nome di Baldur's Gate 3, sulle vivide promesse di sontuosi sollazzi proferite da un team che nel tempo è divenuto sinonimo di goduria ruolistica, i cancelli dei Reami Dimenticati si sono finalmente dischiusi per accogliere i videogiocatori nell'abbraccio di un sequel lungamente desiderato, rimasto una chimera per oltre due decenni.



Sebbene il gioco ufficialmente disponibile da un paio di giorni, per poter leggere la nostra recensione dovrete attendere ancora un po' di tempo, quello che ci servirà per spolpare fino all'ultimo lembo di epicità l'avventura plasmata da Larian Studios, ragionevolmente restii a condividere il risultato delle loro fatiche prima di averlo tornito a dovere. In attesa di essere anche noi pronti a offrirvi un resoconto dettagliato del nostro viaggio nel Faerûn, vi proponiamo un compendio di impressioni preliminari che speriamo possa titillare i vostri appetiti. Anche perché qui parliamo di un banchetto pantagruelico.

Un sogno divenuto realtà (speriamo)

Partiamo subito col ribadire l'ovvio: 25 ore non sono assolutamente sufficienti per esprimere un giudizio critico sull'opus magnum di Larian Studios, e pertanto le considerazioni a seguire vanno interpretate come una naturale estensione delle stime fatte in sede di early access, contestualmente consolidate dal lavoro di rifinitura portato avanti dal team belga negli ultimi tre anni. In buona sostanza, al momento non siamo in grado di stabilire se le - meravigliose - impressioni suscitate dal primo atto dell'avventura saranno confermate appieno dai due capitoli successivi, ma le prospettive sono indubbiamente rosee.

A maggior ragione tenendo in considerazione come le modifiche messe a punto dallo studio Swen Vincke, che mantiene il primato mondiale per la sfiga stocastica, abbiano reso l'esperienza significativamente più organica ed efficace, sempre con l'obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra le regole della 5a edizione di D&D e le esigenze di una trasposizione videoludica. La scelta di eliminare i vantaggi statistici legati alle razze giocabili, ad esempio, potrebbe essere vista come un passo falso sul viale dell'ortodossia ruolistica, ma in realtà si tratta di una virata con conseguenze positive sulla libertà d'espressione concessa all'utenza. Nella schermata di creazione del personaggio, arricchita con opzioni di personalizzazione inedite, nuove sottoclassi e razze (dragonide e mezz'orco), è infatti possibile assegnare liberamente due bonus che non dipendono direttamente dalla selezione effettuata: due punti da aggiungere ad un attributo, preferibilmente quello principale della classe scelta, e un altro da destinare altrove. L'obiettivo è chiaramente quello di concedere ai giocatori la possibilità di determinare l'aspetto del proprio avatar in totale autonomia, senza dover necessariamente sottostare a logiche "matematiche".



Sulle stesse note, anche la possibilità di effettuare il respec del personaggio può essere inquadrata come un'inclusione "apocrifa" rispetto al canone di D&D, ma allo stato dei fatti risulta quantomai affine alla filosofia di una produzione che, tra le altre cose, punta a coinvolgere una platea il più possibile ampia, non certo limitata ai soli amanti del gioco di ruolo cartaceo di Wizards of the Coast, né ai fan storici della serie.

Allo stesso tempo, però, Baldur's Gate rappresenta la migliore via d'accesso al gdr creato dal compianto Gary Gygax, proprio per la sua sorprendente capacità di trasporre in formato digitale le sensazioni che si provano a condividere un tavolo con una masnada di accaniti lancia-dadi, pronti a far fronte comune contro il master (bastardo) di turno. Insomma, la fedeltà al canone dell'esperienza "pen and paper" va ben oltre i limiti del regolamento, grazie soprattutto ad una fitta ragnatela di svincoli narrativi con conseguenze consistenti e significative, posta al centro di un gameplay modellato per far sì che i giocatori percepiscano chiaramente l'impatto delle proprie azioni, anche di quelle all'apparenza trascurabili.

Un'epopea in costante divenire

Per quanto al momento sia difficile valutare la reale portata dei crocevia decisionali disposti lungo il cammino del giocatore, già nel primo atto è appare chiaro l'impegno profuso dagli sviluppatori nella costruzione di un'epopea pienamente "reattiva": un maestoso mosaico di storie grandi e piccole, cesellato per assecondare senza grandi cedimenti le iniziative dei suoi protagonisti, che si tratti di scelte da compiere, prove da superare o stravaganti esperimenti ruolistici.

Come anticipato nel nostro primo articolo sulla versione Early Access di Baldur's Gate 3, uno dei punti di forza del titolo è proprio la sua tendenza a sorprendere con degli straordinari esercizi di causalità, che vanno a rinfoltire con generosità il novero delle possibilità d'approccio a disposizione della platea, manifestando una grande armonia tra i sistemi chiave del gameplay. L'arborescenza del quest design va dunque a braccetto con una strutturazione degli scenari altrettanto articolata, resa ulteriormente malleabile con l'inclusione delle meccaniche d'interazione ambientale viste nei due Divinity: Orginal Sin. La manipolazione degli elementi presenti nel mondo di gioco può infatti avere ripercussioni di rilievo tanto sull'esplorazione, quanto sulle sorti degli scontri disposti sul cammino tracciato dalla campagna, molti dei quali posso essere agilmente evitati con una buona dose di chiacchiere. Qualora questo non fosse possibile, o nel caso vogliate semplicemente riempire di mazzate l'avversario di turno, potrete contare su un sistema di combattimento profondo e ben congegnato, sostenuto da meccaniche di progressione egualmente raffinate. Come detto, l'ortodossia di D&D non è stata del tutto mantenuta, ma le modifiche apportate ci sono sembrate nel complesso più che ragionevoli, al netto di qualche fisiologico squilibrio.



A questo proposito, ci teniamo a precisare che il bilanciamento generale del gioco non mostra - almeno per ora - fluttuazioni particolarmente gravi, fatta eccezione per quelle disparità situazionali che derivano direttamente dal materiale d'origine, in parte rielaborato proprio per dare ad ogni archetipo la giusta dignità. In questo senso, il lungo periodo passato in accesso anticipato ha certamente avuto effetti positivi sul kolossal di Larian, benché permangano alcune piccole asperità già percepite sul tragitto verso il lancio.

Sebbene il team abbia risolto gran parte dei problemi relativi a missioni o dialoghi "rotti", capita ancora di incappare in qualche bug (poca roba e tendenzialmente risolvibile) durante il completamento delle questline, o in una manciata di conversazioni non perfettamente coerenti con la narrazione corale. Al netto di questi occasionali incidenti, largamente giustificabili in virtù dell'eccezionale complessità del gioco, possiamo confermarvi che Baldur's Gate 3 finora non solo si è dimostrato all'altezza delle - sensazionali - aspettative maturate dal 2020 ad oggi, ma mostra di avere tutte le carte in regola per ascendere al rango di nuovo paradigma di genere.

Lo splendore del Faerûn

Ognuno degli ingredienti della ricetta messa a punto da Larian Studios sembra quindi misurato con grande attenzione, a partire da una scrittura monumentale che impreziosisce tanto lo scenario di gioco quanto la caratterizzazione dei suoi abitanti, fino ad arrivare ad un assetto ludico in grado di offrire grandi soddisfazioni in ciascuna delle tre modalità selezionabili, che di fatto definiscono il livello di sfida dell'esperienza. Su queste note, vi consigliamo di scegliere il grado di difficoltà più basso se non siete avvezzi alle insidie dei crpg, dato che già quello intermedio può rivelarsi irto di cimenti potenzialmente letali.

Anche sul piano tecnico l'opera mostra i muscoli con un comparto grafico di tutto rispetto, a sostegno di una direzione artistica capace di convertire la sterminata lore dei Forgotten Realms in un caleidoscopio di scorci altamente suggestivi, riccamente variegati per dare corpo alle mille sfumature dell'ambientazione più iconica di D&D. Vista l'elevata qualità di elementi come illuminazione, effettistica e modellazione poligonale - soprattutto in relazione agli standard del genere - abbiamo particolarmente apprezzato il lavoro svolto da Larian sul fronte dell'ottimizzazione: fatta eccezione per qualche occasionale calo di fluidità, con la configurazione di prova non abbiamo infatti riscontrato problemi di rilievo, riuscendo a giocare in 4K senza dover rinunciare alla massimizzazione dei settaggi (con un piccolo aiuto da parte del DLSS).



Abbiamo registrato qualche incertezza in più sul fronte dell'intelligenza artificiale, in particolar modo per quel che riguarda la gestione dei movimenti di avversari e compagni, ma nulla che potesse intaccare in maniera consistente la godibilità del gameplay. Va da sé che ognuna delle osservazioni fatte finora vanno inquadrate nella cornice di un'analisi ancora in divenire, che potrebbe confermare o ridimensionare gli entusiasmi delle prime ore.

D'altronde quello di Larian è indubbiamente un progetto titanico e straordinariamente ambizioso, difficile da portare a termine senza lasciarsi alle spalle storture più o meno significative. Basti pensare alla valanga di interconnessioni narrative che vanno messe a sistema nel passaggio da un capitolo e l'altro, per fare in modo che i giocatori continuino a sentirsi padroni del loro percorso tra le maglie della narrazione. Dal canto nostro, però, non possiamo che guardare con ottimismo e bramosia le ore che ci separano dai titoli di coda, nella speranza di poter infine aggiungere Baldur's Gate 3 al pantheon dei campioni del genere.