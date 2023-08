Banishers: una storia a tinte horror dagli autori di Life is Strange

Tra i giochi annunciati a sorpresa durante l'edizione del 2022 di The Game Awards, Banishers Ghosts of New Eden ha saputo catturare l'attenzione del pubblico per diversi motivi. In primo luogo perché al timo della produzione troviamo lo studio francese Don't Nod, già salito all'onore delle cronache per titoli come Remember Me e Twin Mirror (ecco la recensione di Twin Mirror) ma, soprattutto, per la celebrata serie di Life is Strange. In seconda istanza, questo nuovo progetto segna il rinnovamento della collaborazione con il publisher Focus Home Interactive con cui il team parigino ha portato sul mercato Vampyr (qui la nostra recensione di Vampyr), un Action-RPG criminalmente sottovalutato all'epoca dell'uscita ma che ha comunque saputo collezionare consensi di critica e pubblico negli anni a venire.



Si trattava della dimostrazione, già timidamente espressa da Remember Me nel 2013, che Don't Nod poteva applicare con successo le brillanti doti di storytelling della sua squadra di sceneggiatori a un videogioco d'azione con tutti i crismi, impreziosito da una componente RPG piuttosto ben articolata. E proprio alla stessa categoria videoludica appartiene anche Banishers: Ghosts of New Eden, un affascinante viaggio nel cuore dell'America alla fine del 1600 che unisce la tipica, dettagliata narrativa dell'azienda francese fatta di dialoghi a scelta multipla e complesse decisioni morali con un gameplay solido e soddisfacente.

Fin dove vi spingereste per salvare la persona amata?

I due Banishers che danno il nome all'opera sono Red mac Raith e Antea Duarte, una coppia di cacciatori di fantasmi, spettri e altre amenità impegnati nel duro compito di affrontare la terribile piaga che sta affliggendo la fittizia New Eden, nello Stato del Massachusetts.

Nel mezzo di una missione particolarmente rischiosa, però, Antea è caduta vittima di un letale agguato da parte di un'entità di eccezionale potenza che ne ha separato il corpo materiale dallo spirito, trasformandola in uno di quegli spettri che ha giurato di estirpare dalla faccia della Terra.L'anima della donna, dunque, si trova contesa tra la vita e la morte, con Red che dovrà partire per un'avventura disperata, densa di ostacoli e minacce terrificanti per tentare di invertire il processo e potersi, finalmente, ricongiungere con la sua amata. La storia di Banishers: Ghosts of New Eden adotta un prospettiva alquanto interessante che gioca sull'atavico dilemma che attanaglia il duo di protagonisti: anche se trovassimo un modo di ridare una forma corporea alla nostra amata, quale sarà il prezzo da pagare per liberarla dalle catene della morte? La nostra prova inizia qui, nel periodo immediatamente successivo al tragico avvenimento che ha coinvolto i due amanti, con Red che si ritrova alle porte di un avamposto apparentemente tranquillo nelle terre del New England immaginato da Don't Nod.



Dopo aver scambiato due chiacchiere con gli abitanti del luogo, alcuni dei quali possedevano stuzzicanti informazioni sul passato della regione, ci dirigiamo presso il domicilio di Thickskin che ci assegna la nostra prima missione da Banishers: la quest denominata 'The Beast'.

Una creatura misteriosa, famelica e assetata di sangue, si aggira nei boschi circostanti e ha già massacrato chiunque abbia tentato di fermarla nonché decimato tutte le carovane di merci che avrebbero dovuto portare approvvigionamenti al villaggio. La situazione è davvero disperata e solo un cacciatore del nostro calibro può avere qualche possibilità di ridare al popolo una speranza per il futuro.



Non c'è tempo da perdere: recuperato il nostro equipaggiamento e un'arma aggiuntiva da Kate, ci addentriamo nella foresta e iniziamo a seguire la lunga scia di sangue e morte che la Bestia ha lasciato dietro di sé fino a ad arrivare nelle profondità della selva dove ci aspetta uno scontro parecchio impegnativo. Qual è la verità dietro questa improvvisa esplosione di violenza?

Quale segreto si cela nel passato delle sorelle Newsmith? È possibile che l'esistenza di questo orribile mostro sia collegata a ciò che è successo alla malcapitata Antea? Tutte queste domande troveranno via via risposta nel corso dell'esplorazione grazie ad una narrativa emergente di notevole valore che svela continuamente nuovi dettagli sugli agghiaccianti eventi che si stanno verificando in tutto il New England per mezzo di note, documenti e dialoghi extra sparsi un po' ovunque nel mondo di gioco.



La missione in questione, The Beast, è altresì caratterizzata da una serie di sviluppi inaspettati in un intreccio che ha saputo coinvolgerci fin dalle prime battute, condurci per mano attraverso alcune sconcertanti rivelazioni e portarci, infine, ad una conclusione dalle pesanti implicazioni morali.

Ovviamente non possiamo avere certezza che la qualità della storia rimanga costante per tutta la durata della campagna ma le sensazioni che ci ha restituito questa prima prova e il prestigioso curriculum del team responsabile dello sviluppo lasciano ben sperare. I toni della narrazione risultano sufficientemente gravosi e le tematiche generali appaiono già da ora piuttosto adulte e mature da regalare al pubblico una favola dark davvero memorabile. Non vogliamo anticiparvi nulla per lasciare intatto il gusto della scoperta ma possiamo dirvi che, anche in questo caso, Don't Nod sembra aver messo sul piatto una sceneggiatura di buon livello che affonda le proprie radici in un immaginario oscuro e violento per raccontare una storia d'amore impossibile dai risvolti tragici che non vediamo l'ora di sviscerare a fondo in sede di recensione.

Il corpo e lo spirito

La struttura di gameplay di Banishers: Ghosts of New Eden mutua in toto quella tipica dei maggiori esponenti del genere Action-RPG con un sistema di combattimento diretto, viscerale e appagante ma anche con alcune contaminazioni da Gioco di Ruolo che vale la pena analizzare. Tanto per cominciare, sia negli scontri che nelle fasi esplorative, il legame spirituale tra Red e Altea viene sfruttato per creare dinamiche di gioco abbastanza peculiari dal momento che si può passare in tempo reale da un personaggio all'altro con la semplice pressione di un tasto e utilizzare le abilità innate di entrambi per venire a capo delle diverse situazioni.

In battaglia, ad esempio, Red può fare affidamento sulle sue spiccate doti da guerriero per eliminare gli avversari in furiosi duelli corpo a corpo impugnando una spada e una torcia oppure colpire dalla distanza con un potente moschetto mentre Antea possiede una serie di tecniche basate sui suoi poteri arcani che le consentono di abbattere in pochi colpi gli scudi di alcuni avversari oppure di scatenare devastanti esplosioni che causano danni ad area.



La corretta gestione dei punti di forza e delle debolezze del duo di protagonisti sarà di vitale importanza per disfarsi rapidamente dei nemici e ottenere la vittoria sul campo di battaglia: se si decide di impersonare per troppo tempo Antea si può rischiare di consumare del tutto la sua energia vitale e di non poterla richiamare in caso di necessità mentre se si predilige il solo Red è facile essere soverchiati dalla potenza degli spiriti maligni. In entrambi i casi, comunque, va detto che Don't Nod è riuscita a conferire al combat system di Banishers una certa solidità nonché a caratterizzare efficacemente i due diversi approcci alla lotta della coppia. Mentre Red sfoggia uno stile più metodico intermezzato da frequenti tiri a lunga gittata col moschetto, Antea mette in mostra una maggiore aggressività con colpi poderosi capaci di fare vacillare anche i mostri più coriacei.



Anche lo schema di comandi ricalca in fedelmente quanto visto nella stragrande maggioranza dei titoli omologhi: c'è un tasto dedicato ai colpi veloci, uno a quelli pesanti e uno a quelli a distanza ma anche un pulsante per le parate e uno assegnato alle schivate. Queste ultime non ci hanno convinto appieno a causa di un'animazione troppo breve e legnosa che rende difficile con efficacia tutti i colpi in entrata.

Ad ogni modo, il marcato dualismo tra Red e Antea si riflette anche nelle fasi di esplorazione dei vari ambienti che compongono la campagna. Laddove l'uomo può spostare oggetti o usare il moschetto per liberare la strada da specifici ostacoli, la donna può dare fondo ai suoi poteri mistici per creare nuovi percorsi, proiettarsi in zone altrimenti inaccessibili oppure entrare in risonanza con echi del passato e rivelare importanti indizi bonus.



A tal proposito, sebbene la struttura del level design appaia - almeno per il momento - abbastanza basilare, se si decide di abbandonare la via maestra e di perdersi nello scandagliare tutte le diramazioni alternative, capita spesso di imbattersi in incontri inattesi o in preziosi collezionabili da raccogliere, perciò vale sempre la pena??L'esplorazione in quanto tale, inoltre, viene promossa anche dalla presenza di numerosissimi materiali da accumulare nell'ottica di utilizzarli per il crafting di oggetti, cure e altri strumenti utili. Nel corso della nostra prova non abbiamo potuto entrare molto nel dettaglio di questo aspetto del gameplay ma torneremo sicuramente a parlarne in futuro.

Ciò che, invece, abbiamo visto è il sistema di checkpoint adottato da Banishers, molto simile agli ormai iconici falò à-la Dark Souls, disseminati in punti prestabiliti della mappa (invero non sempre disposti accuratamente, spesso troppo lontani o troppo vicini tra loro) e utili per rifiatare tra un duello e il successivo. Presso questi punti di salvataggio è anche possibile riempire le fiale di cura, migliorare l'equipaggiamento o potenziare le abilità dei nostri eroi spendendo i punti esperienza nell'immancabile albero delle abilità. Sotto questo aspetto, ci duole segnalare che l'HUD dei menu non è sempre chiaro e intuitivo come ci saremmo aspettati e, almeno all'inizio, si fa un po' fatica a capire come impiegarli al meglio per ottenere i vantaggi desiderati. Siamo sicuri, però, che Don't Nod possa ritoccarli e migliorarli nei mesi che ci separano dall'uscita nei negozi. Nota di merito per la boss-fight presente alla fine di questa prima ora e mezza di giocato con una creatura di proporzioni generose che, pur non avendo pattern di attacco particolarmente complessi, si è resa protagonista di una battaglia all'ultimo sangue alquanto elettrizzante.

Tecnica e arte

Sotto il profilo tecnico e artistico, infine, la versione di Banishers: Ghosts of New Eden che abbiamo potuto provare è stata contraddistinta da molte luci e qualche ombra. Da un lato della medaglia troviamo una modellazione poligonale di pregio, texture di qualità, animazioni gradevoli e un'effettistica convincente mentre dall'altro, la direzione artistica ci è parsa meno ispirata di quanto fosse lecito aspettarsi.

Sia chiaro, il New England del team parigino è un posto tanto spettrale quanto affascinante da esplorare ma il look dei personaggi e soprattutto quello dei nemici non ci è sembrato, almeno per il momento, altrettanto straordinario. Naturalmente si tratta di una build ancora in fase di definzione, con evidenti problematiche di ottimizzazione che andranno sicuramente risolte nella versione finale. Discorso simile anche per il doppiaggio in inglese, graziato dalla brillante scelta di includere dialoghi in lingua arcaica, adatta al contesto storico trattato, ma recitato non sempre con la giusta intonazione.