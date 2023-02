Bayonetta Origins: Cereza come Okami e Alice nel paese delle meraviglie

Nessuno si sarebbe mai aspettato un ritorno a così stretto giro della strega più amata del mondo videoludico. Bayonetta 3 è arrivato su Nintendo Switch lo scorso 28 ottobre (potete recuperare qui la nostra recensione di Bayonetta 3), eppure Cereza non vuole saperne di abbandonare gli schermi dei videogiocatori: l'annuncio dello spin-off Bayonetta Origins: The Lost Demon è stato un graditissimo fulmine a ciel sereno che ha rischiarato la serata dei The Game Awards, sorprendendo i fan con uno stile grafico del tutto diverso da quello cui la saga principale ci ha abituati, oltre che con delle meccaniche di gioco completamente nuove.



Ci siamo avvicinati con curiosità alla nuova avventura di Cereza, qui bambina e alle prime armi con le arti magiche delle streghe di Umbra. Accompagnata dal demone Cheshire - una vista familiare per coloro che hanno giocato Bayonetta 3 - la piccola si addentra nella foresta di Avalon, piena di pericoli, ma anche di occasioni per mettere alla prova le sue abilità. Vi raccontiamo di questo viaggio fiabesco dipinto con colori pastello nella nostra prova di Bayonetta Origins: The Lost Demon.

Persi nella foresta

La trama di Bayonetta Origins viene presentata sotto forma di un libro, le cui pagine ospitano disegni in movimento che raccontano la storia della piccola Cereza e del suo legame con il demone Cheshire. Le primissime battute di gioco ripercorrono le vicende che hanno portato alla nascita della bimba, frutto dell'unione proibita tra un saggio di Lumen e una strega di Umbra, e quindi all'imprigionamento della madre della piccola.

Disperata, Cereza viene emarginata dalla sua stessa comunità e spinta al confine dell'insediamento delle streghe, vicino alla foresta di Avalon, dove la potente Morgana accoglie la bambina e le fa intraprendere un impegnativo apprendistato.



Per proseguire con la narrazione, bisogna sfogliare le pagine del libro: una scelta di design elegante e felice, capace di esprimere alla perfezione il tono fiabesco che permea tutta l'avventura di Cereza.

Pronta a fare di tutto per liberare la sua mamma, la piccola strega decide di seguire la visione di un lupo bianco e di un ragazzo misterioso, che le promettono di donarle un potere tale da rendere possibile la realizzazione del suo desiderio più grande. Per rincorrere il lupo bianco, però, Cereza deve addentrarsi nella pericolosa foresta di Avalon, luogo in cui risiedono le fate, affamate di carne umana e pronte a fare di tutto per eliminare l'intrusa. Assistiamo ai primi incantesimi e ai primi fallimenti di una strega in erba che non si rassegna e vuole a tutti i costi conseguire gli stessi poteri di Morgana e di sua madre: ecco che l'evocazione di un demone la porta a fare conoscenza di Cheshire, appena nato all'Inferno, il quale prende possesso del gatto di pezza regalato a Cereza da sua mamma, pronto a difendere la streghetta dalle minacce che si celano nella foresta.



Nel complesso, il tono narrativo sognante e le sorprese che riempiono la selva di Avalon permettono di comprendere quanto PlatinumGames abbia guardato al romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll per creare un contesto incantato, ma al contempo pieno di pericoli, in cui una bambina si trova a mettersi in discussione e a scoprire le proprie abilità.

Bayonetta Origins: The Lost Demon vede Cereza come novella Alice, accompagnata - non a caso - proprio dal gatto Cheshire, in un'avventura che sembra essere capace di parlare sia agli adulti, sia ai ragazzi, ampliando potenzialmente l'audience degli appassionati di Bayonetta: abbiamo potuto constatare come il gameplay sia stato adattato di conseguenza, proponendo meccaniche semplici e intuitive e anche un gran numero di impostazioni di aiuto.

A tempo di musica!

Uno degli aspetti più apprezzati di Bayonetta è la sua eleganza: la strega di Umbra ha movenze sublimi ed esprime la propria potenza mantenendo sempre un occhio verso le apparenze. Quanto alla piccola Cereza, lei non ha l'estetica camp e i modi sopra le righe della sua versione adulta, bensì esprime una spiccata propensione per la musica e la danza classica. Ciò è illustrato alla perfezione nella prima meccanica di gameplay cui veniamo introdotti in Bayonetta Origins: il Battito di Strega.



Inclinando la levetta L nella direzione delle lune che compaiono a schermo, Cereza compie i passi di una danza magica che le consente di far crescere le piante e interagire in vari modi con l'ambiente intorno a lei.

Così, da un piccolo germoglio può nascere un enorme fiore che le permetterà di procedere e addentrarsi nella foresta di Avalon, superando ostacoli e dislivelli. Se non si riesce a tenere il tempo, niente paura: il procedimento può essere completamente automatizzato. Cereza può anche scegliere di bloccare i nemici in un groviglio di rovi, così da riuscire a oltrepassarli indenne. La piccola, infatti, non è ancora dotata degli immensi poteri offensivi che la contraddistingueranno da adulta, ma questa fragilità è controbilanciata dall'aggressività di Cheshire, che viene controllato separatamente rispetto a Bayonetta, un po' come visto per Super Mario e Cappy in Super Mario Odyssey. In questo senso, Bayonetta Origins può essere giocato anche in modalità cooperativa locale, con un Joy-Con a controllare Cereza e un altro a guidare i movimenti e le mosse offensive del suo fido compagno.



È un passo a due che sembra davvero entusiasmante, sia nelle fasi esplorative sia in quelle di combattimento; in alcuni casi, Cereza e Cheshire saranno costretti a separarsi per risolvere puzzle ambientali e potersi quindi riunire. Ciò avviene spesso nei Tír na nÓg, aree della foresta in cui il potere delle fate è particolarmente intenso, in cui i due devono entrare per distruggere i nuclei che dominano l'illusione e così proseguire nel loro cammino nella foresta di Avalon.

Abbiamo apprezzato gli enigmi visti finora, capaci di fare un utilizzo creativo dei poteri dei protagonisti: la natura di Cheshire può essere poi modificata distruggendo i nuclei elementali che si trovano ad Avalon, ciascuno dei quali fornisce al demone nuove abilità utili per l'esplorazione e per fare strage tra le fate. Combinare la magia che permette alla strega di bloccare i nemici e le tecniche offensive del suo alleato è essenziale per superare indenni i combattimenti, divertenti e dinamici, con punte d'eccellenza in boss fight di ottima qualità, come quella che vede Cereza e il demone opporsi alla fata Amadán Dubh (portatrice di pazzia nel foklore tradizionale irlandese).



Nel complesso, appare chiaro l'intento di PlatinumGames - come anticipavamo poco fa - di offrire un'esperienza capace di adattarsi anche a chi non è pratico di giochi d'azione.

Le meccaniche di combattimento sono semplici e accessibili, e guardano a un illustre predecessore nel ricchissimo portfolio di Hideki Kamiya, in questa occasione nel ruolo di Supervising Director: l'indimenticato Okami, uno dei più grandi capolavori dell'epoca PlayStation 2, gemma nella corona del compianto Clover Studio ed evidente punto di riferimento per questo Bayonetta Origins. Il feeling e l'inquadratura dei combattimenti sono molto simili, senza contare il nesso tra i due titoli sul piano della direzione artistica.

Un incanto in movimento

Esattamente come Okami (per approfondire, ecco la recensione di Okami HD per Nintendo Switch), anche Bayonetta Origins, a livello estetico, vuole ricostruire il feeling di un'avventura disegnata su carta. PlatinumGames ha messo in campo il talento dei suoi sviluppatori più giovani - come precisato dallo studio - ed è impossibile non rimanere stupiti dinanzi alla magia cromatica messa in campo dagli artisti in questa occasione: la foresta di Avalon vede una dominanza dell'azzurro e del verde, e il design dei personaggi (Cereza in primis) risulta sempre azzeccato, esprimendo appieno la loro personalità.



Al momento, siamo rimasti meno impressionati dai nemici, fate tutte contraddistinte dalla medesima impostazione di base, con variazioni sul tema capaci di creare sì interessanti spunti a livello di gameplay, ma senza nette differenziazioni nell'aspetto a schermo.

Spiccano, invece, i comprimari, come gli spiritelli che Cereza può liberare nel corso del suo viaggio, ciascuno con un'estetica e caratteristiche uniche. È grazie al capo degli spiritelli, Ignis, che a un certo punto dell'avventura - suddivisa in capitoli - la strega in erba guadagna l'abilità di spostarsi tra i sentieri segreti della foresta, così sbloccando un'opzione di viaggio rapido tra i vari luoghi di riposo e di salvataggio.



La presenza di una schermata apposita per questi viaggi, che vede Cereza correre dietro a Cheshire e a Ignis, esprime alla perfezione la cura che il team ha messo in ogni dettaglio di quanto visto finora di Bayonetta Origins, impeccabile anche dal punto di vista tecnico per tutta la durata della nostra prova.