Black Desert Land of the Morning Light: una nuova regione da esplorare

Abbiamo giocato nella Land of the Morning Light, la nuova regione dell'MMORPG Black Desert Online. Per provarla siamo stati invitati ad Amsterdam negli studi europei di Pearl Abyss, alla presenza di numerosi membri del team e della CEO Lybee Park. Land of the Morning Light è basata sul luminoso periodo Chosun, un regno dinastico coreano durato per circa cinque secoli. Naturalmente, non mancano licenze fantasy e re-interpretazioni in chiave Black Desert, un gioco che dalla pubblicazione è cambiato nel tempo, mantenendo però uno stile peculiare sia sul fronte estetico che ludico.

La nuova espansione di Black Desert Online

Abbiamo giocato nella regione inedita per qualche ora, utilizzando dei personaggi già pronti e livellati per i contenuti end game. Vi parleremo approfonditamente di ogni meccanica e vi descriveremo le meravigliose location nella recensione completa: ci sarà moltissimo da analizzare, dal momento che Pearl Abyss ha inteso l'espansione come un nuovo inizio per l'MMORPG, godibile e interessante anche per i neofiti al livello 1, ossia al primo contatto con Black Desert Online.

La narrazione ha perciò un peso importante, come dimostrano le oltre 5000 linee di dialogo doppiate (anche in inglese) e i quasi 100 minuti di filmati lungo i quali si dipanano otto storie, con otto finali distinti e altrettante Boss Fight a corredo. Chi non fosse interessato alla trama, si pensi ai giocatori di ritorno dalle precedenti espansioni, non deve però preoccuparsi: ci sono tantissime attività praticabili anche senza curarsi di personaggi e questline. Un sistema di Housing rinnovato e basato sulle abitazioni tipiche del medioevo coreano vi darà l'opportunità di rilassarvi tra un combattimento e il successivo, con centinaia di oggetti d'arredo personalizzabili. C'è poi la Panokseon, un nuovo veliero con cui esplorare i dintorni dell'isola e darsi battaglia con altri bucanieri e le loro ciurme.

Boss Blitz

Gli sviluppatori hanno ideato molti mini giochi utili per vivacizzare il farming di risorse o il grinding dei livelli, ma il vero punto di svolta del gameplay di Land of the Morning Light è la modalità Boss Blitz. Dopo averli affrontati durante gli incarichi dedicati alla storia, gli otto formidabili avversari restano a nostra disposizione nelle loro arene.

Chi vorrà mettersi alla prova potrà sfidarli nuovamente aumentando il coefficiente di difficoltà dell'incontro, per aggiungere pepe alle battaglie. La particolarità del Blitz sta nella natura ibrida tra single player e multigiocatore. Se si sconfigge per la prima volta un avversario con un personaggio, a un livello di sfida del match superiore a quello di base, una notifica avviserà tutti gli utenti presenti nel server. Inoltre, chi ha scelto la stessa classe di guerriero del vincitore, otterrà il livello di difficoltà successivo in automatico. L'intenzione di Pearl Abyss è stimolare la competizione globale e la "corsa al Blitz", per diventare i primi ad aver sostenuto (e superato) le lotte più ardue.

Non abbiamo ancora saggiato gli attacchi e le specialità di ogni Boss, ma quelli che abbiamo affrontato si sono dimostrati degni di nota già ai gradi di difficoltà più bassi. Se sfidati a quelli più elevati, tra l'altro, non si limitavano a diventare più duri e a infliggere ingenti danni: acquistavano anche nuovi moveset. Il profondo sistema di combo del gioco deve essere sfruttato a dovere se si vuole avere la meglio su di loro, il button mashing non è un'opzione. Oltretutto non basta avere la piena padronanza del nostro combattente per vincere. Per bilanciare la modalità e offrire a neofiti ed esperti le stesse carte in mano, Pearl Abyss ha pensato a dei potenziamenti che vanno disposti prima dello scontro nel Blitz su di un'apposita griglia, caratterizzata da tipi elementali e debolezze/resistenze che sovrascrivono le statistiche del nostro personaggio e appianano perciò il divario tra gli utenti.



Ci sono comunque classi più o meno adatte alle movenze di certi gatekeeper, ma chi studierà i setup appositi e le build sarà avvantaggiato a prescindere. Sempre a patto di aver trovato gli elementi necessari a realizzarle, perché i power up vanno sbloccati esplorando ogni angolo dell'inedito open world e rinvenendo le gemme che li contengono. L'estensione dell'isola della Morning Light è notevole: non dovrebbe essere un compito facilissimo!