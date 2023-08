Black Myth Wukong: l'action soulslike in Unreal Engine 5 picchia forte

La Cina "viaggia in Occidente", a Colonia per la precisione, con una demo di Black Myth Wukong. Una trentina di minuti pensati per permettere ai giocatori presenti in fiera di toccare finalmente con mano uno dei prodotti che di recente ha suscitato maggiore clamore nel settore videoludico.



Game Science prova a mettere a tacere le pur legittime perplessità esposte da quella fetta di pubblico poco fiduciosa della reale qualità del prodotto: Black Myth Wukong esiste davvero, e l'impatto ludico e visivo sembra di assoluto rispetto. Mitologia cinese, azione acrobatica e venature da soulslike compongono il profilo di un action che ci ha avvinti e coinvolti. Non aspettatevi la difficoltà tipica di un'opera di Miyazaki (la build della Gamescom non era particolarmente impegnativa), e guardate a Wukong più come a un gioco che, senza voler banalizzare il suo combat system, sceglie la via della spettacolarità.

I livelli e il grado di sfida

Il timer sullo schermo scorreva con una velocità quasi intimorente. Solo 30 minuti per testare quattro livelli del gioco, opportunamente separati l'uno dall'altro per darci modo di apprendere, in maniera progressiva, le caratteristiche ludiche della produzione.

Si partiva da un semplicissimo tutorial in una grotta sotterranea, culminato nel duello contro un gigantesco insetto, il Centipede Guai, e si proseguiva lungo un'area innevata un po' più estesa, in cui abbiamo trovato ad attenderci un Macaco indemoniato, armato di spada. La terza porzione ci ha condotto in un tempio, sorvegliato da una Tigre antropomorfa, e la quarta ha aperto i suoi confini, concedendoci di saggiare parte di quel design che segue la filosofia dei "soulslike", fatto di strade secondarie, altari per la rinascita, nemici impegnati in una ronda, boss secondari e primari. Ogni livello, oltre ad arricchire la struttura dell'ambientazione, portava in dote l'aggiunta di un talento prima inaccessibile, così che anche il nostro protagonista si evolvesse al pari delle minacce da affrontare. Non sappiamo se la difficoltà della demo era tarata verso il basso per l'occasione (non è raro che ciò accada, in contesti fieristici), così da fornire l'opportunità al pubblico di valutare, scacciando la frustrazione, gli elementi distintivi di Wukong e apprezzarne sommariamente le doti ludiche. Se il grado di sfida si manterrà sugli standard saggiati nella versione preliminare, ci troveremo dinanzi a un gioco che adotta l'approccio in stile "souls" in maniera moderata, non esageratamente permissiva né troppo punitiva: un equilibrio che abbiamo trovato, in tutta onestà, ben ponderato, e non ci dispiacerebbe se tale restasse anche nell'edizione definitiva.

I boss e il combattimento

I boss contro cui abbiamo battagliato, tutti sufficientemente ispirati sul piano del design, non richiedevano chissà quali tattiche d'ingaggio per essere abbattuti. La schivata rapida prima di un assalto e il conseguente contrattacco ci sono sembrati sempre la strategia migliore per atterrare ogni nemico, senza troppi patemi d'animo.



Non pare esserci, almeno attualmente, quello studio attento dei pattern avversari, quell'analisi meticolosa di ogni loro movenza tipica dei migliori "figli dei Souls".

Ma va bene anche così, in nome di una spettacolarizzazione che non intende comunque scadere nella superficialità. Wukong è un action veloce, di quelli scattanti e reattivi, dove all'intuizione deve seguire l'azione, possibilmente priva di tentennamenti. Punendo la dissennatezza e l''imprudenza, senza tuttavia pretendere troppo dall'utente, Wukong sembra chiederci di lasciare che l'agilità del protagonista detti il ritmo del nostro avanzare. È facile controllare la scimmia armata di bastone, che si destreggia con eleganza e fluidità prendendo a randellate nemici comuni ben più lenti di lei.



Sono tre le posture che potremo alternare alla pressione di un tasto: Pillar, Smash e Trust Form, ognuna delle quali modifica l'attacco pesante, la cui intensità è legata anche al riempimento - a suon di botte - di punti Focus. Per quanto passare da una forma all'altra possa effettivamente aiutarci a stordire con più facilità specifici tipi di bersagli, nel corso della nostra prova non abbiamo mai davvero avvertito la necessità di fare la spola tra le posture per massimizzare le chance di sopravvivenza.

Ben più utili sono stati invece i talenti attivi della nostra scimmia: si tratta di incantesimi suddivisi in quattro categorie, ossia Mysticism, Enhancement, Hair Magic e Tansformation. Alla prima appartengono doti come il cerchio di fuoco protettivo per danneggiare i nemici, o la capacità di immobilizzare per qualche secondo le creature ostili. Nella categoria Enhancement trovano spazio il passo d'ombra elusivo, che crea in campo una proiezione residua del protagonista, e anche l'abilità che pietrifica il nostro corpo per aiutarci a resistere agli assalti più devastanti. La voce Hair Magic ha introdotto infine il potere chiamato The Pluck of Many, grazie al quale evocare sul campo dei duplicati della nostra scimmia, che agiscono in autonomia e ci forniscono supporto in combattimento. L'ultima abilità, la più potente di tutte (almeno finora), è quella legata alla Trasformazione: con il talento Red Tides possiamo mutare sembianza in un lupo antropomorfo, nerboruto e fiammeggiante, immune ai colpi infuocati e in grado di infliggere un bel quantitativo di danni. A prescindere dalla maggiore o minore efficacia dei singoli Incantesimi, l'impressione è che l'assortimento delle skill sia misurato per permettere ai giocatori di sperimentare con build e approcci diversificati. Insomma, Black Myth Wukong ambisce a essere un sontuoso inno al combattimento.

Bisogna ammettere, in chiusura, che il dinamismo delle battaglie viene valorizzato con perizia da una componente visiva senza dubbio di grande impatto. Il merito, più che di un Unreal Engine 5 comunque appariscente, è di una direzione artistica che fa leva brillantemente sull'immaginario cinese. Piacevolezza grafica, fluidità dell'azione e solidità ludica sembrano quindi muoversi di pari passo, in una simbiosi che, in tutta onestà, ci ha rincuorato.