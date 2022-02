Bloodborne stile PS1 a 32-bit è un gioco pazzesco ed è gratis

Di fronte alla prima immagine diffusa del demake di Bloodborne per PSX molti hanno pensato si trattasse di uno scherzo, una sorta di pesce d'aprile indirizzato all'affezionatissima community del titolo di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki. Nel tempo, però, quella che inizialmente era solo un'immagine ripostata da centinaia e centinaia di persone sui social si è trasformata in un progetto completo, che dopo ben 13 mesi di sviluppo è stato finalmente pubblicato sulle pagine di Itch.io. BloodbornePSX è realtà, ed è gratis per la gioia di tutti i curiosi e degli irriducibili fan dell'originale. Quello che nessuno si sarebbe mai aspettato è che si trattasse di un videogioco fatto dannatamente bene, capace di aggirare i limiti tecnici autoimposti e diventare un omaggio davvero fedele al materiale originale.

La caccia è aperta. Di nuovo.

La community di Bloodborne è una delle più dure a morire. Nonostante il titolo From Software sia uscito da oramai quasi sette anni, i fan continuano a darsi appuntamento una volta ogni 365 giorni per ravvivare la caccia e tenere uniti i cacciatori di tutto il mondo. Non stupisce, quindi, che proprio da una community così innamorata di Bloodborne sia nato un progetto come quello in questione. Il gioco, programmato interamente dalla sola Lilith Walther, è una riedizione in scala dell'originale, ricostruito da zero con un'estetica fedelissima ai canoni degli action per PlayStation.

Siamo di fronte ad un piccolo miracolo tecnico, capace di incamerare al suo interno le atmosfere gotiche di Bloodborne e le sue meccaniche, implementate in maniera tale da risultare credibili per un titolo PSX. A stupire è la portata del gioco, che non si limita ad essere una sorta di tech demo utile per mettere in mostra le capacità nello sviluppo, ma è un'esperienza pensata per essere giocata come se fosse un soulslike a tutti gli effetti. Sono state mantenute le trick weapon, la barra della stamina e tutto il sistema di combattimento, che ha subito solo qualche piccola modifica per essere adattato allo schema dei comandi di PS1.

Distruggere per ricostruire

Se c'è qualcosa che salta all'occhio sin dai primi instanti di gioco, oltre all'amore assoluto con cui è stata eseguita tutta l'operazione di demake, è il talento sconfinato di Walther. Bloodborne PSX non è una riproduzione 1:1 di Bloodborne in versione low poly, è un videogioco pensato e realizzato con un'intelligenza pazzesca. La sviluppatrice non si è limitata ad appiccicare texture in bassa risoluzione su modelli poligonali della prima era dei videogiochi 3D, ma ha sviscerato il concept ludico di Bloodborne, riducendolo alle sue componenti fondamentali per poi ricostruirlo in questa sua nuova forma.

Ne ha mantenuto intatta l'ossatura del gameplay adattandola allo spostamento con la croce direzionale, ne ha preservato la tridimensionalità pur ancorando il movimento della telecamera ai grilletti e, soprattutto, è riuscita nella titanica impresa del replicare la splendida interconnessione delle mappe di Yarnham.



Sia chiaro, non bisogna aspettarsi una riproduzione al 100% fedele delle strade della città: la Yarnham di Bloodborne PSX è cambiata, non per mancanza di capacità di chi ha messo mano al progetto ma per necessità. Il dedalo di vicoli che, nell'originale, si apre davanti ai cacciatori appena usciti dalla clinica di Yosefka non sarebbe stato realizzabile sull'hardware limitato di PS1, quindi è stato ripensato per risultare credibile. E lo è, lo è davvero, al punto da lasciare a bocca aperta in certi frangenti per la cura fuori scala dedicata alla costruzione del level design.

Bloodborne PSX è un piccolo gioiellino, capace di dimostrare una profonda comprensione del funzionamento dell'originale e dotato comunque di una certa intraprendenza nel reinventarsi nelle piccole cose, come dimostrano le boss fight.



Parlando di scontri con le inquietanti creature, va sottolineato un altro aspetto di quelle inserite in questo demake: è incredibile come abbiano mantenuto il loro fascino nonostante il pesante downgrade grafico. Veder comparire il Chierico Belva sul ponte di Yarnham è inquietante come la prima volta, e la sua figura è minacciosa tanto quanto quella originale.

Applausi a scena aperta

BloodbornePSX è un fangame dalla caratura cristallina che non si accontenta di essere solo una forma troppo elaborata di fanservice. È un videogioco che ripropone in una nuova veste le caratteristiche che rendono Bloodborne un titolo unico e, allo stesso tempo, è un'opera capace di far rivivere l'epoca di PlayStation in tutto il suo splendore.



Lo si capisce anche solo guardando le impostazioni grafiche, che non si limitano come succede spesso ad implementare un filtro CRT all'immagine, ma permettono di regolare le scanlines, il framerate, la distorsione e persino di riprodurre un riflesso di luce molto credibile nella parte alta dell'inquadratura per imitare la curvatura dello schermo semisferico dei televisori a tubo catodico. Non si tratta di un'operazione nostalgia fine a sé stessa ma di un atto d'amore per il medium, la su storia passata e quella più recente.

A questo punto c'è da sperare che FromSoftware e Sony non si mettano di traverso e lascino correre sulle infrazioni del copyright. Sono stati infatti riutilizzati loghi e asset presi di peso dal gioco originale, in particolare per quanto riguarda il doppiaggio (ma che meraviglia risentire la voce di Gilbert provenire dalla sua casa alle porte di Yarnham), e sono stati inseriti in un comparto sonoro che emula i suoni originali come se venissero processati direttamente dalla SPU (Sound Processing Unit) di PlayStation.



Per ora nessuna delle due aziende sembra essersi mossa in tal senso, ma bisognerà monitorare la situazione nei prossimi giorni. In ogni caso, Lilith Walther merita tutti gli applausi del mondo per quello che è riuscita a realizzare in soli 13 mesi per poi distribuirlo gratuitamente a tutti.