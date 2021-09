Blue Reflection Second Light giocato per 3 ore: alla ricerca dei ricordi

Abbiamo giocato in anteprima una piccola porzione di gioco di Blue Reflection: Second Light, sequel del JRPG a turni del 2017 sviluppato da Gust Corporation e pubblicato da Koei Tecmo (al seguente link potete recuperare la nostra recensione di Blue Reflection, se vi interessa). Possiamo quindi raccontarvi le nostre prime impressioni sul titolo con qualche settimana di anticipo rispetto alla release occidentale, fissata per il prossimo 9 novembre su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Se il gioco riuscirà a convincerci dopo un primo capitolo non proprio brillante, purtroppo, è ancora presto per decretarlo, ma per il momento possiamo dirvi che la sensazione è quella di trovarsi di fronte ad un gioco di ruolo dalle meccaniche interessanti.

Ritrovare la via di casa e i propri ricordi

La protagonista di Blue Reflection: Second Light, Hoshizaki Ao, si risveglia all'improvviso in una scuola completamente deserta in compagnia di un manipolo di altre ragazze. Al suo fianco, almeno nelle prime battute dell'avventura, ci saranno le amiche Miyauchi Rena e Utsubo Kokoro, ma ben presto altre aspiranti eroine si uniranno alle peripezie dell'improbabile trio.

Nel corso della nostra prova, durata all'incirca tre ore grazie a una beta disponibile su PC, abbiamo giocato il Prologo e il Capitolo 1 di Second Light, ma nonostante la manciata di ore trascorsa con le ragazze di Blue Reflection è ancora troppo presto per esprimere un parere sulla trama dell'opera. Quel che possiamo dirvi è che il gioco vi catapulterà quasi subito nel vivo dell'azione dopo avervi brevemente illustrato le premesse della trama: come dicevamo, e come vi raccontavamo anche nella nostra primissima anteprima di Blue Reflection Second Light, Ao e le altre studentesse saranno strappate alla loro vita quotidiana e si ritroveranno all'interno di questa accademia sospesa tra la realtà e una dimensione parallela. Sole e sperdute in un mondo selvaggio e pieno di demoni, le protagoniste inoltre non ricordano nulla della loro vita precedente al risveglio nell'istituto, e il loro obiettivo (così come il nostro) sarà riappropriarsi delle memorie perdute e trovare una via di fuga per tornare a casa. Per farlo sarà necessario esplorare il mondo in cui si ritrovano e recuperare piccoli frammenti luminosi, al cui interno sono custoditi degli sprazzi di ricordi che ci permetteranno di capire meglio cos'è successo ad Ao e alle sue amiche.



L'impressione è però che l'intreccio narrativo di Second Light si rivelerà lungo e verboso almeno quanto il suo predecessore: nel corso della nostra prova, infatti, sia il Prologo sia il Capitolo 1 si sono rivelati densi di sequenze video e dialoghi abbastanza lunghi. C'è da ammettere che, almeno, il mistero legato dietro la sparizione delle protagoniste ci è parso piuttosto avvincente, e la speranza è che il prodotto finale riesca a gestire dignitosamente la trama orizzontale con le diramazioni opzionali che offrirà l'avventura, per quanto - come vi racconteremo tra poco - l'impianto ludico ci sia sembrato abbastanza lineare.





Tra battaglie ed esplorazione

Il primo elemento che ci è saltato all'occhio di Blue Reflection Second Light è di natura scenica. Parliamo comunque di un progetto dalle ambizioni ridotte rispetto ad altri colossi ruolistici del mercato nipponico, e per questo il livello produttivo dell'opera rimane piuttosto modesto soprattutto in termini di livello di dettaglio. Nonostante ciò, dobbiamo ammettere che il team di sviluppo ha lavorato piuttosto bene sulla varietà e sui colori degli scenari, e in tal senso siamo molto curiosi di scoprire tutte le numerose ambientazioni che sarà possibile esplorare nel prodotto finale.

Durante le nostre tre ore di hands-on abbiamo potuto esplorare, ovviamente, una porzione limitata del mondo di gioco, e in particolare i dintorni limitrofi all'accademia in cui si risvegliano le nostre eroine. Come vi spiegavamo in precedenza, l'obiettivo dell'avventura - almeno in origine - sarà procedere in avanscoperta in questa misteriosa realtà parallela rinominata "Faraway" dalle protagoniste, e recuperare i famosi frammenti di ricordo insieme alle risorse necessarie a sopravvivere.



Di fatto, l'incipit dell'avventura funge anche da lungo tutorial per i giocatori che hanno poca dimestichezza con la serie, ma anche per i fan della prima ora, visto che qualche piccola novità legata all'interfaccia di gameplay e ai power-up in combattimento sembra esserci.

Il cuore pulsante del gameplay sta nel sistema di combattimento, che non ci è parso granché rivoluzionato rispetto al passato. La natura di Blue Reflection: Second Light ci sembra molto vicina a quella dei classici Final Fantasy, con un sistema di lotta a turni in tempo reale basato su una sorta di ATB denominato in questa sede "Timeline". L'intero apparato turnistico si basa fondamentalmente sulla gestione di questa feature: le icone delle protagoniste, così come quelle dei nemici, si muovono lungo la Timeline collezionando Punti Etere, i quali sono poi spendibili per scagliare attacchi o lanciare abilità contro i demoni avversari. Second Light è insomma un JRPG piuttosto scolastico, ma già dalle nostre prime ore in compagnia di Ao e delle altre abbiamo potuto scorgere un sistema di progressione interessante. Salendo di livello è infatti possibile specializzare le protagoniste in svariati talenti che ne definiscono il temperamento, ed in base a quest'ultimo vi sarà concesso di potenziare una discreta quantità di attributi in base alla natura di ciascuna ragazza. Ogni personaggio giocabile avrà infatti il suo stile unico e le proprie abilità peculiari: se la protagonista predilige un sistema di combattimento a medio raggio piuttosto equilibrato, sventolando la sua lunga falce per tranciare i nemici, le due compagne di supporto che sono state al nostro fianco in questo prologo possono lottare ora dalla distanza, grazie a delle speciali bocche da fuoco, o a corto raggio, sviluppato una serie di skill utili a scatenare mosse devastanti o a supportare il party nei momenti di difficoltà.



La vera e propria novità di questo sequel è però la gestione delle trasformazioni: un elemento fondamentale, in quanto rappresenta il vero e proprio cuore pulsante di un'opera essenzialmente basata sul genere majokko, e cioè sulle storie incentrate su gruppi di ragazze ordinarie in grado di trasformarsi e votate a combattere in gruppo i malvagi e i demoni. Ora le combattenti indossano le uniformi scolastiche anche durante le lotte, e la trasformazione che permette loro di indossare i rispettivi, succinti e stregoneschi abiti da battaglia verrà innescata da particolari power-up chiamati Gear. Una differenza sostanziale nel gameplay, che rende a nostro parere il combat system del nuovo Blue Reflection un pelo più complesso che in passato.

Altra meccanica cruciale ai fini dell'esperienza è il crafting, utile (ma anche fondamentale) per generare una serie di oggetti predisposti ad innescare svariati potenziamenti in battaglia. Nel mondo di gioco sono infatti disseminate tantissime risorse con cui interagire e da collezionare, per poi sfruttarle nella "Work Room" presente tra le mura dell'accademia abbandonata in cui si siamo svegliati. Tra consumabili e oggetti chiave per portare a compimento le missioni principali e secondarie, le attività di crafting ci sono parse estremamente legate alla progressione narrativa: nel corso del Prologo, ad esempio, ci è stato richiesto il recupero di svariati oggetti necessari alla costruzione di una copertura per una porzione di tetto distrutta, e ovviamente anche gli incarichi opzionali non hanno mancato di commissionarci svariate esplorazioni collaterali.



Proprio per questo ci è sembrato che Blue Reflection: Second Light si esponga anche ad una cospicua dose di backtracking, poiché la natura stessa di ciascuna quest ci ha indaffarato non poco in un andirivieni costante tra le zone più selvagge di Faraway e l'accademia, che quasi sin da subito si trasforma nell'hub principale delle eroine. Infine anche la sinergia con il party andrà parzialmente coltivata con qualche attività riempitiva. Tavolta, dialogando con le proprie compagne di avventura, la protagonista potrà infatti innescare alcuni dialoghi che ci permetteranno di approfondire il background di ciascuna ragazza, ma anche di salire di livello e rafforzare il legame con loro.