Borderlands 3 Proving Grounds: primo sguardo all'Endgame del gioco Gearbox

A meno di un mese da oggi, è molto probabile che una fetta piuttosto abbondante della community videoludica sarà impegnata a scaricare tonnellate di piombo e furore contro vagonate di nemici in toon shading, soggiogati dal bisogno inesauribile di accumulare tonnellate di equipaggiamento. In attesa di trasferire ufficialmente la nostra residenza su Pandora, a Colonia abbiamo messo le mani su una delle componenti dell'endgame del titolo di Gearbox e, con le armi ancora fumanti, siamo qui per parlarvene.

Frammenti di endgame

Annunciata nel corso della serata d'apertura della Gamescom, Proving Grounds è una delle attività che compongono l'endgame di Borderlands 3, quel concentrato di follia omicida e loot pantagruelico che arriverà a deliziare - si spera - le nostre giornate a partire dal prossimo 13 settembre.

Si tratta di sfide ripetibili a termpo che ci permetteranno di mettere alla prova la nostra perizia bellica contro torme di nemici infuriati, da spedire all'altro mondo con la solita dose di iperviolenza balistica e abilità assortite, cercando di soddisfare specifiche condizioni al fine di massimizzare le ricompense ricevute al termine di ogni ordalia. Per raggiungere il portale d'accesso di ciascuna arena, dovremo prima scovare le antiche iscrizioni eridiane nascoste in giro per le ambientazioni, e ottenere così le coordinate planetarie per uno dei sei campi di battaglia che saranno presenti nel gioco al lancio. Tutti i Proving Grounds condivideranno un obiettivo di base che, in linea con le priorità ludiche di Borderlands 3, ci imporranno di intombare con stile e decisione tutti i nemici presenti nell'area. Il guardiano di ogni arena ci chiederà inoltre di completare un serie di incarichi secondari, invitandoci a cercare e uccidere determinati mini boss, completare l'impresa senza mai morire o entro un certo periodo di tempo. Durante il nostro ultimo appuntamento in live col gioco, in diretta dal booth di 2K alla Koelnmesse, abbiamo potuto affrontare una di queste "prove del fuoco" che, grazie alle solide fondamenta ludiche della produzione, ci ha offerto momenti di pura esaltazione sanguinaria. In fondo, trattandosi di una naturale estensione delle dinamiche base del titolo, i pregi di Proving Grounds sono gli stessi di Borderlands 3.



A tal proposito, non possiamo fare a meno di citare uno degli elementi più interessanti di questo nuovo capitolo, ovvero la caratterizzazione di boss dotati di una buona varietà di pattern d'attacco, modellati per rendere gli scontri più vari e impegnativi, facendo tesoro della personalità unica del looter shooter di Gearbox. A fare la differenza sarà ovviamente la varietà di sfide, arene e nemici, senza considerare l'ottimo incentivo alla carneficina rappresentato dal tesoretto letale in palio: spara-proiettili di ogni forma e rarità.

Elementi sui quali, al momento, non possiamo ancora sbilanciarci. Allo stesso modo non siamo ancora in grado di definire nel tutto i tratti dell'endgame progettato da Gearbox, il cui piatto forte dovrebbe essere un manipolo di raid di alto livello. In attesa di maggiori informazioni su questi promettenti inviti al massacro, possiamo confermarvi anche il ritorno del "Cerchio della Strage", una serie di combattimenti ad orda sul modello di quelli già visti in Borderlands 2.



Niente di particolarmente articolato, solo una vagonata di nemici che andranno a comporre cinque ondate di difficoltà crescente, al termine delle quali potrete finalmente incassare la vostra sudata ricompensa in bocche da fuoco. La principale attrattiva di queste due categorie di passatempi gladiatori, fatta eccezione per l'ovvio spasso sanguinario, è sicuramente la loro natura di "fabbriche per loot", il cui valore dipenderà probabilmente dal livello di sfida selezionato, legato a doppio filo a quello dei giocatori coinvolti.

Di nuovo, però, per valutare in maniera più organica questo tassello dell'endgame dovremo aspettare di avere una visione più completa delle attività che accoglieranno i giocatori al termine dei titoli di coda. E considerando che mancano poco più di tre settimane all'esordio di Borderlands 3, è probabile che non dovremo attendere ancora molto.