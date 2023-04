Boundary: uno sparatutto multiplayer nello spazio a gravità zero

Per emergere in un mercato affollato e ipercompetitivo come quello degli shooter multiplayer online, non basta avere una buona idea ma occorre anche saperla corredare di un gameplay funzionale e avvincente, nonché di un programma di aggiornamenti robusto che possa mantenere alto l'interesse anche a dispetto di una concorrenza agguerrita. Insomma, si tratta di un'impresa piuttosto ardua anche per le software house più navigate dell'industria, figurarsi per uno studio al suo debutto.



Boundary, il titolo di esordio del relativamente giovane del collettivo Surgical Scalpels, si prefigge proprio questo difficile compito: proporre una nuova visione su questo particolare genere videoludico, tentando di renderla appetibile al grande pubblico, sempre più esigente e selettivo quando si parla di sparatutto multigiocatore competitivi. Fortunatamente, il team sembra non solo avere le idee piuttosto chiare riguardo la direzione da intraprendere con la sua opera prima, ma anche il talento necessario per offrire agli utenti un prodotto fresco, divertente e sufficientemente originale. Già, perché Boundary ha diverse frecce vincenti al suo arco ma la prima e forse più distintiva è rappresentata dall'affascinante setting scelto come campo di battaglia: la stratosfera. Abbiamo provato la versione Early Access del gioco e adesso siamo pronti a parlarvene.

Guerre spaziali

Questo peculiare shooter multiplayer, infatti, affonda le proprie radici in un immaginario conflitto tra due forze militari che si contendono il predominio a suon di piombo tra stazioni spaziali, campi di asteroidi e l'infinita immensità dello spazio siderale. Gli AstrOperatori che andremo a impersonare sono, essenzialmente, cosmonauti corazzati ed equipaggiati con armi avveniristiche (ma sempre plausibili, ndR) progettate per le sparatorie a bassa gravità.



Purtroppo non esiste, almeno per il momento, un reale approfondimento della trama né tanto meno una modalità per giocatore singolo in cui scoprire le origini di questo aspro scontro tra le unità di élite dei Solar System Defences e quelle dei Vacuum Exiles, ma è anche vero che, già dopo pochi minuti dall'avvio del gioco, è facile intuire come la narrativa non fosse un obiettivo prioritario per Surgical Scalpels.

Il menu principale di Boundary, in effetti, appare essenziale, quasi spartano, segno inequivocabile della sua natura di esperienza 'in divenire' destinata ad essere aggiornata frequentemente sotto il profilo contenutistico nei mesi successivi al lancio. Oltre al pulsante che avvia il matchmaking e l'immancabile sezione dedicata alla personalizzazione del proprio soldato, c'è solo la possibilità di affrontare un breve tutorial, utile per entrare in confidenza con i principi fondamentali del gioco e soprattutto con il suo schema di comandi.



I combattenti spaziali ideati dal team di sviluppo asiatico indossano una versione futuribile delle Tute EMU (realmente esistenti e attualmente impiegate dagli operatori della Stazione Spaziale Internazionale), adattate al contesto bellico e messe a punto per garantire totale mobilità negli ambienti a gravità zero che fanno da teatro agli scontri a fuoco del titolo.

Ecco, quindi, che gli AstrOperatori di Boundary possono muoversi liberamente nelle tre dimensioni sfruttando i reattori posti sul retro delle tute; ancorarsi agli elementi dello scenario impiegando speciali stivali magnetici in modo da avere una maggiore accuratezza nel tiro oppure, ancora, percorrere rapidamente brevi distanze utilizzando il rampino in dotazione, fondamentale per eseguire repentini cambi di direzione. Quello che sulla carta può apparire come un titolo complesso da pilotare, in realtà si è rivelato molto più accessibile del previsto grazie, soprattutto, a una mappatura dei tasti intelligente e intuitiva che rende la navigazione negli ambienti davvero piacevole. Due pulsanti sono adibiti alla regolazione dell'altitudine, uno all'aumento dell'accelerazione e altri due all'orientamento rispetto alle superfici: nel giro di pochi match si riesce a gestire correttamente il movimento dei personaggi senza alcuna fatica, e questo è un elemento di fondamentale importanza per la buona riuscita di un progetto di questo tipo.



Particolare enfasi è stata attribuita alla necessità di segnalare la posizione degli avversari tramite l'ormai consueto sistema di ping che, vista la spiccata mobilità degli AstrOperatori, può davvero fare la differenza tra la vita e la morte nelle situazioni più concitate. L'HUD, ad ogni modo, può vantare un radar ben congegnato che facilita il tracciamento della posizione dei nemici nello spazio tridimensionale.

E poi, naturalmente, ci sono le fasi di shooting vero e proprio che ricordano molto da vicino quelle della ben più blasonata serie bellica a stampo militare Call of Duty (i campi di battaglia della recensione di Call of Duty Modern Warfare 2 sono a un click di distanza). Non aspettatevi, dunque, una simulazione accurata e realistica della balistica dei proiettili come quella vista, ad esempio, nella serie Arma o, in misura minore, in Battlefield: il gioco di Surgical Scalpels, semplicemente, preferisce adottare uno stile arcade frenetico, volto a perseguire il divertimento più puro (a proposito, qui la nostra recensione di di Battlefield 2042).



Tutto questo, assieme al già citato sistema di movimento, rappresenta un netto punto di rottura rispetto alle regole di ingaggio degli shooter tradizionali, aprendo la strada a scontri spesso imprevedibili e a strategie offensive che premiano il pensiero laterale oltre che i riflessi e le abilità meccaniche. Per certi versi, data l'assoluta libertà concessa ai giocatori nella scelta delle angolazioni di tiro, le battaglie di Boundary sono più facilmente assimilabili ai duelli tra aerei da guerra, con tanto di manovre evasive da padroneggiare per sopravvivere, piuttosto che a un combattimento tra soldati di fanteria. Davvero un ottimo lavoro, in tal senso.

Se dovessimo ricercare un difetto nella formula imbastita dallo studio cinese, indicheremmo una certa inconsistenza nella registrazione dei colpi e nel time to kill, fattori che rendono un po' difficile stabilire quanti colpi serviranno per abbattere un avversario in determinate circostanze ma nulla di particolarmente preoccupante o che non possa essere risolto tramite apposite patch nelle prossime settimane.

Classi e arsenale

Gli Operatori, dal canto loro, sono suddivisi nelle Classi tipiche degli shooter tattici moderni con il soldato d'assalto Orlan che rappresenta l'agente più equilibrato e idoneo per i neofiti; il cecchino Leeway perfetto per i tiri a lunga gittata; il medico Doc capace di fornire cure ai compagni; la corazzata Fort più coriacea e adatta a proteggere gli alleati e via dicendo. Siamo, però, lontani dal concetto alla base degli hero shooter: le Classi sono ideate con il preciso scopo di adattarsi allo stile di gioco degli utenti e non costringono a profondi cambiamenti nell'approccio al gameplay.



Per quanto riguarda l'arsenale, come prevedibile, troviamo un'offerta ricca e variegata con versioni fantascientifiche di armi realmente esistenti e bocche da fuoco appositamente inventate dal team di sviluppo. Si va dal fucile d'assalto TK47, una rivisitazione del sempreverde AK47, adatto per scontri a media e lunga distanza, alla mitraglietta GSW letale a corto raggio passando, ovviamente, per un'ampia selezione di fucili a pompa, fucili di precisione, mitragliatrici leggere e pistole.

Ciò che salta all'occhio già dopo poche ore è che Surgical Scalpels ha infuso una notevole cura nella realizzazione delle armi che, di conseguenza, presentano una personalità unica e peculiare che le distingue l'una dall'altra e le rende adatte a specifici stili di gioco. L'equipaggiamento dei soldati, inoltre, può essere profondamente personalizzato tramite l'apposito menu che, anche in questo caso, ricalca quanto visto in alcune iterazioni di Call of Duty con il sistema Pick 10.



Gli AstrOperatori del gioco, infatti, posseggono un budget di venti punti che possono essere destinati a bocche da fuoco dalle prestazioni migliori, a un maggior quantitativo di esplosivi o, magari, a trasportare due armi principali sacrificando la più rapida pistola da fianco. Per di più, ciascuno dei ferri del mestiere può essere modificato applicando ottiche laser, montando calci, grip e caricatori aumentati: c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Unico neo, sotto questo profilo, è da ricercarsi nel menu dedicato alla gestione dell'inventario che potrebbe essere snellito e reso meno macchinoso, così come quello legato al sistema di progressione tra i livelli che non sempre risulta di facile consultazione.

Mappe, modalità e lato tecnico

La natura esclusivamente votata al multiplayer di Boundary rende auspicabile una discreta varietà di mappe e modalità che possano rendere interessante il titolo anche sul lungo periodo. Ed è proprio sotto questo aspetto che l'opera prima di Surgical Scalpels mostra maggiormente il fianco. Allo stato attuale, il gioco conta un totale di 5 modalità e solo 7 mappe, davvero troppo poco, specialmente considerando il prezzo d'accesso di quasi 25 euro.

Le prime comprendono le classiche varianti Team Deathmatch, Dominio, Sabotaggio, Cerca e Distruggi e Invasione (simile alla Corsa di Battlefield), tutte piuttosto divertenti da giocare, al netto di qualche piccolo problema di design che nelle modalità a obiettivi tende a concentrare gli scontri in zone fin troppo facili da difendere. Il vero problema, tuttavia, è che lo sforzo produttivo si è limitato a riproporre le modalità che tutti si aspettavano di trovare, invece di puntare su un qualche tocco di originalità che avrebbe potuto elevare Boundary al di sopra della concorrenza ed è un vero peccato vista l'originalità dell'ambientazione scelta. I livelli spaziano da stazioni orbitali in rovina a autentici campi di asteroidi passando anche per alcune ambientazioni interne più contenute e adatte al combattimento corpo a corpo. Niente di particolarmente memorabile, se non si considera l'ottimo lavoro svolto dal lato tecnico. In altre parole, ci auguriamo che l'incarnazione definitiva del gioco accoglierà un numero più generoso di contenuti, che inoltre dovrebbero far maggiormente leva sulle peculiarità della produzione.



Gli artisti dell'azienda cinese hanno infatti sfruttato egregiamente l'incrollabile Unreal Engine 4: i modelli dei personaggi, le texture e gli effetti particellari appaiono definiti ma sono gli scenari che fanno da sfondo ai combattimenti che giocano la parte del leone. Surgical Scalpels ha studiato approfonditamente le più moderne tecnologie aerospaziali e le ha fedelmente riproposte per creare un setting credibile e affascinante, con le fonti di luce che si riflettono realisticamente sui materiali metallici e sul vetro curvato del casco in dotazione agli Operatori.

Ottimo anche il comparto audio con la quasi totale assenza di musiche e una selezione di effetti ovattati che tentano di riprodurre il comportamento del suono nello spazio profondo. Un'esperienza davvero originale.