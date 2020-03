Bravely Default 2: analisi della demo per Switch del JRPG di Square Enix

Con una mossa inaspettata, nella giornata del 26 marzo Nintendo ha pubblicato un mini Direct che ci ha travolto con il solito, incredibile concentrato di trailer pieno di sorprese. Nel corso di una serrata mezz'ora, la Grande "N" ha presentato una vasta quantità di titoli vecchi e nuovi che andranno ad arricchire la softeca di Switch nel corso del 2020, nonché DLC che amplieranno l'esperienza ludica delle produzioni già disponibili sugli scaffali, come il Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo. Alcune delle produzioni mostrate appartengono a franchise già molto conosciuti, tra cui Borderlands, XCOM 2, BioShock, Catherine, Burnout Paradise e, addirittura, Panzer Dragoon. Altre sono invece nuove proposte, che puntano a toccare diversi generi per accontentare un po' tutti. Sono però i JRPG quelli che hanno probabilmente attirato di più l'attenzione degli appassionati. Tra questi spiccano sia Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, il cui trailer è stato sfruttato - non a caso - per aprire il Direct, sia Bravely Default 2, che in molti stavano attendendo con grande trepidazione.



L'inedita incarnazione del franchise è stata presentata non molto tempo fa durante la cerimonia dei The Game Awards 2019, suscitando un bel po' di clamore. Il nuovo episodio di uno dei brand ruolistici più amati della generazione 3DS, del resto, si stava facendo desiderare da molto tempo: sono passati infatti ben quattro anni da quel Bravely Second: End Layer che rappresentò uno dei migliori giochi di sempre per la piccola console Nintendo. E adesso siamo finalmente pronti per ritornare nell'universo plasmato dal producer Tomoya Asano, lo stesso che ha dato vita a un altro gioiello come Octopath Traveler.

Storia e combat system

La versione di prova si apre con una semplice introduzione del background narrativo. I canoni della serie, mutuati come sempre dal capostipite spirituale The 4 Heroes of Light, sono stati pienamente pienamente rispettati: nonostante il mondo di gioco e i protagonisti siano inediti, infatti, l'incipit narra della ricerca di quattro potenti cristalli (rappresentazioni degli elementi Acqua, Fuoco, Vento e Terra) in grado di mantenere l'equilibrio nel mondo. Un bilanciamento che sta vacillando a causa della distruzione del regno governato dalla famiglia Musa, unica protettrice dei quattro oggetti.

Un membro del casato, la principessa Gloria, scampata alla distruzione e al seguente saccheggio delle reliquie, si è imbarcata nell'ardita e disperata missione di recuperare i cristalli e riassestare lo status quo, assolvendo così alla sua missione ancestrale. Nel corso del suo peregrinare, la ragazza ha poi incontrato altri tre compagni di viaggio, che hanno deciso di seguirla.



La demo ci porta nella città di Savalon, un'oasi situata in una regione desertica e arida, dove abbiamo l'opportunità di prendere confidenza con le meccaniche di gioco di Bravely Default 2. Esattamente come i precedenti capitoli, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un JRPG basato su un un'esperienza ruolistica molto stratificata (impreziosita ancora una volta dalle "party chat" che ampliano lo storytelling), sostenuta da combat system che, in termini di densità e ricchezza, ancora oggi non teme alcun confronto.

Insomma, sembra che in Bravely Default 2 siano state riproposte inalterate le feature che hanno decretato il successo dei precedenti episodi: ritroviamo quindi lo sfaccettato sistema di combattimento a turni che tante soddisfazioni ci ha regalato in passato, nobilitato come sempre dal tratto distintivo della saga, ovvero la meccanica Brave e Default. Quest'ultima dona al combat system una profondità tattica inedita, permettendo al giocatore di scegliere l'ordine dei turni di ogni scontro. In breve, con Default, il personaggio selezionato assume una posa difensiva dotata di un pregio: sommare punti che potranno essere spesi per concatenare le gesta consecutive, togliendo l'iniziativa all'avversario tramite l'uso della meccanica Brave, la quale dà modo - in sostanza - di scatenare le azioni accumulate durante la fase di Default. In questa maniera è possibile addirittura ribaltare le sorti di una battaglia data ormai per persa. Si tratta di una feature tanto immediata quanto difficile da padroneggiare: i parametri da valutare durante gli incontri, infatti, sono molteplici e ogni singola mossa dovrà essere ben ponderata in base alla tipologia e alle debolezze dei nemici che vi si pareranno di fronte, perché gli scontri, sia quelli standard sia le boss fight, ci sono parsi decisamente impegnativi.



Torna anche l'apprezzatissimo job system, ovvero la possibilità di far cambiare "classe" ai personaggi a seconda delle esigenze del momento. Come già accaduto in passato, questo sistema variabile donerà una diversificazione contenutistica impressionante, e permetterà all'utente di divertirsi a esplorare inedite opportunità strategiche attraverso la progressiva acquisizione di abilità attive e passive, con cui arricchire il parco mosse dei membri del party.

Se, in End Layer le classi erano addirittura trenta, siamo davvero curiosi di scoprire il numero presente in questo capitolo. La demo ne propone solo cinque, forse le più canoniche per un titolo ruolistico: Mago Bianco, Mago Nero, Monaco, il versatile Tuttofare e il Fante Corazzato. Ogni personaggio ne può sfruttare due contemporaneamente, una principale (che rappresenterà anche la tipologia d'attacco normale) e una secondaria: un dualismo che estende ancora di più il ventaglio di opzioni a disposizione del giocatore.

Un quadro in movimento

Sotto il profilo tecnico, la demo ci ha mostrato un prodotto che sembra rispettare gli standard qualitativi desiderati dai fan. I tratti caratteristici della serie, anche in questo caso, tornano rivisti e potenziati nel loro impatto artistico e grafico. Non potrebbe essere altrimenti, visto i quattro anni di distanza dal capitolo precedente e il salto su un hardware decisamente più performante. Lo stile unico e inconfondibile, composto da un amalgama perfetto tra 3D e fondali 2D che sembrano dipinti dagli acquerelli, appare poi ancora più affascinante di quanto ricordavamo.

Indipendentemente dalla modalità, docked o handheld, la demo di ha permesso quindi di godere di una direzione artistica che promette faville. Eccellente, com'era prevedibile, anche la soundtrack, composta dal gruppo Revo, che firmò la colonna sonora del primo episodio. L'unico difetto che abbiamo riscontrato, al momento, risiede nel fatto che in formato portatile l'aspetto della world map tridimensionale ci è parsa leggermente sottotono rispetto alla qualità generale di questo incantevole JRPG.