Broken Veil: l'horror russo che si ispira a Little Nightmares

Dopo l'annuncio avvenuto a metà del 2021, Sinistrum Games ha distribuito ufficialmente su Steam la prima demo di Broken Veil, platform 3D dalla pronunciata vena horror. Si tratta di un titolo estremamente vicino alle meccaniche e alle atmosfere del ben più noto Little Nightmares (a proposito, avete letto la recensione di Little Nightmares 2?), che il team sembra aver preso a modello in maniera particolarmente esplicita. Non è ancora chiaro quando lo studio preveda di pubblicare la produzione, ma la porzione appena resa pubblica presenta diversi problemi che fanno pensare ad un processo di sviluppo ancora lontano dal pieno completamento.

Piccoli incubi post-sovietici

Se da un lato è lampante l'intento di Sinistrum Games di ricalcare piuttosto fedelmente il canovaccio ludico e stilistico di Little Nightmares, dall'altro è anche vero che il team ha voluto personalizzare in maniera tangibile la propria opera per darle un taglio personale. La differenza più marcata tra Broken Veil e il piccolo gioiellino sviluppato da Tarsier Studios è il setting del prodotto, che in questo caso vede il piccolo protagonista muoversi all'interno di un ambiente urbano di chiara ispirazione post-sovietica.

Stando alla descrizione del sito ufficiale, il bambino deve attraversare una non meglio precisata città est-europea in cerca di sua madre, e per farlo si imbatterà in una serie di mostruosità deformi ed inquietanti pronte ad accanirsi sulle sue povere carni indifese. Parliamo di un platform dalla chiara inclinazione narrativa in cui però la storia non viene esplicitata tramite parole o testi, ma emerge dagli ambienti in cui muoveremo i nostri titubanti passi. La demo si apre in quella che ha tutta l'aria di essere la camerata comune di un orfanotrofio decadente, e l'obiettivo è quello di riuscire a scappare senza farsi scoprire dalla crudele coppia di anziani che se ne occupa. Ogni scorcio in Broken Veil trasuda abbandono, sporcizia e povertà, e sottolinea alla perfezione l'inquietudine del ritrovarsi da soli in un luogo sconosciuto e minaccioso. A questo si aggiunge la presenza di misteriose e terrificanti presenze che sbirciano cupamente dalle finestre, entità che contribuiscono a rendere ancora più ansiogena la permanenza all'interno delle stanze in cui ci ritroveremo intrappolati.



Gli esterni, invece, raccontano un mondo forse in passato radioso, ma ora fatiscente e marcio. È facile imbattersi in richiami più o meno velati alla storia dell'Unione Sovietica come i murales raffiguranti Yurij Gagarin, che svettano su strade sudicie e popolate di esseri umani senza volto particolarmente ostili ed aggressivi.

Broken Veil eccelle nel comunicare al giocatore l'estremo e continuo pericolo nel quale è immerso, e ogni dettaglio che compare a schermo punta a intercettare questo sentimento per ingigantirlo in ogni maniera possibile.

Il disturbo del protagonista: la Prosopagnosia

Il concept stilistico di Broken Veil, o quantomeno l'idea dietro la realizzazione di tutti i mostri presenti nel gioco, ci induce a credere che il protagonista possa soffrire di Prosopagnosia. Si tratta di un disturbo che porta chi ne è affetto a non riconoscere i volti altrui e, nei casi più estremi, nemmeno il proprio.

È probabilmente per questo che gli umani che si aggirano per il mondo di Broken Veil hanno un aspetto così terrificante: il protagonista è stato strappato ai suoi affetti e catapultato in un posto che non conosce; un posto in cui le persone - di cui non è in grado di delineare il viso - finiscono per assomigliare inevitabilmente a spaventosi mostri deformi e senza espressioni. Con questo elemento potrebbe muoversi di pari passo quello che dovrebbe essere il fine ultimo del gioco, ovvero il ritrovamento della propria madre che forse non si è in grado di individuare in mezzo a questo marasma di creature spaventose.

Il risultato è uno spunto artistico e narrativo che, per quanto sia plasmato quasi sfacciatamente su un modello preesistente, appare in grado di mantenere una propria identità quantomeno dal punto di vista dell'impostazione della storia. Al solito, peraltro, la formula del protagonista bambino in lotta con un mondo costruito su misura per adulti rimane una delle più affascinanti per quanto riguarda i videogiochi horror, dove anche la disparità tra le proprie dimensioni e quelle dello spazio circostante è in grado di caricarsi di paura e timore.

Rifiniture necessarie

Broken Veil è un gioco che - almeno allo stato attuale - necessita di parecchia rifinitura. Quella resa disponibile è una brevissima demo utile a farsi un'idea più chiara delle intenzioni del team e capire quale sia la direzione che vuole intraprendere il gioco. Non c'è alcun riferimento esplicito alla trama o anche solo alle sue premesse: la versione di prova si apre in quella che sarà molto probabilmente la prima area esplorabile del titolo senza però offrire nessuno spunto narrativo.

Tutte le informazioni sulla vicenda e sul suo svolgimento sono recuperabili da Steam (dove potete anche scaricare la demo di Broken Veil) o dal sito ufficiale, ma da questa build sono state purtroppo completamente estromesse. Come già accennato, Broken Veil è un platform 3D molto semplice, il cui cuore risiede nella risoluzione di piccoli e poco complessi puzzle ambientali resi più ostici dalla sensazione di essere costantemente osservati e dalla fretta generata da questo timore. Bisogna muoversi con furbizia per evitare gli ostacoli o per interagire con lo scenario in maniera tale da modificarlo e renderlo più facilmente attraversabile, ovviamente curandosi di non allertare le creature che popolano i vari quadri, tutte letali per il bambino sotto il nostro controllo. Il piccolo protagonista di Broken Veil, infatti, è totalmente disarmato e inerme di fronte ai suoi nemici, e non può in alcun modo combattere contro di loro. Il grosso difetto della demo risiede proprio nel fatto che i controlli risultano ancora parecchio legnosi e imprecisi, colpa soprattutto di un supporto ai controller allo stato attuale praticamente inesistente.



Lo stesso vale anche per le animazioni, che sono spesso di basso livello e si dimostepoco leggibili, una mancanza che, soprattutto nella sezione finale della versione di prova, rischia di trasformarsi in un impedimento non da poco, dal momento che la sequenza di fuga che precede la conclusione della demo richiede una certa precisione ed una discreta velocità nella responsività degli input. Broken Veil resta però a suo modo un titolo affascinante che, nonostante abbia tanto (troppo?) in comune con Little Nightmares, potrebbe comunque rivelarsi un'esperienza più che rispettabile.

Sinistrum Games ha tutto il tempo per rifinirlo a dovere, ma è un peccato che abbia scelto di presentarlo al pubblico con una demo così poco curata, che in definitiva potrebbe allontanare potenziali estimatori. Ovviamente tutto questo vale finché si dà per scontato che i giocatori decidano di soprassedere dinanzi alle tante e palesi similitudini con l'opera di Tarsier Studios, che sin dai primi istanti diventa inevitabilmente un termine di paragone da considerare.