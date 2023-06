Bud Spencer e Terence Hill picchiano fortissimo in Slaps And Beans 2!

Abbiamo giocato alla demo di Slaps and Beans 2, ora disponibile per il download su Steam. Alla GamesCom 2022 avevamo già provato Schiaffi e Fagioli 2 e avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere coi ragazzi del Trinity Team (qui la nostra prova di Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2, per approfondire), quindi non vedevamo l'ora di riabbracciare il dinamico duo. Seppur breve, la versione dimostrativa - interamente doppiata in italiano - ci ha dato modo di testare una sezione interessante, con scazzottate, scampoli di trama, un minigioco e anche la risoluzione di un semplice enigma ambientale. E adesso lasciamo spazio a Bud e Terence... altrimenti si arrabbiano!



Un "giretto" a Chinatown

L'unico disponibile tra i quindici livelli all'interno della mappa è quello di Chinatown, che si apre con la coppia di piedi (quasi) piatti intenta a raggiungere un luogo imprecisato della Florida. Agli ordini del capitano Jones, i due protagonisti cominciano le indagini su un grosso giro di scommesse clandestine nelle aree di Little Italy e Chinatown, animati - come da tradizione - da scopi non propriamente nobili.



Michele Gammino nei panni di Terence Hill e Bruno Schirripa in quelli di Bud Spencer sono piacevoli da ascoltare, ma per quanto concerne le voci secondarie, si pensi a quella del barbiere, le performance ci sono parse di qualità altalenante. Molto altro c'è da vedere e sentire di Slaps and Beans 2, con le nostre considerazioni che non sono assolutamente da ritenersi definitive.



Una cosa però è chiara: il gioco sembra essere una lettera d'amore ai film del leggendario duo, e non sono solo le tracce come "Sheriff" o "Bulldozer" degli Oliver Onions a dircelo. Nelle scazzottate ci si imbatte spesso in degli sgherri dai nomi piuttosto familiari, come Attila ed Emiliano, che non esitano a prodursi in uno "scusa, capo" quando ricevono troppi schiaffi.

Ancor più rifinita, la pixel art è la perfetta base di scenari pieni di superfici frantumabili e oggetti raccoglibili, che si trasformano in mezzi per dispensare lividi e qualche ora di sonno in più ai malcapitati. I colori sono vivaci ma non troppo, perfetti per imbastire un'atmosfera rètro che - c'è da scommetterlo - permeerà l'intera esperienza. Dopo il salvataggio di un ragazzino, studioso di un'arte marziale dal nome simile all'orribile fine a cui sarebbe andato incontro se non fosse stato per l'intervento di Bud, i protagonisti si sono addentrati in un quartiere ricolmo di citazioni, anche non legate alle pellicole di Girotti e Pedersoli. La pizzeria Pit'z A Me (Mario!), la gioielleria con l'insegna "Anelli, sin dalla Seconda Era" e l'azienda produttrice d'olio Cengo (vende prodotti che non si possono rifiutare), ci lasciano pensare che Trinity Team abbia farcito anche gli altri stage di gustosi easter egg.



Ci pensi tu, socio?

Dal sequel di Slaps and Beans (qui la recensione di Slaps and Beans) ci aspettiamo livelli pieni di personalità e, stando a quanto visto nella demo, forse dotati di una certa attenzione alla varietà situazionale. In primis, se giocheremo in solitaria potremo passare a piacimento da un personaggio all'altro, ma non solo per alternare gli stili di lotta. Per terminare alcuni puzzle ambientali infatti dovremo utilizzare sia Bud sia Terence, e aguzzare la vista. Salti sui tetti, tiri di precisione e, neanche a dirlo, pugni poderosi, saranno solo alcune delle azioni per proseguire nell'avventura, che come sappiamo non mancherà d'offrire numerosi minigiochi per farci divertire con gli amici.



Riottenuti gli abiti civili per potersi avvicinare a due individui sospetti, di certo legati al giro delle scommesse, i nostri beniamini hanno dovuto memorizzare la propria carta, così da non perderla d'occhio quando è stata mischiata con le altre sul tavolo. È assai probabile che anche gli altri minigame saranno piuttosto semplici, ma non importa: se riusciranno a inframezzare con efficacia gli scontri più lunghi e concitati, avranno raggiunto il loro scopo.



A proposito di scazzottate, è chiaro che saranno - ancora una volta - il perno centrale dell'esperienza ludica. Lo ribadiamo ancora una volta: gli addetti ai lavori si sono concentrati per diversificare gli stili di lotta di Bud e Terence, e non solo per i danni inflitti o la rapidità d'esecuzione dei colpi. Maestro degli schiaffi in successione, lo smilzo pesterà il piede agli avversari di tanto in tanto, che cominceranno a saltare su una gamba sola per il dolore.



Sarà inoltre in grado di aggrapparsi ai pali della luce per sferrare calcioni a piedi giunti, come pure di oltrepassare gli ostacoli in velocità per poi terminare la mossa con una pedata. Oltre al super pugno - mossa che Terence condivide con Bud - il biondo può anche risollevare da terra i nemici storditi per continuare il pestaggio senza interruzioni. Più lento e potente del compagno, l'omone è una macchina da guerra: raccoglie gli sgherri da terra come fossero un qualsiasi altro oggetto da usare a mo' di arma e, esattamente come il suo socio, può rifocillarsi con un bel pollo arrosto e altre prelibatezze per rigenerare la propria salute.



Le reazioni dei malviventi alle manate, unite agli iconici effetti sonori, mettono in luce tutta la forza di Bud e in generale l'impegno dei ragazzi di Trinity Team nella cura della presentazione scenica del prodotto. Dagli artisti marziali, che eseguono mosse a vuoto per tentare (fallendo) di incutere timore ai due professionisti della rissa, fino alle movenze dei nostri eroi, il divertimento passa anche per le animazioni in Slaps and Beans 2, che - pur nella sua semplicità - sembra avere le carte in regola per offrire ai fan del grande duo un appuntamento nostalgico da non perdere.