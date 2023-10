Call of Duty Modern Warfare 3: Beta multiplayer tra nostalgia e modernità

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

A distanza di poche settimane dal debutto della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3, che arriverà in accesso anticipato il prossimo 3 novembre 2023, Activision ha dato il via all'ormai tradizionale fase Beta del multiplayer competitivo, che ci accompagnerà per due interi fine settimana con una piccola porzione dei contenuti che ritroveremo nella build definitiva.



È quasi superfluo dire che non abbiamo atteso un solo istante e, dal momento esatto in cui sono stati aperti i server, siamo immediatamente tornati nelle mappe rimasterizzate dell'originale MW2 per provare tutte le novità che Sledgehammer ha introdotto in questo ultimo capitolo. Se state giocando con la Beta e avete bisogno di aiuto, su Everyeye.it trovate anche la guida di Call of Duty Modern Warfare 3 con i trucchi.

Ritorno alle origini

L'impressione che si ha al primo avvio della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 è strana e non è difficile comprendere il motivo per cui molti utenti, ad una superficiale visione di un segmento di gameplay, si dicono preoccupati per l'eccessiva somiglianza al predecessore.

Dopotutto Activision ha pubblicato questa versione di prova non come un prodotto a sé stante, ma come un vero e proprio DLC accessibile dallo stesso menu che si usa solitamente per giocare a Warzone o MW2. Gli stessi menu sono identici e le impostazioni vengono per la maggior parte ereditate dagli altri titoli, al punto che non bisogna nemmeno sforzarsi a modificare il FOV o i controlli, tutti già perfettamente settati.



Pad alla mano, però, i dubbi vengono meno e si finisce travolti in un vortice fatto di nostalgia e modernità.

È vero, l'impalcatura ludica è incredibilmente simile a quella di MW2 e il fatto che non vi sia un cambio netto di setting contribuisce maggiormente a dare la sensazione di già visto, ma sotto il cofano vi sono tante piccole modifiche che si possono percepire anche solo muovendo un po' in giro il personaggio per l'arena. Il team di sviluppo non ha voluto rivoluzionare il gameplay con novità di rilievo, ma ha preferito dedicarsi ad un lavoro di rifinitura di quanto fatto da Infinity Ward, introducendo nuovamente elementi dai vecchi capitoli che i giocatori chiedevano a gran voce. L'aspetto che immediatamente risalta all'occhio è la fluidità: si percepisce che tutti i movimenti sono più fluidi ed è un vero piacere balzare da un angolo all'altro della mappa falciando gli avversari. Oltre al tanto acclamato ritorno dello slide cancel, che permette di interrompere l'animazione della scivolata, troviamo anche un'ulteriore limatura del mantling (la possibilità di aggrapparsi alle sporgenze), che funziona molto meglio che in passato.



Altro gradito ritorno è quello dei red dot, punti rossi che appaiono sulla mini-mappa quando un nemico preme il grilletto su armi sprovviste di silenziatore, elemento che consente di farsi sempre un'idea del posizionamento della squadra avversaria e muoversi di conseguenza. Ad essere cambiato è anche il TTK (il Time To Kill, ossia il tempo medio richiesto per l'eliminazione del bersaglio), che è stato lievemente incrementato.

Sia chiaro, non stiamo parlando di una modifica che stravolge il gameplay, ma quell'istante extra richiesto per far fuori l'avversario si percepisce e fornisce un minimo di tempo per reagire. Abbiamo apprezzato molto anche l'assenza di Killstreak/Scorestreak troppo invasive, fattore che ci ha permesso di giocare senza quella fastidiosa pressione esercitata da continui bombardamenti, jet, elicotteri e chi più ne ha più ne metta.



Non sappiamo se si tratti esclusivamente di una limitazione della Beta, ma speriamo che sotto questo punto di vista non vi saranno grosse differenze nella build definitiva. A proposito di Serie di uccisioni, segnaliamo anche l'introduzione di un nuovo gadget posizionabile al raggiungimento delle cinque eliminazioni di fila: il Guardian-SC. Si tratta di un piccolo strumento posizionabile che emette di fronte a lui una sorta di onda stordente che frastorna chiunque ci finisca dentro. Il fastidio derivante dall'effetto dell'oggetto è equilibrato, poiché disorienta senza però rendere inerme il giocatore, che a fatica può riuscire a venirne fuori e magari a distruggerlo per un po' di XP extra.

Tac-Stance, che sorpresa!

La verà novità in termini di gameplay è la Tac-Stance, una meccanica inedita di Call of Duty Modern Warfare 3 che abbiamo finalmente potuto provare nella Beta. Non vi nascondiamo che, almeno inizialmente, questo sistema ci ha lasciati perplessi, ma più lo mettevamo alla prova e più ci convinceva. Si tratta di un sistema alternativo di mira che si attiva/disattiva tramite la pressione di un tasto quando la modalità mirino è attiva: passando alla Tac-Stance, l'operatore inclina l'arma e diventa molto più preciso a corta e media distanza, ma la sua efficacia crolla quando il bersaglio è lontano.

È fuori dubbio che si tratti di una meccanica complessa che richiede non solo tanta pratica, ma anche una certa dose di abilità nel prevedere le situazioni. Lo switch tra le modalità, a meno che non si utilizzino perk specifici, è lento e scomodo, quindi è preferibile modificare la posizione prima di ingaggiare il nemico. Col passare del tempo, ci siamo resi conto che lo switch era diventato naturale poco prima di entrare in un edificio o, per esempio, prima di percorrere il tunnel di Skidrow.



Ad aver subito un grosso cambiamento nella forma, più che nella sostanza, è il sistema delle specialità. Innanzitutto, va precisato che tale meccanica torna alle origini e non riprende il tanto odiato sblocco progressivo visto in MW2: qui i perk facenti parte del loadout sono disponibili dal primo istante.

L'unica modifica riguarda il modo in cui vengono gestite le specialità all'interno della classe, visto che ciascuna di esse viene considerata un pezzo d'equipaggiamento. I quattro perk sono infatti rappresentati da guanti, stivali, attrezzatura e corazza. Tale struttura fa sì che ogni slot giustifichi quelli che sono i benefici derivati dal perk, come ad esempio la possibilità di scivolare più a lungo con stivali specifici o di trasportare due armi primarie grazie all'armatura. Come già detto, il cambiamento è solo formale, poiché il modo in cui funziona il tutto è pressoché identico ai passati episodi di COD. Questo non significa però che gli sviluppatori non abbiano deciso di modificare alcuni di questi bonus, che presentano vantaggi molto specifici ed in grado di esaltare determinati stili di gioco. Potreste velocizzare l'arrampicata, rendere più rapida la Tac-Stance o attivare la ricarica durante lo scatto. Abbiamo anche individuato una modifica molto interessante all'equivalente di Fantasma, il cui effetto di invisibilità agli UAV svanisce quando si resta fermi: se ciò funzionerà a dovere, i camper avranno vita breve.



Purtroppo non abbiamo avuto l'opportunità di testare il nuovo sistema delle parti di ricambio di COD MW3, che promette di sbloccare varianti delle bocche da fuoco previo il completamento di sfide speciali. L'arsenale della Beta era molto limitato e abbiamo potuto provare giusto una o due armi di ciascuna categoria, personalizzandole tramite l'armaiolo nello stesso identico modo già visto in MW2 e Warzone.

Nostalgia canaglia

Come ben saprete, il pacchetto iniziale di Call of Duty Modern Warfare 3 include ben 16 mappe dell'originale MW2. Nel corso della Beta abbiamo provato le riedizioni di Skidrow, Favela ed Estate nelle classiche modalità 6 contro 6. Osservando con attenzione le tre arene, non sono emerse particolari differenze dal punto di vista strutturale, ad eccezione di qualche minima discrepanza dovuta ad esempio al posizionamento delle auto in Favela.

Sledgehammer Games non ha quindi voluto intervenire sul design delle mappe e si è limitato a modificarne esclusivamente l'estetica: si tratta infatti di veri e propri remake delle mappe con numerose modifiche che le rendono più ricche e dettagliate, visto che il vecchio capitolo della serie proponeva scenari piuttosto spogli.



Se tornare in queste mappe ci ha fatto particolarmente piacere, non ci ha convinto del tutto la modalità Guerra Terrestre, ambientata in una porzione dell'Urzikstan che vedremo in Zombies e Warzone, ossia Popov Power Plant. Ad eccezione di alcuni grossi edifici e gru con oggetti sospesi che rappresentano un paradiso per i cecchini, la mappa ci è sembrata piuttosto anonima e il tipo di match, che coinvolge anche i veicoli, risulta parecchio caotico.

Per la maggior parte del tempo si finisce sotto il fuoco dei tiratori nemici o dei carri, i cui proiettili possono eliminare con precisione i bersagli anche a lunga distanza. Dobbiamo anche segnalare che la modalità in questione è del tutto priva dei bot visti in MW2, una scelta che rende l'esperienza di gioco su questi enormi campi di battaglia abbastanza diversa, anche per via della presenza di aree scarsamente popolate e di altre in cui si concentra la quasi totalità del server.



Non ci dilungheremo troppo sull'analisi del comparto tecnico, anche perché per scoprire le reali potenzialità del prodotto dovremo giocare la campagna. Possiamo però dire che, almeno per quello che abbiamo visto nella Beta, non vi sono grosse differenze con quanto visto in Modern Warfare 2, sebbene vi siano piccoli e quasi impercettibili miglioramenti nella qualità generale dell'immagine.

Ovviamente sono presenti anche le innumerevoli opzioni grafiche che hanno caratterizzato le precedenti iterazioni della serie, grazie alle quali potremo eliminare il motion blur, regolare l'effetto pellicola e modificare il FOV. Non mancano nemmeno i difetti, come quelli relativi alla modalità Guerra Terrestre, durante la quale ci siamo imbattuti in problemi di lag sporadici e in mancati caricamenti delle texture, errori che sicuramente verranno sistemati da qui alla release finale.



Al netto dei tanti elementi in continuità con il predecessore, quindi, questo primo contatto con Call of Duty Modern Warfare 3 ci ha lasciato sensazioni molto positive dovute prevalentemente alla notevole fluidità del gameplay.