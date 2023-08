Cannibal Tales: horror violento e perverso, non adatto agli stomaci deboli

Disponibile per Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Il recente Festival dei Racconti Visivi di Steam è un evento per celebrare le visual novel con tanti sconti e anche qualche novità interessante. Tra queste ultime c'è sicuramente la versione demo di Cannibal Tales, gioco dalla storia travagliata che vuole portare avanti la serie horror di Ruggero Deodato che, ad anni dal suo debutto, non smette di colpire gli spettatori per via della sua efferata violenza. Viste le allettanti premesse, non potevamo che correre sulla piattaforma di Valve per scoprire i primi frutti del lavoro svolto da Fantastico Studio, un collettivo tutto italiano.

Il lascito di una leggenda del cinema

È importante precisare che il progetto in questione non è il frutto di una banale operazione commerciale che prevede la cessione dei diritti ad un team per la creazione di un videogioco. La figura di Deodato infatti è stata parte integrante del processo di sviluppo, sia sul lato economico, sia sul fronte prettamente creativo.

Per comprendere bene gli eventi che hanno portato alla realizzazione di questa visual novel occorre tornare indietro di qualche anno, col videogioco che nel tempo ha subito diverse trasformazioni, alcune delle quali dettate da esigenze creative.



Si parte infatti con l'annuncio di Cannibal nel 2019, un'avventura punta e clicca la cui lavorazione è stata bruscamente interrotta per via di beghe legali. Ciò non ha privato in alcun modo gli sviluppatori della motivazione ed è così che è nato un secondo progetto intitolato Borneo: A Jungle Nightmare, un viaggio con visuale in soggettiva dotato di una marcata componente orrifica.

Purtroppo, però, nemmeno in questo caso le cose sono andate nel verso giusto. Un po' per problemi di fondi e un po' per le polemiche scaturite dalle lamentele della popolazione dell'isola situata nell'arcipelago malese, il progetto è stato messo da parte. Gli sviluppatori però non hanno abbandonato il loro obiettivo. Dopotutto la collaborazione col regista ha permesso loro di mettere le mani su del materiale prezioso, visto che stiamo parlando dello script del sequel mai realizzato di Cannibal Holocaust. Convinti più che mai di non voler mollare, i caparbi membri di Fantastico Studio hanno deciso di reinventarsi per l'ennesima volta, dando però vita ad un progetto più strutturato, il cui esito positivo potrebbe innescare una serie di processi che porteranno a compimento quella che era la loro visione originale. Il gioco ha quindi assunto la forma di Cannibal Tales, una sorta di raccolta costituita da tre diversi capitoli: The Interview. The Embalmer e Borneo: A Jungle Nightmare. I primi due non sono altro che visual novel che dovrebbero arrivare a cavallo tra la fine del 2023 e l'inizio del prossimo anno, per poi essere seguiti dall'episodio conclusivo che, anche grazie ai fondi raccolti con le due precedenti opere, dovrebbe consentire al team di concretizzare il gioco che non è mai stato sviluppato per i problemi di cui sopra.

L'Intervista

È sufficiente avviare la demo di Cannibal Tales per capire che aria tira nella visual novel: l'immagine che fa da sfondo al menu principale, in cui si può solo scegliere se dare il via alla demo o chiudere l'applicazione, raffigura un volto il cui ghigno suscita nello spettatore un gran senso di inquietudine. Le cose non migliorano certo avviando la brevissima porzione giocabile di The Interview, il primo capitolo della trilogia. Veniamo gettati subito in un contesto di violenza senza avere un quadro preciso di cosa stia accadendo.

Siamo a Chicago nel 1997 e al centro della scena troviamo un'aspirante giornalista che lavora per BloodyDisgusting, un magazine online incentrato su vicende sanguinolente. Helena, questo è il nome della reporter, si trova in una claustrofobica stanza in compagnia del misterioso e sadico Paul, il cui ruolo nel racconto è poco chiaro. Tra i due non pare esserci alcun sentimento, ma solo un'attrazione fisica che sfocia nella violenza, dal momento che l'uomo si diverte a giocare con la lama di un taglierino sul corpo nudo della ragazza.



Le immagini che si susseguono, tutte con una dominante di rosso, riescono a far sentire a disagio chi è davanti allo schermo. Proprio mentre l'arma di Paul sta per essere completamente ricoperta dal sangue di Helena accade l'inaspettato: il telefono della donna squilla e le fornisce così un pretesto per uscire da quella situazione spinosa. Scopriamo così l'elemento da cui l'episodio iniziale di Cannibal Tales trae il suo nome: la giornalista sta lottando con le unghie e con i denti per convincere l'infermiera di una struttura ospedaliera a concederle una breve intervista con qualcuno di cui non sappiamo assolutamente nulla.

Dovrebbe trattarsi di un punto fondamentale per la carriera di Helena, che decide quindi di mettersi al volante e raggiungere il prima possibile la struttura che ospita l'interlocutore. Maura, una scorbutica e arrogante infermiera, si intasca la sua mazzetta e accompagna la giornalista verso la stanza in cui è chiuso il paziente, che viene definito come un soggetto folle, in grado di tranquillizzarsi nei momenti di crisi consumando una semplice barretta di cioccolata.



Non a caso, la demo si chiude con un primo piano sull'uomo, il cui volto è visibilmente sfigurato: l'immagine lo mostra mentre è intento a mangiare un dolciume con avidità, quasi come se si trattasse di un cannibale che gusta la carne della sua preda. Apprendiamo solo in un secondo momento, dalle poche informazioni diffuse dal team di sviluppo, che l'inquietante soggetto non è che il sopravvissuto alla furia di un gruppo di cannibali che operava in città e che, molto probabilmente, ne ha viste di cotte e di crude (in senso letterale).

Il fascino del male

La trama, per quanto in gran parte avvolta nel mistero, ci ha spinto genuinamente a volerne sapere di più. Ciò detto, avendo noi provato poco più di 10 minuti del primo episodio, non possiamo ancora pronunciarci adeguatamente sull'impatto delle nostre scelte sullo sviluppo del racconto.

In un paio di situazioni, prendere una decisione al posto di un'altra ha generato una sequenza lievemente differente, senza però modificare gli eventi in maniera netta. Detto questo, è evidente che dovremo mettere le mani sulla versione definitiva di The Interview per parlare di questa componente dell'esperienza. Avremmo inoltre gradito la presenza di un doppiaggio, così da avere un maggiore coinvolgimento nell'azione. Il gioco tra l'altro è sottotitolato solo in inglese, ma stando a quanto dichiarato su Steam la versione finale godrà anche dei testi in lingua italiana. Localizzazione a parte, gli eventi a schermo vengono accompagnati solo da alcuni effetti sonori e, spesso e volentieri, da musiche che abbiamo apprezzato non poco, poiché risultavano sempre azzeccate con la situazione proposta. Non possiamo poi esimerci dallo spendere parole positive per la direzione artistica, fiore all'occhiello della produzione di Fantastico Studio.



È innegabile che le immagini mostrate siano molto forti e difficilmente i deboli di cuore riusciranno a godersi la storia, ma la qualità di queste schermate realizzate a mano è davvero alta e siamo molto curiosi di scoprire cos'altro verrà mostrato nel prosieguo dell'intervista, magari in occasione dei flashback che entreranno in gioco durante il colloquio tra i due personaggi.



Al netto di qualche dubbio, questo primo contatto con Cannibal Tales ci ha trasmesso sensazioni in larga parte positive e non vediamo l'ora di poter provare in maniera più approfondita il primo episodio della trilogia.