Children of the Sun: uno sparatutto puzzle originale, bella idea Devolver!

L'effetto sorpresa è un evento più unico che raro nel mondo dei videogiochi: siamo quotidianamente tempestati di notizie, trailer e immagini a tal punto che è quasi impossibile approcciarsi a un titolo senza il più flebile dei pregiudizi, siano essi negativi o positivi. Certo, anche il più anonimo dei giochi può generare un bias cognitivo, così come il genere di appartenenza o la provenienza.



Nel caso di Children of the Sun, abbiamo avviato la versione di prova con un solo nome in testa: Devolver. Il publisher statunitense continua a farsi carico dei costi di sviluppo di titoli che magari da altre realtà non verrebbero neanche presi in considerazione. In un mercato sempre più ancorato a formule già consolidate, realtà come Devolver sono una boccata d'aria fresca. Concedere libertà creativa ai propri studios significa poter tirare fuori il meglio che il medium ha da offrire.

La farfalla sul mirino

Children of the Sun è un titolo che potremmo definire un puzzle shooter. Nei panni di una cecchina, dovremo eliminare gruppi di nemici posizionati in un'area delimitata, servendoci del nostro fidato fucile da caccia e potendoci muovere solo sull'asse orizzontale. Una premessa tutto sommato semplice, se non fosse per alcune particolarità.

Dopo aver aperto il fuoco, la camera seguirà il percorso del proiettile fino al raggiungimento del bersaglio ma, anziché sparare dalla nostra posizione iniziale, potremo continuare a farlo solo ed esclusivamente dalla posizione dell'ultimo avversario eliminato.



Supponiamo di dover abbattere tre nemici posizionati rispettivamente su una torre, in un auto e su un ponte: uccidendo il primo potremo aprire il fuoco dalla torre, poi dall'auto e così via. Le cose si complicano quando fra i bersagli si frappongono ostacoli che ci impediscono di avere una buona visuale, ed è qui che entra in gioco una delle meccaniche più interessanti: la nostra protagonista ha il potere di modificare la curvatura dei proiettili entro un certo limite, dandoci così la possibilità di sparare verso una porta e, tramite una curva a L, colpire nemici nascosti dietro una parete.

Tra un'uccisione e l'altra il tempo scorrerà lentamente, quindi avrete tutta la calma del mondo per scegliere chi eliminare e come farlo.

Mira, spara, curva

A rendere le cose più stimolanti, c'è la possibilità di bloccare il proiettile in volo tramite la pressione del tasto destro del mouse e modificarne la traiettoria, un'abilità extra di cui potremo usufruire solo dopo aver colpito parti del corpo appositamente contrassegnate. Questa abilità ci ha permesso di mettere a segno uccisioni spettacolari, ma non solo: sfruttando la sua funzione strategica, abbiamo sparato verso l'alto e bloccato il colpo a mezz'aria, così da avere una visuale a volo d'uccello che ci ha permesso di scovare nemici nascosti. Le possibilità sono molteplici e l'unico limite e la fantasia.

L'elemento puzzle consiste nel programmare il percorso da intraprendere, quali nemici eliminare per primi e quali lasciare per ultimi. Nel caso il proiettile non dovesse raggiungere un bersaglio ma, ad esempio, un muro, dovremo ricominciare il livello da capo. Potremo invece colpire serbatoi d'auto, eliminando in un'unica soluzione gruppi di nemici, o gli uccelli in volo per avere una visuale dall'alto. Children of the Sun tiene conto del tempo passato tra un'uccisione e l'altra, premiandovi con punti bonus nel caso di uccisioni effettuate in rapida successione. Le meccaniche di gioco sono semplici e intuitive e non nascondiamo di aver provato sensazioni generalmente positive: i livelli non sono risultati ripetitivi e le soluzioni, soprattutto nelle fasi più avanzate non erano del tutto scontate, anche se, bisogna ammetterlo, il gioco lascia molta libertà d'approccio.



La domanda che ci poniamo è quanto possa reggere una struttura simile nel tempo, se saranno introdotte nuove meccaniche e se i livelli riusciranno a diversificarsi lungo il percorso.

I figli del sole

Se le meccaniche di gioco ci sono sembrate chiare e semplici, lo stesso non si può dire per la trama, raccontata attraverso brevi intermezzi volutamente confusionari. La vicenda sembra ruotare attorno a un misterioso culto religioso - Children of the Sun, appunto - ma non è del tutto chiaro quale sia il legame tra quest'ultimo e la protagonista, né vogliamo anticiparvi quelle poche informazioni che siamo riusciti a carpire.

Lo stile artistico del gioco è a tratti surreale, allucinatorio, segno che la nostra protagonista percepisce la realtà in modo singolare. Certo, da un punto di vista puramente tecnico il gioco non sembra eccellere, ma la direzione artistica è talmente ispirata che la semplicità dei modelli poligonali sembra quasi ricercata, così come i suoni grezzi e graffianti che contraddistinguono l'accompagnamento sonoro.