Clash Artifacts of Chaos: arriva l'erede spirituale di Zeno Clash

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Abbiamo provato una demo di Clash Artifact of Chaos, l'erede spirituale di Zeno Clash apparso durante la presentazione del recente Nacon Collect. Seppur breve, la porzione di gioco che il team di sviluppo ci ha permesso di visionare ci ha messo di fronte ad un action adventure interessante ma grezzo, comunque traboccante di stile. Un tuffo nel passato per tutti gli appassionati del franchise, seppur sia opportuno ricordare che Artifact of Chaos è un'opera ambientata nell'universo del gioco principale, non un sequel diretto né tanto meno un remake o un reboot.

Le basi del gameplay

Seppur si tratti di un'esperienza essenzialmente singleplayer, la demo di Clash: Artifact of Chaos non ci ha dato l'opportunità di capire come si strutturerà la progressione narrativa del gioco. La sezione presente in questa versione di prova si compone di una breve mappa circolare, nella quale gli sviluppatori ci hanno concesso di provare con mano il combat system e alcune interessanti meccaniche di gioco.

Per cominciare, la composizione delle mappe e la gestione dei nemici disseminati lungo queste ultime, come pure alcune meccaniche di gameplay, potrebbero ricordare vagamente un soulslike pur con le dovute differenze e soprattutto senza che l'esperienza di gioco diventi effettivamente punitiva: le combo, ad esempio, non richiedono il consumo della stamina, e i pattern di movimento dei nemici non si sono rivelati particolarmente complessi. Altro elemento da tenere in considerazione è che il combattimento in Artifact of Chaos è completamente a mani nude, ma il protagonista può arricchire il proprio moveset con stili di combattimento differenti e soprattutto mosse, abilità e colpi sempre più potenti. Il nostro combattente è dunque dotato di un attacco leggero e di uno pesante, nonché di un'opzione dedita alla schivata, ma nel corso dei combattimenti irrompono delle sequenze che impreziosiscono l'anima action della produzione: indebolendo a sufficienza un avversario è possibile innescare un attacco speciale che, oltre ad infliggere un danno considerevole, permette di "switchare" temporaneamente ad una visuale in prima persona. Si tratta di un elemento non troppo funzionale al gameplay, poiché colpire i mostri in prima persona non provoca alcun bonus alle statistiche, ma semplicemente di un gradevole omaggio all'impasto ludico originario del franchise.

Largo ai minigiochi

Meccanica interessante è quella del confronto con gli artefatti. Per spiegarvela al meglio è opportuno citare Ghost of Tsushima: chi ha giocato l'avventura di Sucker Punch ricorderà che, prima di lanciarsi in battaglia, c'è la possibilità di esordire con un duello uno contro uno (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut). Il confronto in Clash: Artifact of Chaos segue il medesimo principio, ma questa volta ad introdurre il combattimento è una sessione di gioco d'azzardo a suon di reliquie.



Si attiva dunque un vero e proprio minigioco con i dadi, per superare il quale è necessario arrivare alla fine dei vari turni con un valore complessivo superiore a quello del nemico. Lo sviluppatore ci ha poi confidato che la quantità e la tipologia di artefatti con cui giocare a dadi potrà essere arricchita nel corso dell'avventura, e sarà parte integrante dello sviluppo e della progressione del protagonista.

Perdere il confronto ci metterà in una posizione di grave svantaggio, poiché i nemici chiameranno in aiuto altre creature, rendendo lo scontro corpo a corpo davvero difficile. Noi, purtroppo, non siamo usciti vittoriosi né dal minigioco, né dal conseguente duello a mani nude, ma la morte del nostro personaggio non ci ha condotti direttamente al Game Over.

Sopravvivere alla notte per tornare in vita

Questo perché in Clash ci sarà un ciclo giorno/notte che modifica sostanzialmente alcune dinamiche di gameplay: una volta uccisi, ci sveglieremo nei panni di un alter ego oscuro del protagonista e saremo chiamati a sopravvivere alla nottata, mettendoci alla ricerca del nostro cadavere per tornare in vita e passare nuovamente alla luce del giorno.

Ovviamente non sarà facile: seppur si tratti di ripercorrere la medesima mappa affrontata durante il dì, l'ambientazione notturna sarà caratterizzata da mostri ancora più famelici del normale. In caso di sconfitta durante queste fasi, comunque, si tornerà all'ultimo checkpoint utile, così da poter riprovare all'infinito. Abbiamo anche notato che è possibile passare dal giorno alla notte riposando in uno degli accampamenti posti lungo la mappa di gioco: in questo caso la traversata notturna può rappresentare semplicemente un tentativo di mettersi alla prova persino in un multiplayer asincrono, poiché - come ci ha spiegato il team di sviluppo durante la prova - è possibile incontrare altri giocatori e sfidarsi in duelli all'ultimo pugno. In conclusione, ci sembra che Clash: Artifact of Chaos sia un action piuttosto intrigante, anche se scolastico. L'elemento di spicco della produzione è a nostro parere lo stile visivo, che sfrutta il cell shading in modo innovativo per creare un effetto abbastanza peculiare: tutto, dalle texture ambientali al design (molto ispirato, peraltro) dei mostri è realizzato con un effetto pastello e matita che dona al titolo un aspetto decisamente pittoresco.



Un fattore che potrebbe farvi chiudere un occhio su un comparto tecnico a tratti un po' grezzo e ingessato nelle animazioni, seppur riteniamo che ci sia tempo a sufficienza per migliorare questo aspetto durante le ultime fasi di lavorazione del progetto. Clash: Artifact of Chaos, infatti, vedrà la luce soltanto il 9 febbraio 2023 su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.