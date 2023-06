Cocoon è lo stato dell'arte dei puzzle game e lo abbiamo provato

Disponibile per Pc Xbox One Xbox Series X

C'è qualcosa di profondamente inquietante nel Cocoon di Geometric Interactive. Non saprei spiegarvelo, ma l'ho percepito. Magari mi sbaglio, ma l'ho avvertito. È strano, a pensarci, perché il primo contatto con questo puzzle game è invece quieto, docile, ricco di colori variopinti e privo di minacce. E se noi fossimo la minaccia? Se fossimo noi il corpo estraneo in questo ecosistema che vive di regole proprie?



Man mano che avanzavo nella (purtroppo!) brevissima demo della Summer Game Fest (qui anche la prova di Prince of Persia The Lost Crown), ho avuto la netta sensazione che le azioni compiute dal piccolo protagonista a forma di insetto fossero inique, come se stesse contaminando un mondo che, prima del suo arrivo, viveva armonicamente in pace. Il perché di questo sentore? Magari vi sarà più chiaro man mano che si delineeranno gli elementi ludici di un titolo apparentemente unico.

Il mostro

Cocoon significa letteralmente "bozzolo". Ed è proprio da un bozzolo che, all'inizio del gioco, emerge l'insettino che controlleremo. Nasce dopo che un fascio di luce dal cielo ha dato energia a una montagna, sulla cui superficie prendono forma rune a noi ignote, forse retaggio di un'antica cultura, di una civiltà dimenticata. Grazie a questa luce il bozzolo si schiude. Nasce, il piccolo insetto, e subito vagabonda nell'incertezza lungo una sorta di canyon. E noi con lui.

Almeno finché il poderoso level design e la cristallina direzione artistica non ci suggeriscono, senza proferir parola né segnalare alcunché, gli elementi con cui interagire. Cocoon è pulitissimo, privo di interfaccia e di indicazioni, eppure si esprime sin da subito con evidente chiarezza. È comunicativo persino nel suo ermetismo. Sembra un paradosso, ma è così. Il motivo risiede in quello che oserei definire un piccolo miracolo di direzione artistica.



È come un istinto primordiale: si comprende immediatamente dove andare, cosa fare, come muovere i primi passi. Subito succede qualcosa. Il mondo reagisce alle nostre azioni, ma sembra che lo faccia in una maniera quasi forzata. Tirare una leva dal suolo, che tanto assomiglia a una cerniera organica, dà l'impressione di essere faticoso; inoltre i sentieri che imbocchiamo d'improvviso vengono serrati da barriere, da colonne che fuoriescono dalla terra. E poi ancora i percorsi si interrompono di colpo, con scale rocciose che scompaiono subito dopo il nostro passaggio, come se volessero impedirci di tornare indietro, di fare altro.

I momenti iniziali di Cocoon rappresentano la fase di apprendimento delle regole del mondo in cui ci troviamo. Piattaforme, interruttori, creature meccaniche che dobbiamo trascinare forzosamente perché ci fungano da ponte: tutto reagisce perché imponiamo a questo ecosistema di obbedire alle nostre esigenze. Altrimenti tutto rimarrebbe statico e pacifico. Volete un altro esempio? Ci sono delle colonnine semoventi, palesemente degli esseri viventi, che possiamo trainare afferrando il loro nucleo in bella vista, e tirandolo nella direzione desiderata. Dal loro corpo emerge così una propaggine filamentosa. Assomiglia a carne. Il piglio quasi fiabesco della palette cromatica non lo rende esplicito, eppure mi è parso quasi disgustoso. Ebbene, non appena smettiamo di trascinarle, queste colonnine zampettano via in tutta fretta, tornando al loro posto. Come se volessero scappare. C'è qualcosa di sbagliato, in Cocoon. E non è finita certo qui.

Il mondo è una fonte di energia

I puzzle sono piuttosto intuitivi nelle loro dinamiche di risoluzione, benché sembra si facciano via via più elaborati. Si preme qualche pulsante, si attivano dei meccanismi dal retrogusto alieno, si aprono enormi cancelli, si cerca poco alla volta il giusto percorso da seguire. Almeno finché, raggiunta una specifica piattaforma, l'insetto viene scaraventato fuori dal mondo in cui poco prima si muoveva, e finisce all'interno di un altro reame.

Il luogo da cui siamo emersi ora ha assunto le forme di una sfera, che possiamo portare con noi per posizionarla su altri interruttori e così dare energia a nuovi macchinari, azionare porte e strutture biomeccaniche. Il mondo precedente, racchiuso in un globo arancione (come il colore del canyon), sembra diventato la fonte di energia di quello che stiamo visitando. Si prosegue allora in questa maniera, risolvendo enigmi ambientali sempre più stimolanti, finché non si giunge a un'altra piattaforma, che ci permette di ritornare nell'ecosistema del pianetino arancione.



Le nostre azioni però ne hanno infastidito il Guardiano, una sorta di vespa da combattere con relativa facilità, schivando i suoi attacchi e scagliandole contro alcune bombe che emergono dal suolo. Anche la battaglia con questa creatura ha acuito i miei sospetti: il cattivo qui forse sono io. Non solo perché ho allarmato un custode posto a protezione della sua terra, ma anche perché, se la vespa acciuffa l'insettino, non c'è alcuna sconfitta né game over: il boss si limita infatti a scagliarlo fuori dal suo reame.

Non lo sta uccidendo, lo sta bandendo. L'eliminazione della creatura "sblocca" il potere della sfera arancione, che permette di tracciare dei percorsi solidi di energia, utili per superare baratri che precludevano l'avanzamento. Con il globo sulle spalle, dopo aver risolto qualche altro rompicapo, ci si imbatte in un ulteriore mondo, stavolta di colore verde. È possibile entrare al suo interno, esplorare l'ambiente, e persino portare con noi la sfera arancione, che funge sempre da "batteria" per creare sentieri di luce.



Si può fare anche il contrario, in realtà: ossia condurre il globo verde dentro quello arancione, e usarlo come pila per dar energia ad altri strumenti. Cocoon è una matrioska di mondi interconnessi, di enigmi negli enigmi, di manipolazioni dello scenario legate ad altre manipolazioni. Entrare e uscire da questi regni produce un sussulto di sincera meraviglia. Ciascun pianeta "portatile" ha un suo guardiano che, una volta abbattuto, sblocca il potere della terra di cui era difensore. Così facendo si aprono altre strade, altri incastri, altri modi di produrre energia.

Oltre ogni aspettativa

Nella demo erano presenti solo due regni. Non è chiaro quanti ce ne saranno nel gioco completo ma, a giudicare dagli indizi che emergono dal trailer, forse in tutto ne troveremo quattro. Al di là della quantità di mondi, è la loro qualità ad andare oltre ogni aspettativa. Cocoon è un prodigio di art design, un lavoro che già nella prima mezz'ora appare maniacale, ricchissimo di suggestioni e stracolmo di stimoli, zeppo di soluzioni. In breve: Cocoon è inventiva allo stato puro.

Cocoon è un mondo di natura, organismi senzienti, macchine aliene. Cocoon è il reame di insetti, di guardiani, di strutture avanzatissime. Cocoon è un mondo che ne contiene altri ed è ammaliante, come pochi giochi lo sono stati negli ultimi anni. Non è un caso che uno dei due fondatori del team Geometric Interactive sia Jeppe Carlsen, un tempo lead designer di LIMBO e INSIDE (qui la recensione di INSIDE).



E come i due titoli di Playdead, anche Cocoon sembra nascondere in sé qualcosa di inquietante. Lo nasconde forse sotto la sua patina colorata e fintamente pacifica, ma sono convinto che ci sia. Cosa dobbiamo farci con tutti questi pianetini? Dobbiamo risucchiarne l'energia per conto di chi ci ha creati, anche a costo di distruggerne l'ecosistema? Siamo una marionetta nelle mani di qualche essere superiore? Forse la risposta è in un altro mondo.