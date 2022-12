Company of Heroes 3: la seconda guerra mondiale sbarca in Italia

In seguito all'annuncio del rinvio di Company of Heroes 3, il team di Relic Entertainment ha deciso di alzare il sipario su quello che definisce come il "Company of Heroes più grande di sempre". Dopo essere volati a Londra per testare lo strategico con mano, possiamo confermare che la portata della produzione SEGA è decisamente ambiziosa.



Con un ampio set di feature inedite e tanti contenuti single-player e multigiocatore, Company of Heroes 3 mira a trasportare gli appassionati del genere nuovamente al cuore della Seconda Guerra Mondiale. Questa volta, i riflettori bellici si concentreranno sul bacino del Mediterraneo, per raccontare l'intervento Alleato nel Sud Italia e la Campagna Nord-Africana condotta dalle forze naziste. Nel corso della nostra trasferta, abbiamo avuto l'opportunità di scoprire entrambi gli scenari e di avere un assaggio dell'esperienza proposta sia in singolo sia in compagnia.



Ovviamente, le poche ore trascorse con il gioco ci impediscono ad ora di offrire un parere troppo strutturato su Company of Heroes 3, ma siamo certi che le novità messe in campo dal team di sviluppo potranno catturare l'interesse degli appassionati della serie.

In tempo reale, ma con calma!

Sin dall'avvio dello sviluppo di Company of Heroes 3, Relic Entertainment aveva ben chiaro in mente un obiettivo molto preciso: premiare la community di appassionati che aveva seguito con assiduità l'evoluzione di Company of Heroes 2. Dopo operazioni di sondaggio condotte tra oltre 50.000 giocatori tra 2017 e 2018, il team decise di coinvolgere attivamente nello sviluppo un gruppo di appassionati, che - ovviamente sotto NDA - hanno avuto l'opportunità di sedere in un Community Council e di aiutare a plasmare il terzo capitolo della serie SEGA.

Un modus operandi che, da quanto abbiamo potuto osservare, ha dato i suoi frutti in termini di volume di contenuti che saranno presenti sin dal lancio in Company of Heroes 3. Parliamo infatti di oltre 40 ore di gioco attraverso due campagna single player e di campi di battaglia che vedranno fronteggiarsi 4 diverse Fazioni, per un totale di ben 120 Unità giocabili. Numeri impressionanti se confrontati con quanto proposto da Company of Heroes 2 (per maggiori dettagli potete recuperare la recensione di Company of Heroes 2) e che offrono basi concrete all'immagine di un "Company of Heroes più grande di sempre".



Il distacco con il passato non è però affidato unicamente ai semplici numeri, ma anche alle caratteristiche del gameplay che caratterizzerà Company of Heroes 3. In questo senso, l'aggiunta più rilevante è senza dubbio rappresentata dal supporto alla Pausa Tattica. Nel corso di ogni missione, gli aspiranti generali avranno infatti la possibilità di arrestare l'azione in tempo reale, per riflettere con calma sulle prossime mosse da adottare. Una scelta che - ci ha raccontato Relic Entertainment - vuole soddisfare due esigenze molto differenti.



Da un lato, consentire ai giocatori di sfruttare tutte le nuove abilità e potenzialità messe in campo da Unità e Fazioni, dall'altro facilitare l'avvicinamento alla serie di nuovi utenti, magari privi di grande dimestichezza con il genere degli strategici in tempo reale a sfondo bellico.

Dopo aver testato con mano Company of Heroes 3, possiamo confermare che l'utilizzo della Pausa Tattica si è rivelato fondamentale in plurime circostanze. Le 4 Fazioni incluse nel gioco, ovvero Britannici, forze USA, gli Afrikacorps di Rommel e la temibile Wehrmacht (disponibile esclusivamente in multiplayer), presentano infatti caratteristiche molto diverse tra loro, che richiedono diverse ore prima di poter essere padroneggiate a dovere.



In questo quadro, avere la possibilità di arrestare temporaneamente l'azione per poter fare il punto della situazione rappresenta un'aggiunta sicuramente apprezzabile, tanto più che il sistema di controllo di Company of Heroes 3 non risulta essere troppo intuitivo, con passaggi che richiedono costante attenzione.



L'imponente numero di unità a disposizione dei giocatori amplia le possibilità di approccio disponibili in ogni scenario bellico. Dalla fanteria ai potenti mezzi corazzati, i campi di Company of Heroes 3 replicano con efficacia la complessità delle operazioni militari condotte nel Mediterraneo nel secondo conflitto mondiale. Ad arricchire il quadro, troviamo inoltre la possibilità per la Fanteria di salire a bordo dei potenti veicoli delle unità mobili. I nostri primi esperimenti condotti con carri armati, blindati e mezzi di supporto hanno rivelato un grande potenziale, legato soprattutto alla vastità delle mappe che ci siamo trovati ad esplorare.

Seconda Guerra Mondiale in solitaria

L'offerta single player di Company of Heroes 3 include la Campagna Dinamica ambientata in Italia, della quale abbiamo potuto testare le prime due ore. All'interno di quest'ultima, il giocatore avrà il compito di coordinare lo sforzo bellico Alleato, determinato a risalire il Sud Italia per sorprendere le forze dell'Asse da sud. La nostra avventura strategica inizia con lo sbarco a Gela, per poi proseguire con la riconquista della Calabria. Nel lungo percorso che porterà Britannici e Statunitensi a raggiungere Roma, i giocatori potranno liberamente organizzare forze di terra, di mare e aree.

Queste ultime si muoveranno attraverso una mappa assimilabile ad una sorta di World Map, che permetterà di raggiungere punti d'interesse nostrani quali Anzio, Salerno o Monte Cassino. A guidare la nostra avanzata, saranno le continue interazioni tra i comandanti delle forze alleate, Buckram e Norton, in aggiunta al rappresentante delle forze Partigiane, Valenti.



Ognuno dei tre attori cercherà di portare avanti la propria agenda, in una contrapposizione di punti di vista che abbiamo notevolmente apprezzato, e che rispecchia in maniera piuttosto realistica le divergenze che contraddistinsero l'intervento Alleato in Sud Italia. Assecondando l'uno o l'altro comandante, il giocatore realizza delle scelte chiave nell'economia della partita, poiché andranno ad influire sia sull'evoluzione di alcune storie secondarie sia perché influenzeranno direttamente le risorse che potremo schierare in campo in occasione degli scontri diretti.



Periodicamente, infatti, l'avanzamento nella World Map condurrà all'attivazione degli scontri in tempo reale tipici della serie, vero e proprio cuore ludico dell'esperienza. Nei campi di battaglia del Sud Italia, abbiamo potuto controllare diverse forze Alleate, alle quali si sono però rapidamente aggiunti battaglioni da ogni parte del mondo. Accanto al Comitato di Liberazione Nazionale partigiano, forze indiane, canadesi e australiane hanno risposto alla chiamata del Commonwealth britannico, per contribuire alle operazioni nel Mediterraneo. Tra guastatori, fucilieri, carri armati e addetti alle mitragliatrici, i campi di Company of Heroes 3 sono destinati a popolarsi in fretta di soldati pronti a tutto. La prima preoccupazione sarà però quella di assicurarsi sufficienti risorse per alimentare la propria avanzata, tramite la conquista di avamposti in grado di rifornirci di carburante e munizioni. Allo stesso tempo, resta centrale il mantenimento delle coperture, che a seconda della loro efficacia potranno ridurre i danni di due o quattro volte. Ma attenzione a non essere troppo statici: la distruttibilità rappresenta infatti un elemento chiave delle mappe di Company of Heroes 3, tra edifici pericolanti e veicoli pronti a esplodere. L'esperienza propone inoltre un'inedita verticalità, grazie alla possibilità di infiltrare le proprie truppe negli edifici che popolano i centri abitati italiani. Dalle finestre di questi ultimi possiamo bersagliare le fanterie nemiche, oppure trovare temporaneo rifugio dagli assalti di un cecchino.



In un quadro così articolato, anche la ritirata è un'opzione da non scartare a priori: creare nuove truppe è infatti decisamente più costoso rispetto al dedicare cure ai feriti. Inoltre - elemento centrale - con il progredire della partita le unità acquisiscono esperienza, diventando veri e propri veterani. Accrescere l'anzianità di servizio dei propri soldati rappresenta l'unico modo per sbloccare abilità via via più potenti e distruttive, essenziali per riuscire a sopravvivere al conflitto mondiale.

Le caratteristiche sin qui analizzate restano ovviamente valide anche per la seconda campagna single-player del gioco, ambientata nel Nord Africa. A differenza dell'esperienza italiana, quest'ultima vedrà i giocatori alla guida degli Afrikacorps, comandati da Rommel in persona. Rispetto ai paesi e alle cittadine italiane, l'ambientazione è molto più selvaggia, e gli ampi spazi aperti del deserto costringono ad adottare strategie completamente differenti da quelle messe in atto nel Sud Italia. In aggiunta, la campagna del Nord-Africa propone un focus maggiormente narrativo, con missioni RTS intervallate da cut-scene che consentiranno di esplorare l'impatto della Seconda Guerra Mondiale da ambo i fronti.

...e in compagnia

Passando invece al comparto multiplayer di Company of Heroes 3, segnaliamo la possibilità di cimentarsi in diverse tipologie di match. Ritornano infatti in scena sia gli scontri PvP amati dai fan della serie sia la modalità Schermaglia, che vede i giocatori opporsi all'IA. Sin dal lancio, gli amanti del multigiocatore potranno gettarsi a capofitto in scontri 1v1, 2v2, 3v3 e 4v4. Nel corso della nostra prova, abbiamo potuto testare solamente le prime due opzioni, ma vi assicuriamo che osservare quattro attori in azione sul campo di battaglia rappresenta un piccolo spettacolo.



La conquista dei punti di interesse, l'edificazione di nuove strutture per il reclutamento e la produzione di nuove armi e veicoli e la necessità di dosare con saggezza azioni di attacco e ritirata rappresentano infatti elementi in grado di tenere i giocatori costantemente concentrati. La tensione è inoltre costantemente alimentata dalla minimappa collocata nella sezione inferiore dello schermo, che mostra in tempo reale lo stato del campo di battaglia e il posizionamento delle unità proprie, alleate e avversarie.

Nel corso del nostro test multiplayer abbiamo potuto avventurarci esclusivamente su due delle mappe nord-africane, ma al lancio Company of Heroes 3 proporrà un totale di 14 scenari multigiocatore. Al momento, possiamo evidenziare come la conformazione dell'ambiente abbia rappresentato un elemento assolutamente centrale nella pianificazione delle nostre azioni: i grandi spazi del deserto sono infatti molto complessi da controllare e richiedono una costante vigilanza in ogni direzione al fine di non ritrovarsi accerchiati o presi alle spalle dal nemico!

Mod a tutto spiano

Pur non rientrando tra gli elementi di Company of Heroes 3 che abbiamo potuto testare con mano, segnaliamo che il titolo supporterà la realizzazione di Mod sin dal Day One. Si tratta di una feature sulla quale il team di sviluppo si è concentrata notevolmente, con l'obiettivo di andare incontro ai desideri espressi dalla propria community. Sin dal 23 febbraio 2023, gli appassionati potranno dunque sfruttare le potenzialità messe a loro disposizione dall'Essence Editor di Company of Heroes 3, che includerà al suo interno tutte le feature supportate dall'Essence Engine 5 di Relic Entertainment.



E bisogna dire che le libertà offerte ai Modder sembrano essere davvero notevoli. Lo strategico consentirà infatti di modificare i campi i battaglia esistenti e di dare vita a nuove mappe, da popolare di unità sia in scontri con l'IA sia nella modalità Partite Custom.

Gli appassionati potranno modificare la struttura del terreno delle arene, tracciare sentieri per fiumi precedentemente assenti, introdurre effetti atmosferici legati ad esempio alla nebbia, o - ancora - variare la tipologia di illuminazione, simulando anche scenari notturni. Il nuovo strumento SCAR (Scripting at Relic) consentirà di manipolare la struttura delle diverse modalità di gioco incluse in Company of Heroes 3. Condizioni di partenza o di vittoria, comportamento dell'IA e struttura dell'interfaccia utente saranno tutti aspetti ampiamente modificabili dai giocatori, che potranno così sbizzarrirsi nel dare vita a modalità completamente inedite. Inutile dire che in questo quadro troveranno spazio anche interventi su singole unità, veicoli e abilità. Le Mod potranno infatti intervenire sui costi di truppe o veicoli, sui tempi di costruzione dei diversi edifici o, ancora, sui danni inflitti dalle singole armi e strategie di attacco.



Grazie al coinvolgimento della community che vi abbiamo descritto in precedenza, Company of Heroes 3 potrà contare sulla presenza di Mod già dal giorno del lancio. Emblematico in questo senso un aneddoto raccontatoci dal team di sviluppo, che ci ha svelato di aver assunto un - ormai ex - insegnante rivelatosi essere uno dei migliori Modder di Company of Heroes 2! Abbandonato l'insegnamento, l'appassionato siede ora dall'altro lato della barricata, pronto a creare contenuti speciali per la futura community di Company of Heroes 3.