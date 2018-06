Concrete Genie: creatività al potere nella nuova esclusiva Sony

Ultimamente, casa Sony sembra una scuola per giovani artisti in erba, dove viene premiato e valorizzato l'estro visionario dei giocatori. Tra CoolPaintrVR, in cui - con indosso il PSVR - ci immergeremo in un laboratorio tridimensionale di pittura e scultura, ed il promettente Dreams, grazie al quale dar forma alle nostre più recondite fantasie, la parola d'ordine sembra sempre la stessa: "creatività". In questa scia si colloca anche il grazioso Concrete Genie, un nuovo adventure game ad opera del team Pixelopus, dove saremo chiamati a ridar colore e vita ad un mondo spento ed uggioso, tramite il potere del nostro pennello magico, dipingendo a nostro gusto l'ambiente di gioco. Nell'enorme booth di Sony allestito per l'E3 2018, una postazione era dedicata proprio a questa opera semplice e genuina: incuriositi dal vibrante scintillio dei cromatismi, abbiamo stretto il pad tra le mani, ed abbiamo iniziato a pennellare la bianca tela delle nostre aspettative.

Un pennello per domarli tutti

Ash è un ragazzino dotato di molta fantasia, che si aggira tra le stradine della sua città immersa nel torpore cinereo di un cielo uggioso. C'è poco colore nella sua vita, ma tanta vivacità nella sua mente. Lo dimostra un album da disegno che porta sempre con sé, ed anche uno strano pennello gigantesco che - misteriosamente - ha la facoltà di dar vita a ciò che compone. Ma una banda di sciocchi bulletti, privi della sua stessa abilità, sembra intenzionata a mettergli i bastoni tra le ruote, rubandogli il quadernetto ed infastidendolo il più possibile.

Ma Ash non ha certo una personalità remissiva e, senza perdersi d'animo, prova a recuperare le pagine strappate e sparse in giro per i viottoli. Nel frattempo, tanto vale tentare di restituire un po' di vitalità all'ambiente intorno a lui, a patto - ovviamente - di non farsi vedere da quella banda di prepotenti. La demo messa a nostra disposizione iniziava proprio poco dopo le prime battute dell'esperienza, con il protagonista già in possesso di un buon numero di disegni da usare come modello per cominciare la sua opera di restaurazione: Concrete Genie possiede le forme di una piccola avventura in terza persona, dove aggirarci tra le varie zone dei livelli ed interagire con tutto ciò che può essere dipinto. Avvicinandoci ad una parete, per esempio, e brandendo il nostro pennello, si aprirà un menù dal quale selezionare le immagini da realizzare sul muro. L'interattività, di per sé, non garantisce molta libertà: basterà infatti indirizzare il cursore tramite l'analogico destro e simulare l'atto della pittura, mentre Ash riprodurrà in automatico il soggetto o il modello che avremo scelto in precedenza. Nel gioco completo, la mappa si comporrà di 4 o 5 macro livelli, suddivisi in quartieri dalla grandezza variabile: ci toccherà quindi esplorare simili zone, riaccendendo la scintilla della luminosità in luoghi che sembrano averla perduta per sempre.

Per comprendere su quali superfici disegnare, ci basterà adocchiare una serie di decorazioni formate da lampadine ancora spente, poste lungo le mura degli edifici: quando coloreremo una porzione dell'ambientazione, ecco che le luci torneranno a brillare, ed il mondo si riempirà di graffiti dalla sgargiante gamma cromatica. Paesaggi naturalistici, ghirigori fantasiosi e composizioni floreali sono solo alcuni dei "soggetti" base da tratteggiare e da combinare tra di loro per dar vita a piccoli quadri di street art. Nelle sequenze iniziali del gioco, il processo di creazione ci è parso un po' guidato e limitato, con una interazione scenica che segue comunque i vincoli imposti dal team, Ma non è da escludere che - con l'avanzare della progressione - una maggiore varietà di disegni raccolti ci permetta di sbizzarrici e modellare la scenografia secondo le nostre volontà. Una volta dipinta ogni zona, si passa a quella successiva, per poi culminare in unico macro disegno che gli sviluppatori hanno definito "masterpiece painting", che suggella definitivamente il nostro marchio sull'intero livello.

Tuttavia, Concrete Genie non ci chiederà solamente di fare la spola tra una parete e l'altra senza il benché minimo impegno. Alcune volte, infatti, il level design ci metterà dinanzi ad alcuni ostacoli insormontabili, da superare con l'aiuto delle creature che vivono nell'immaginazione di Ash, i "genie" dei titolo, le quali possono magicamente prendere vita con il potere del nostro pennello. Ogni Genie, in base alla nostra ispirazione, potrà essere composto da una serie di dettagli eterogenei: per dar forma ad una bestiolina bidimensionale, d'altronde, dovremo scegliere il modello della testa, delle zampe, del corpo, delle corna e della coda. A prescindere dalle vostre preferenze, quello che nascerà sarà un mostriciattolo abbastanza buffo e grottesco, una sorta di spiritello guida che ci aiuterà a superare alcuni impedimenti della location. Fa qui capolino una leggera dose di puzzle solving: seguendo ed interpretando i suggerimenti visivi dei Genie, ci toccherà "accontentare" i loro desideri, creando ciò di cui hanno bisogno ed indicando loro il percorso da seguire fino all'ostacolo da abbattere.

Ad esempio, con un piccolo baloon, questa specie di folletto ci chiederà di disegnare un fiore, oppure una mela con cui nutrirsi: la sua contentezza ci permetterà di riempire la carica del pennello e disegnare il cosiddetto "super painting", in modo tale da colorare superfici che, antecedentemente, ci erano proibite.

Nel caso in cui non fossimo in possesso del disegno con cui ricreare le voglie del Genie, sarà opportuno cimentarsi in una attenta analisi dell'ambiente, al fine di ritrovare la pagina perduta su cui è incisa l'immagine da riprodurre. Sarà necessario pertanto girovagare tra il setting, raccogliendo i vari frammenti mancanti: a romperci le uova nel paniere ci saranno però ancora una volta i bulli, che si aggirano come noi per i livelli.

Dovremo così evitarli sgattaiolare alle loro spalle, arrampicarci sulle pareti e raggiungere i tetti della mappa, riscoprendo una rinnovata verticalità all'interno del level design. Se beccati dai teppistelli, verremo spintonati di continuo, un gesto assai fastidioso che spezzetta l'avanzamento. Potremo liberarci dalla loro aggressività scalando qualche muro, oppure distraendoli con l'utilizzo di un piccolo richiamo a voce alta. In base a quello che abbiamo avuto modo di testare, Concrete Genie è un titolo che non richiede certo grande impegno: un'avventura che prosegue con delicatezza e leggerezza, senza eccessive complicazioni di natura ludica, come dimostra l'assenza del game over. È vero però che la semplicità dei puzzle e la banalità delle dinamiche stealth potrebbero anche ridurre la piacevolezza del gioco nel suo complesso. Decisamente riuscito, d'altro canto, è l'impatto della direzione artistica modellata con l'Unreal Engine: grazie soprattutto uno stile tondeggiante e ottimamente colorato, insomma, Concrete Genie è piuttosto soddisfacente da vedere. Al di là di animazioni ancora un po' da limare, nell'insieme la scelta della gamma cromatica dei disegni, che entra in contrasto con la cupezza del mondo attorno a noi, caratterizza un colpo d'occhio molto gradevole, dove i dipinti in movimento assumono i tratti di visioni oniriche che dovremo tramutare in realtà.