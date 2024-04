Content Warning: 5 cose da sapere sul fenomeno diventato virale

Di tanto in tanto su Steam approda qualche produzione minore che spopola fra i più giovani e l'ultima di queste è un particolare horror con visuale in prima persona in cui i giocatori si ritrovano a vestire i panni dei content creator. Stiamo parlando di Content Warning, un titolo davvero unico nel suo genere in cui le partite sono un concentrato di follia (qui lo speciale su sei indie davvero originali). Volete scoprire il perché? Ecco 5 cose da sapere su questa peculiare produzione...

Intro e personalizzazione

Una volta avviato Content Warning, veniamo immediatamente gettati nella mischia. Il gioco non presenta tutorial e non ci pensa nemmeno a guidare l'utente nelle poche e semplici meccaniche di gameplay che lo caratterizzano, elemento che non rappresenta in alcun modo un problema poiché l'esperienza è molto intuitiva.

Al primo avvio, ci ritroviamo all'interno di un ambiente particolarmente colorato, tanto da ricordare la casa dei Teletubbies: all'interno dell'abitazione con quattro letti notiamo immediatamente una postazione per la personalizzazione del protagonista, che ha l'aspetto di un buffo sommozzatore con la tuta nera (a proposito di horror e dolci pupazzi, qui lo speciale sui mostri di Poppy Playtime).



Almeno per il momento, il costume di tutti i giocatori in partita è lo stesso e l'unico e solo elemento modificabile è ciò che si vede dal casco. Selezionato il colore dello sfondo dell'area circolare, possiamo creare il nostro volto con un editor testuale, magari per rendere visibile una emoticon. Si tratta sicuramente di una scelta peculiare, peccato però che i server siano popolati prevalentemente da ragazzini che adottano spesso simboli fallici al posto di un più tradizionale sorriso.

Scopriamo il gameplay

Mentre i nostri compagni dal buffo volto continuavano a scorrazzare per il piano superiore dell'appartamento, abbiamo deciso di continuare ad esplorare e siamo scesi giù, dove oltre ad una piccola cucina abbiamo trovato un enorme tabellone che, in poche frasi, racchiude quello che è il gameplay loop alla base di Content Warning.

Apprendiamo infatti che i bizzarri protagonisti altro non sono che aspiranti content creator che vogliono provare ad avere successo su SpavenTube (SpookTube in lingua originale), una piattaforma su cui è possibile pubblicare video e guadagnare tramite sponsorizzazioni e visualizzazioni. Il nostro obiettivo consiste nel visitare territori spaventosi per creare filmati che vanno poi diffusi su questo YouTube dell'orrore per finanziare ulteriori spedizioni.





Giunge quindi il momento di entrare in azione e decidiamo insieme al gruppo, con cui si può comunicare esclusivamente tramite chat vocale di uscire dall'edificio per esplorare l'area circostante, che propone un piccolo paesaggio con tanto di angolino dotato di green screen, che i giocatori possono utilizzare per realizzare contenuti modificando lo sfondo con una delle decine di immagini disponibili e selezionabili tramite il proiettore nei paraggi. Stufi di gironzolare, ci armiamo quindi di torce e telecamera e facciamo il nostro ingresso in una sorta di capsula che, tramite la pressione di un tasto, ci permette di raggiungere il Vecchio Mondo citato nel cartellone all'ingresso della casa.

Ancor prima di uscire dal mezzo, notiamo che qualcosa è cambiato in modo drastico: dai colori accesi che contraddistinguevano il paesaggio in superficie, ci ritroviamo in un territorio completamente in bianco e nero con scarsa illuminazione. Si tratta di quella che apparentemente somiglia ad una fabbrica abbandonata, con un mare di detriti e ammassi di rottami nella parte esterna che si alternano ad un paio di passaggi che conducono nelle profondità di questa spaventosa ambientazione.

Nemici e scene inquietanti

Ed è qui che inizia il vero orrore, poiché la mappa è sempre la stessa, ma ad ogni discesa possiamo imbatterci in qualcosa di diverso, che si differenzia da tutto il resto sia per aspetto che per pericolosità. Gli uomini lumaca sono ad esempio i meno pericolosi, poiché hanno un andamento lento e, a meno che non si commettano grossi errori, è possibile persino schernirli mettendo la telecamera in modalità selfie e facendosi seguire per un breve tratto.

Non si può certo fare altrettanto con altre creature, che una volta vicine a noi sono quasi impossibili da seminare. Ma sacrificare qualche elemento del gruppo non è per niente una cattiva idea. Abbiamo infatti omesso un piccolo particolare: per massimizzare i guadagni non è sufficiente inquadrare qualche mostro, ma bisogna catturare scene davvero inquietanti.



Ed è qui che Content Warning diventa esilarante, poiché il gruppo può mettersi d'accordo affinché si realizzino riprese fuori di testa, che si tratti di eventi voluti o meno. Ci è capitato ad esempio che l'utente che ci precedeva venisse catturato da un abominio posizionato sul soffitto e, dal momento che non potevamo far nulla per liberarlo dalla presa, ci siamo divertiti a registrare l'accaduto con ottimi risultati. Un comportamento del genere non è da considerarsi sbagliato, poiché per la buona riuscita della missione è sufficiente che solo un giocatore riesca a riemergere in superficie con la telecamera.

Visualizzazioni e guadagni

Una volta risaliti, i membri del team che sono deceduti ritorneranno in vita e si darà il via ad una fase che abbiamo trovato davvero divertente. Dopo aver depositato la telecamera in un macchinario, verrà generato un disco con tutto il materiale video.

A questo punto, tutta la squadra si siede comodamente di fronte ad un televisore e, inserito il disco, si potrà assistere alle proprie gesta trasmesse su SpavenTube, con tanto di visualizzazioni che crescono e commenti degli spettatori che spuntano sulla destra. Al termine del mini-show potremo anche decidere se salvare il filmato sul nostro PC o rivederlo una seconda volta. Con i proventi del lavoro, possiamo quindi acquistare qualche gadget con cui migliorare le nostre prossime passeggiate nel buio, ma non aspettatevi un vero e proprio sistema di progressione. Per quanto divertenti, quindi, gli strumenti da acquistare non stravolgono il gameplay ma hanno principalmente l'obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti e favorire l'ottenimento di introiti nei giorni successivi. Ogni partita ha una durata massima di tre giorni, periodo entro cui bisogna raggiungere un determinato risultato in termini economici: a prescindere dal risultato la sessione si conclude al terzo giorno, mostrando una sequenza finale differente in base all'esito.

Grafica e contenuti

Passando al comparto tecnico, seppur con personaggi e scenari scarsamente dettagliati, riesce ugualmente a trasmettere gioia e tensione in base ai luoghi visitati. C'è poi una gestione della fisica che punta alle esagerazioni, a vantaggio di movenze e situazioni che coinvolgono le creature ancor più esilaranti. Come avrete intuito, stiamo parlando quindi di un prodotto che con la giusta compagnia può essere molto divertente, ma che al contempo esprime tutto il suo potenziale in una manciata di partite.

La mappa è sempre la stessa e il ventaglio di creature non è così ampio, quindi si ha la sensazione di aver visto tutto nel giro di qualche match. Sarà interessante scoprire se, complice anche la popolarità che sta avendo in questi giorni, Content Warning riceverà aggiornamenti che andranno ad introdurre nuovi contenuti, intervenendo così su quella che al momento è la sua più grande lacuna.