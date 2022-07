Covert Critter: il tributo ironico e gratis a Metal Gear Solid

L'avventura stealth pubblicata da Konami nel lontano 1998 ha scombussolato le logiche del mercato aprendo il medium videoludico a un bacino di utenza più adulto. Metal Gear Solid ha ridefinito il genere stealth elevandosi a capostipite di un nuovo corso (e purtroppo fa parte dei grandi assenti nel catalogo PS Plus Premium), ma continua a generare proseliti anche a 24 anni dalla sua uscita su PS1: gli sviluppatori indipendenti sodaraptor e NormalHumanSixx hanno infatti creato un rifacimento nostalgico della leggendaria missione che ha lanciato il personaggio di Solid Snake, incorniciandola con un filtro ironico ma che sprizza amore incondizionato per il capolavoro firmato Hideo Kojima. Se volete recuperare un'altra riuscitissima parodia di Metal Gear Solid, in ogni caso, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Unmetal.

Il serpente diventa geco

L'infiltrazione del protagonista Koss nell'infrastruttura invasa dai Falchi Rossi comincia da un condotto di aerazione. Senza emettere alcun rumore la spia lascia che la pattuglia nemica gli scivoli oltre, quindi smonta la grata e si cala nel corridoio deserto del laboratorio di ricerca GEKO. La telecamera si muove dal basso verso l'alto seguendo le direttive imposte dall'iconica scena del montacarichi in Metal Gear Solid, ma la fisionomia del nuovo Snake tradisce l'ironia di un imprevisto cambio di specie.

Koss è un geco antropomorfo, con tanto di bandana e tuta per il camuffamento, si inginocchia vicino al muro e porta la zampa all'orecchio ricevendo la prima chiamata codec della sua missione: il commando utilizza ovviamente la frequenza 140.85, e lo informa che l'edificio è stato conquistato dai Falchi Rossi, un gruppo terrorista da sempre schierato contro i Gechi, pronto a lanciare un attacco nucleare utilizzando i missili sottratti dall'edificio dei loro nemici mortali. Koss deve dunque prevenire il disastro atomico sgattaiolando fino alla stanza dei comandi, sarà solo durante la missione e dovrà procurarsi l'attrezzatura setacciando le stanze dell'infrastruttura, senza poter imbracciare le armi ed evitando accuratamente tutti i nemici di pattuglia.



Formula asciugata ma funzionale

Il colpo d'occhio restituito dall'impianto grafico scelto dai due sviluppatori riporta il giocatore in quegli anni appena precedenti all'alba del nuovo millennio, con una schermata principale presa dal primo Metal Gear Solid e calata all'interno della guerra tra gechi e falchi, mentre la musica omaggia il tema orchestrale del team Konami.

Sul versante ludico l'avventura di Koss si sviluppa seguendo le regole di uno stealth semplice e funzionale, dove è proibito l'uso delle armi e l'unico modo di procedere è avanzare senza farsi scoprire dai nemici di guardia. In alto sullo schermo l'utente ha sempre a disposizione il Soliton Radar, una minimappa che segnala sia la posizione dei nemici che il loro campo visivo, permettendo l'elaborazione di un percorso sicuro alle spalle dei falchi. Per poter superare gli ostacoli posti lungo il cammino l'obbiettivo di Koss sarà ritrovare le schede di accesso per le porte sbarrate: le tessere possono essere nascoste in stanze pattugliate dalle guardie, oppure bisognerà trafugarle proprio ai falchi avvicinandosi a loro senza essere scoperti, con il suono provocato dai nostri passi da ovattare accovacciandosi o camminando lentamente. La visuale dall'alto riporta in auge la veste da "puzzle game" che ha reso unico il titolo di Kojima, e proprio come nel gioco che vuole omaggiare anche in Covert Critter è possibile passare ad un'inquadratura in terza persona appiattendosi lungo i muri: l'espediente risulta fondamentale per quelle sezioni in cui il radar è inservibile - con l'iconica dicitura in inglese e in giapponese su sfondo verde a sostituire la solita schermata - dove saremo costretti a capire il giro di ronda dei nostri nemici senza poter fare affidamento sulla tecnologia.



Una volta attaccato alla parete il nostro geco non potrà battere il pugno per attirare le guardie ma, ancora meglio, potrà mimetizzarsi completamente con i colori adiacenti diventando invisibile per qualche secondo: l'escamotage della mimetizzazione, unito all'uso certosino del Soliton Radar, rende questo piccolo tributo a Metal Gear Solid un po' troppo semplice, ma il colpo di scena finale (ripreso anch'esso dalla trama imbastita da Kojima) lascia propendere verso il perdono con una trovata narrativa simpatica volta a giustificare la facilità della missione.

L'amore per l'opera originale

La semplicissima formula ludica è calata all'interno di otto brevi missioni, ognuna delle quali riprende una delle mitiche ambientazioni del primo Metal Gear Solid: si parte dall'ampio magazzino nel quale riaffiora dall'acqua Snake e si arriva a visitare la stanza ghiacciata che accoglie lo scontro con Vulcan Raven, passando ovviamente anche per l'ufficio dell'indimenticabile Psycho Mantis, il quale nasconde una porta segreta la cui posizione è evidente per coloro che hanno spolpato il titolo Konami.

Anche l'utilizzo degli oggetti trovati lungo il cammino riprende le modalità viste su PS1, perché una volta aperto il menù bisognerà equipaggiare l'arnese desiderato per poi posizionarlo cliccando col tasto sinistro del mouse, ma la semplicità della missione rende quasi inutile affidarsi ai piccoli stratagemmi che è possibile elaborare con le bucce di banana, gli stereo portatili, i misteriosi pacchi regalo e l'esca gonfiabile vista nell'ultimo capitolo della serie (riscoprite cosa pensiamo del capolavoro di Kojima con la recensione di Metal Gear Solid 5). L'inserimento del drone da ricognizione è l'unica nota di originalità presente nella proposta ludica, nonché uno dei pochi oggetti davvero utili al giocatore, perché nelle sezioni in cui non è possibile affidarsi al radar ci permette di esplorare la stanza davanti a noi senza rischiare spiacevoli incontri nemici. Non che una volta scoperti la missione venga compromessa, visto che la punizione per essere visti consiste in qualche sparo e nella diminuzione della barra vitale, mentre basta correre dietro un angolo e mimetizzarsi per far perdere le nostre tracce, con i nemici che riprendono la loro classica ronda come se nulla fosse accaduto.



L'impianto grafico lascia intravedere un'ottima gestione dei dettagli, con ombre dense e proiettate con realismo sulle superfici, mentre l'intera struttura viene rivista attraverso il filtro da antiquariato che rende il colpo d'occhio molto simile ad un titolo giocabile sulla prima console PlayStation. Al netto dei veniali difetti di calibrazione della difficoltà, i quali rendono quasi inutili gran parte degli strumenti utilizzabili nel corso dell'avventura, l'esperienza creata da due sole persone nel giro di 12 giorni, disponibile a titolo gratuito sul sito ufficiale Covert Critter oppure con una donazione facoltativa, è affascinante e inaspettata, un omaggio sincero per un titolo che ha fatto la storia del settore e meritevole di essere riscoperto anche dalle nuove generazioni di giocatori.