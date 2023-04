Crash Team Rumble: un multiplayer a squadre con qualche Wumpa nella manica

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Lo abbiamo visto in azione in alcuni dei platform più celebri della storia dei videogiochi (volete un tuffo nei ricordi? Recuperate il nostro speciale sulla Trilogia di Crash Bandicoot); lo abbiamo ritrovato alla guida di velocissimi kart su circuiti folli e pericolosissimi; lo abbiamo accompagnato in uno dei party game più amati di sempre: c'è ancora qualche tipo d'impresa a cui l'iconico Crash Bandicoot non abbia partecipato? Deve essere stata questa la domanda che si sono posti gli sviluppatori di Toys for Bob quando hanno iniziato a lavorare sul concept alla base di Crash Team Rumble. Dopo aver riportato alla fama planetaria il leggendario peramele in seguito a una prolungata assenza dalle scene con l'ottimo Crash Bandicoot 4: It's About Time (eccovi la nostra recensione di Crash Bandicoot 4), lo studio statunitense ha deciso di prendersi una pausa dalla formula tradizionale della serie per concentrarsi su un prodotto profondamente differente nella filosofia ludica, la cui personalità rimane tuttavia piuttosto ancorata ai canoni tipici del brand.

Come funziona Crash Team Rumble

La struttura di Crash Team Rumble è abbastanza semplice nel concetto ma nasconde una serie di piccole accortezze volte a rendere le partite sempre diverse, ritmate e soprattutto divertenti. Si tratta, fondamentalmente, di un videogioco multiplayer online competitivo che contrappone due squadre da quattro partecipanti, con l'obiettivo di raccogliere il maggior numero di Frutti Wumpa e depositarli presso la propria Banca, in modo da aggiudicarsi la vittoria.

Per farlo, sarà necessario muoversi come nel più classico degli episodi di Crash e navigare nella mappa di gioco saltando sulle piattaforme, evitando i pericolosi baratri che conducono a morte istantanea e, ovviamente, rompendo le casse disseminate nell'ambiente per accaparrarsi i preziosi frutti. In tal senso, Team Rumble si configura come un'esperienza piuttosto familiare per gli amanti della saga, che si troveranno immediatamente a proprio agio con la produzione, a partire dallo schema di comandi. Il gameplay risulta quindi fin da subito accessibile e intuitivo ma, almeno allo stato attuale, presenta qualche piccolo problema nella gestione della telecamera a causa di un misterioso ritardo di qualche millisecondo nella registrazione degli input, quanto basta - purtroppo - per provocare leggeri fastidi, almeno nel corso delle prime partite. Ad ogni modo, una volta raggiunta una buona quantità di Wumpa (se ne possono trasportare un massimo di 120) bisognerà procedere alla consegna del bottino presso le banche, ed è proprio qui che lo scontro con il team nemico si fa infuocato.

Dal momento che avremo bisogno di qualche secondo per portare a termine la consegna e ottenere punti per la nostra squadra, gli avversari potrebbero decidere di contrastare i nostri tentativi attaccando in gruppo e impedendo il corretto svolgimento della marcatura. Ogni colpo ricevuto, infatti, comporterà la sottrazione di una cospicua quantità di frutti che potrebbe portare addirittura alla perdita completa del carico, in caso di esaurimento della barra della salute e successiva eliminazione del giocatore.



Le battaglie ereditano dai capitoli principali le mosse a disposizione dei vari personaggi e le relative animazioni, traducendosi in caotiche risse a base di salti, schianti, scivolate e le immancabili giravolte. Sotto a un'apparenza strampalata e vorticosa, gli scontri celano una inattesa dose di stratificazione, che apre la strada a una pianificazione strategica ben più articolata di quanto fosse lecito aspettarsi.

La differente natura, i parametri e le abilità peculiari dei vari personaggi fanno in modo che sia necessaria una discreta lettura delle varie situazioni per capire quando attaccare i nemici e quando battere in ritirata: ricordate sempre che eliminare un avversario non contribuisce al punteggio della squadra ed è quindi altamente sconsigliabile lanciarsi a capofitto nella mischia senza prima considerare la posizione degli alleati o lo stato di salute dei rivali.

Le attività secondarie dei match

I combattimenti tra eroi, comunque, non costituiscono l'unico punto focale dei match. Toys for Bob ha ben pensato di introdurre diverse attività secondarie nelle mappe, da completare per poter prendere rapidamente il sopravvento.

La raccolta e la consegna delle Reliquie presso determinati punti di interesse, ad esempio, permette di guadagnare aiuti potentissimi come gli Scudi temporanei alle Banche che impediscono l'accesso ai nemici, le Sfere controllabili che respingono gli avversari e infliggono ingenti danni, la maschera Uka-Uka che rende invulnerabili o l'UFO di Oxide che insegue i rivali e li polverizza al contatto. E poi ci sono anche le Gemme che rappresentano un altro importantissimo strumento per raggiungere rapidamente la vittoria. A differenza di quanto visto negli episodi canonici della serie, in Team Rumble le Gemme si trasformano in piattaforme fisse che possono essere conquistate semplicemente saltandoci sopra e completando un breve percorso. In seguito, andranno difese dagli assalti dei nemici per qualche secondo, fino all'attivazione del loro straordinario potere. Dopo aver occupato un gruppo di Gemme, la squadra verrà ricompensata con un Potenziamento dalla durata moderata che consentirà a ciascun membro di trasportare 60 Frutti Wumpa aggiuntivi in modo da raggiungere il traguardo in un tempo più breve. Tutto sommato, quello di Crash Team Rumble è un gameplay dinamico e dai ritmi forsennati che, naturalmente, darà il meglio di sé se affrontato con un gruppo di amici affiatati e con la necessaria dose di collaborazione. Sotto questo aspetto, Toys for Bob sembra aver fatto le cose nel modo giusto.

I personaggi

I personaggi sono al momento cinque, suddivisi in tre categorie: Marcatori, Potenziatori e Difensori. I primi, a cui appartengono Crash e Tawna, sono eroi rapidi e scattanti: il loro scopo è quello di raccogliere i Frutti Wumpa e segnare quanti più punti possibili durante la partita. Del secondo gruppo fanno parte Coco e il Dr. Neo Cortex, personaggi dalle abilità utili per conquistare le Gemme e raccogliere le Reliquie in modo da moltiplicare le opportunità di vittoria del team.

I Difensori infine, sono rappresentati nella Beta dal solo Dingodile: si tratta di personaggi robusti e coriacei, capaci di sopportare notevoli quantità di danno e utilissimi per coprire la ritirata della squadra oppure semplicemente a ostacolare il team nemico. Per spronare i giocatori a interpretare correttamente il ruolo dell'eroe selezionato, inoltre, Toys for Bob ha incluso nel gioco alcuni poteri speciali equipaggiabili nell'apposito menu e sbloccabili nel corso dei match tramite l'esecuzione di azioni legate alla propria specifica categoria:

i Marcatori devono segnare punti, i Potenziatori necessitano di conquistare Gemme e Reliquie, mentre i Difensori sono chiamati ad attaccare gli altri partecipanti. Questi poteri spaziano dalle piante Sputatrappole posizionabili, che rallentano e danneggiano i nemici nel loro raggio d'azione, fino al Frigo Rigenerante che cura gli alleati ad area, passando per la temibile Guardia Gasmoxiana che può essere lasciata a difendere una determinata zona infliggendo danni notevoli a chiunque le capiti a tiro. Sia chiaro: non siamo di fronte alle raffinatezze di un MOBA o di un hero shooter con le sinergie tra i vari personaggi e le conseguenti strategie di counter picking ma l'inclusione di un cast diversificato è comunque un buon metodo per variegare l'esperienza e consentire a tutti di trovare uno stile di gioco adatto alle proprie inclinazioni.

Le microtransazioni: cosa ci aspetta?

In buona sostanza Crash Team Rumble avrebbe tutte le carte in regola per funzionare e divertire la nutrita community del marsupiale più famoso dei videogiochi, se non fosse per un unico dettaglio che potrebbe comprometterne la riuscita sul lungo periodo: il suo modello di distribuzione.

Il nuovo progetto di Toys for Bob pubblicato da Activision porterà con sé un sistema di monetizzazione basato, come di consueto, su micrortransazioni e Battle Pass stagionali ma, a differenza di alcuni Game as a Service e dei multiplayer competitivi online, non viene proposto in formula Free to Play bensì ad un prezzo di vendita di circa 30€ per l'edizione standard. Questa scelta risulta quantomeno rischiosa, e se sarà vincente, solo il tempo potrà dircelo. Crash Team Rumble ha di certo dalla sua l'innegabile forza di un'IP amatissima e un gameplay piuttosto originale e bisognerà capire quanto saranno sufficienti le sue armi per mantenere i server adeguatamente popolati nei mesi successivi al lancio del gioco. Toys for Bob dovrà prestare particolare attenzione ad un programma di aggiornamenti valido e aggiungere contenuti sempre interessanti per tenere a galla il gioco sul lungo periodo. Per il momento possiamo dirci comunque cautamente soddisfatti del nostro primo incontro con Crash Team Rumble. La ricetta di gameplay ideata dallo studio statunitense, d'altronde, funziona e diverte, soprattutto perché applicata all'immaginario irresistibile del marsupiale creato da Naughty Dog.